Росія накопичує ракетний арсенал. Європа має пришвидшити завершення війни, - Дрісколл
Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив європейським дипломатам, що Росія накопичує ракети великої дальності, закликаючи до якнайшвидшого врегулювання війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
Зазначається, що Дрісколл під час візиту до Києва заявив, що Москва роками запускала ракети по Україні так швидко, як тільки могла. Однак тепер РФ виробляє їх достатньо, щоб накопичити зростаючий запас зброї великої дальності.
"Натяк зрозумілий: врегулювання необхідне якнайшвидше через зростаючу ракетну загрозу, яка може завдати нищівного удару по Україні та вийти за її межі", - сказали джерела.
Як зазначає NYT, попри можливе завершення війни, Росія, ймовірно, не зменшить обсяги виробництва озброєнь. Водночас припинення конфлікту позбавило б Кремль можливості виправдовувати ракетні чи безпілотні удари по інших європейських державах.
Попередження США викликало занепокоєння серед союзників
Західні чиновники, присутні на зустрічі з Дрісколлом, повідомили виданню, що нарощування російської військової присутності виглядає тривожним. За їхніми словами, попередження американського представника було сприйняте дуже серйозно.
Оцінка Вашингтона щодо накопичення ракет Росією вказує на значні зміни у російському військово-промисловому комплексі. Дані підтверджуються українськими військовими джерелами та розрахунками аналітиків.
Можливі цілі Росії: енергетика України та виснаження ППО
Аналітики припускають, що РФ може використати накопичені арсенали для нових ударів по пошкодженій енергетичній інфраструктурі України, а також для виснаження запасів українських зенітних ракет, що зробить великі міста, включно з Києвом, більш уразливими.
Експерти також попереджають, що Росія може вдатися до ракетних або дронових атак як інструменту тиску на інші європейські країни.
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дрісколакогонежалко і наказати когопопало - касапська зараза безвідповідальності заразила держдеп...
Я так розумію, ттстікули багатьох можновладців США і трампа міцьно.тримає сі і пу і стискають.їх все сильніше.
Міцний компромат рашисти мають на Трампа, чи його сина, дуже міцний.
Логичнее помочь Украине разрушить промышленность РФ, чтобы там не было ни возможности, ни желания продолжать агрессию против Запада
дріскол в них ганебна фамілія , я читав англійську книгу Джеймса Херріота, там була фраза
"рецепт дядюшки дріскола" про афериста шо подавав гівно за гроші
А то - почав він базікати про якісь ракети і тд.
Якщо кацапія становить таку загрозу , логічніше було б не вимагати від України швидкого підписання кацапських хотєлок , а надати їй зброю для стримування рашки . Ті ж Томагавки наприклад .
Як можна так опуститися?
Заради чого?
Заради свого острівця «епштейна» де кожному можна буде знущатися над бідолашними дітьми?
А як заключення миру вплине на швидкість накопичення отіх ракет Парашею та їх кількість він не підскаже?
"[…] припинення конфлікту позбавило б Кремль можливості виправдовувати ракетні чи безпілотні удари по інших європейських державах".
Пішов під три чорти,лизун рудого. Рятуй свою задницю,гоу хоум,криса паркетна. Кацапські гроші не пахнуть для тебе та твого господаря?