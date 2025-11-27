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Новини Мирний план США Загроза агресії РФ для Європи
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Росія накопичує ракетний арсенал. Європа має пришвидшити завершення війни, - Дрісколл

Росія накопичує ракети: США тиснуть на Європу щодо швидкого миру

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив європейським дипломатам, що Росія накопичує ракети великої дальності, закликаючи до якнайшвидшого врегулювання війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

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Зазначається,  що Дрісколл під час візиту до Києва заявив,  що Москва роками запускала ракети по Україні так швидко, як тільки могла. Однак тепер РФ виробляє їх достатньо, щоб накопичити зростаючий запас зброї великої дальності.

"Натяк зрозумілий: врегулювання необхідне якнайшвидше через зростаючу ракетну загрозу, яка може завдати нищівного удару по Україні та вийти за її межі", - сказали джерела.

Як зазначає NYT, попри можливе завершення війни, Росія, ймовірно, не зменшить обсяги виробництва озброєнь. Водночас припинення конфлікту позбавило б Кремль можливості виправдовувати ракетні чи безпілотні удари по інших європейських державах.

Попередження США викликало занепокоєння серед союзників

Західні чиновники, присутні на зустрічі з Дрісколлом, повідомили виданню, що нарощування російської військової присутності виглядає тривожним. За їхніми словами, попередження американського представника було сприйняте дуже серйозно.

Оцінка Вашингтона щодо накопичення ракет Росією вказує на значні зміни у російському військово-промисловому комплексі. Дані підтверджуються українськими військовими джерелами та розрахунками аналітиків.

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Можливі цілі Росії: енергетика України та виснаження ППО

Аналітики припускають, що РФ може використати накопичені арсенали для нових ударів по пошкодженій енергетичній інфраструктурі України, а також для виснаження запасів українських зенітних ракет, що зробить великі міста, включно з Києвом, більш уразливими.

Експерти також попереджають, що Росія може вдатися до ракетних або дронових атак як інструменту тиску на інші європейські країни.

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Автор: 

Європа (2499) ракети (4446) росія (70371) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+19
Витёк 2. Астанавитесь.
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27.11.2025 07:10 Відповісти
+19
А чому він не закликає Європу накопичувати ракети великої дальності і випускати їх щодня, аби росія відчула що відповідь їй буде так само ніщівною?
Я так розумію, ттстікули багатьох можновладців США і трампа міцьно.тримає сі і пу і стискають.їх все сильніше.
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27.11.2025 07:19 Відповісти
+17
А якщо війна припиниться то путін може назбирати ще більше ракет! В заявах Дріскола немає логіки. Якщо користуватись логікою Дріскола то війна має йти безперервно, щоб путін не міг нічого накопичити. Заява Дріскола про можливість нищівного удару росії по Україні тільки ********** путіна до удару. Американці своїми заявами весь час ************ путіна жо продовження війни, кажуть путіну - не сци, ти захопиш Україну за три дні, потім кажуть - не сци ти все одно захопиш всі ці землі, тепер кажуть - не сци, вдарь ракетами, в тебе вже багато ракет!
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27.11.2025 09:12 Відповісти
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Витёк 2. Астанавитесь.
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27.11.2025 07:10 Відповісти
А якщо війна припиниться то путін може назбирати ще більше ракет! В заявах Дріскола немає логіки. Якщо користуватись логікою Дріскола то війна має йти безперервно, щоб путін не міг нічого накопичити. Заява Дріскола про можливість нищівного удару росії по Україні тільки ********** путіна до удару. Американці своїми заявами весь час ************ путіна жо продовження війни, кажуть путіну - не сци, ти захопиш Україну за три дні, потім кажуть - не сци ти все одно захопиш всі ці землі, тепер кажуть - не сци, вдарь ракетами, в тебе вже багато ракет!
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27.11.2025 09:12 Відповісти
Американці звертаються до Європи з вимогою закінчити війну росії проти України, це зовнішньополітичний маразм команди трампа! Так само можна до Нової Зеландії звертатись або до Австралії, Бразилії вони всі однаково не приймають участі в цій війні
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27.11.2025 09:18 Відповісти
Ihor Ly це мерзотники які добрались до влади у США так кажуть "припиніть допомогати Україні" - "закіньчуйте" війну.
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27.11.2025 09:45 Відповісти
А завдяким чиїм комплектуючим парашка виготрвляє ракети, не задумалися кляті потвори??? Краще введіть ембарго на торгівлю з рашистами, війна би вже давно закінчилася, а нелюди б жрали кору та брюкву!!!
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27.11.2025 09:58 Відповісти
Що - всравсь?
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27.11.2025 07:17 Відповісти
Послати дріскола когонежалко і наказати когопопало - касапська зараза безвідповідальності заразила держдеп...
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27.11.2025 09:46 Відповісти
А чому він не закликає Європу накопичувати ракети великої дальності і випускати їх щодня, аби росія відчула що відповідь їй буде так само ніщівною?
Я так розумію, ттстікули багатьох можновладців США і трампа міцьно.тримає сі і пу і стискають.їх все сильніше.
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27.11.2025 07:19 Відповісти
А для чого тоді ЯЗ для США ?
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27.11.2025 07:20 Відповісти
Рашистській америці воно хіба що для того, щоб залякувати Україну.
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27.11.2025 07:24 Відповісти
Белокурая бестія крім погроз (чомусь нам) та плану капітуляції Вітькоффа-Кушнера (це поважні евреї, безперечно, Вітя має казіно у Лас-Вегасі) може щось запропонувати? ППО, ракети нам? Ніт, ім потрібен мир зараз, а те, що завтра РФ знову попре (а вони свою Конституцію з Херсоном та Запоріжжям міняти не будуть) то сраних ковбоїв не цікавить. При атаці РФ США, як звичайно, зроблять покер-фейс.
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27.11.2025 07:20 Відповісти
дрістал є дрістал...
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27.11.2025 07:22 Відповісти
Рашка дала завдання своїм американським холуям залякувать Європу.
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27.11.2025 07:22 Відповісти
Це якийсь "садом з гаморою" ..... США залякує Європу щоб догодити військовому злочинцю-нелюдю Х7йлу.
Міцний компромат рашисти мають на Трампа, чи його сина, дуже міцний.
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27.11.2025 09:48 Відповісти
Знову "путєн нападьот"?...
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27.11.2025 07:25 Відповісти
Дрищ- друг венса-це клеймо. Лайно.
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27.11.2025 09:57 Відповісти
Скорее завершить войну и снять санкции, чтобы РФ могла беспрепятственно готовиться к новой войне?
Логичнее помочь Украине разрушить промышленность РФ, чтобы там не было ни возможности, ни желания продолжать агрессию против Запада
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27.11.2025 07:26 Відповісти
бог шельму мітить
дріскол в них ганебна фамілія , я читав англійську книгу Джеймса Херріота, там була фраза
"рецепт дядюшки дріскола" про афериста шо подавав гівно за гроші
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27.11.2025 07:32 Відповісти
Копняк Європі - галльо! - Європа! - у вас війна
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27.11.2025 07:35 Відповісти
Черговий "дуже компетентний" мерзотник меле дичину. Друг дитинства венса. Цим все сказано.
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27.11.2025 07:36 Відповісти
Ну да, ну да: з Тернополя було видно, шо ракета випущена місяць назад. А з перших обстрілів ще 18-го року. Для кого ці казочки?
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27.11.2025 07:42 Відповісти
Шо млядь цей піт*х обдристаний взагалі меле? Треба здаватись бігом бо у параши до куя ракет? то значить якщо здати Україну то россіяни перестануть їх виробляти чи може відмовлятся х*ярити ними коли завгодно і по кому завгодно? Америкоси вже реально кончені стали
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27.11.2025 07:48 Відповісти
Ці під..ри американські навіть вже і не шифруються, що працюють на кацапів. Інтересів США, як держави, в цих погрозах жодних
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27.11.2025 07:49 Відповісти
Навіщо це - словоблудіє ? Сказав би простими і зрозумілими словами - Європа , давай згортай підтримку України , і починай на неї тиснути ..
А то - почав він базікати про якісь ракети і тд.
Якщо кацапія становить таку загрозу , логічніше було б не вимагати від України швидкого підписання кацапських хотєлок , а надати їй зброю для стримування рашки . Ті ж Томагавки наприклад .
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27.11.2025 07:57 Відповісти
Він може насипати - між нами океан - як каже Трамп - і склади зброї в США
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27.11.2025 08:00 Відповісти
Дрісколл, якщо нааіть Європа зкпиниться, то кацапи не перестануть накопичувати ракети. І коли (нпвіть не якщо, а саме коли) вони вирішать вторгнутися у Європу, то у кацапів ракети будуть, а у Європи - ні. Томц правильне рішення - не дати кацапам накопичувати ракети. Способів є багато.
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27.11.2025 08:20 Відповісти
скоро полетять ракетки по балтії, ото завоють йовропейськи імпотенти
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27.11.2025 08:21 Відповісти
Що за їблан?! Європа має не "пришвидшити завершення війни", бо не вона її починала, а формувати та накопичувати власний ракетний потенціал. Пересране мудило...
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27.11.2025 08:30 Відповісти
А що ще можна очікувати від військового завгоспа, тоже ще "мислітєль" планетарного масштабу!
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27.11.2025 08:50 Відповісти
цьому Дрістуну потрібно заборонити в'їзд до України !
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27.11.2025 08:31 Відповісти
Дріскол став захаровою чи соловьйовим?
Як можна так опуститися?
Заради чого?
Заради свого острівця «епштейна» де кожному можна буде знущатися над бідолашними дітьми?
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27.11.2025 08:32 Відповісти
Росія накопичує ракетний арсенал, а що накопичує Зеленський?
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27.11.2025 08:45 Відповісти
шекелі
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27.11.2025 08:49 Відповісти
Ахахахах. Ніколи не думав, що сша викликатимуть у мене зневагу та огиду.
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27.11.2025 08:47 Відповісти
Не плутайте США то адміністрацію трмапона..... хоча й по іміджу країни це звісно вдарить.... сумно.
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27.11.2025 09:51 Відповісти
Трамб переміг на виборах. Тобто він є обличчям населення сша. Ніяк інакше.
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27.11.2025 09:53 Відповісти
Та й так.....
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03.12.2025 09:08 Відповісти
Даёшь ещё больше встреч, совещаний, консультаций и прочего пиз@ежа!
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27.11.2025 08:48 Відповісти
Здриснув дрискол ... Лячно йому бо раша ракети накопичує. В кожному його слові теза - здайте вже Україну скоріше.
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27.11.2025 08:48 Відповісти
ще кожного дристуна обсмоктувати🤡
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27.11.2025 08:50 Відповісти
Ну Zелю ж стадо з любовю облизувало та облизує.
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27.11.2025 09:17 Відповісти
Бачу шо дивний кретин зараз в Пентпгоні не тільки алкоголик Гегсед.
А як заключення миру вплине на швидкість накопичення отіх ракет Парашею та їх кількість він не підскаже?
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27.11.2025 09:16 Відповісти
І як це вплине на подальше накопичення ракет? Якесь тупе американське військове бидло. Взагалі навколо трампа якийсь сімейний підряд: не політики, не дипломати, а якісь партнери по бізнесу та гольфу щось йому радять, щось підсовують. Хоча, у нас те ж саме - ларьочники навколо лідора. І що примітно - національність, бл@дь, одна і та ж
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27.11.2025 09:54 Відповісти
Цей гандон, замість того, що б закликати виготовляти та накопичувати ракети, вимагає здатися.
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27.11.2025 10:00 Відповісти
От дибіл. А як закінчення війни впливає на накопичення парашією ракет будь якої дальності. Китай оно теж накопичує і не воює.. навпаки оно наші виносять заводи по троху і без далекобійної зброї. ***** Чемберлени
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27.11.2025 10:16 Відповісти
Що серйозно? звідки ти вискочив, хенєрале? А так вони зразу скажуть, раз мир то нащо ті ракети? Д..л!
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27.11.2025 10:16 Відповісти
Потужна аналітика:

"[…] припинення конфлікту позбавило б Кремль можливості виправдовувати ракетні чи безпілотні удари по інших європейських державах".
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27.11.2025 10:16 Відповісти
Вереск американського куколда-імпотента.
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27.11.2025 10:23 Відповісти
Пистит, как дышит! Видно, на Рассейке, совсем жопа с экономикой. Пиндосы впряглись за кацапов не на шутку.
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27.11.2025 10:27 Відповісти
здавайтесь ато путен нападе
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27.11.2025 10:38 Відповісти
Щоб Кацапія перестала витрачати, і почала ще більше накопичувати? Не тим займаєтесь. Кацапію треба задушити економічно.
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27.11.2025 11:27 Відповісти
Мідноголовий янкі талдичить про поступки України Чеши в кацапостан,роби все,щоб цих ракет не було. В іншому випадку не стрибай на жертву агресії,.
Пішов під три чорти,лизун рудого. Рятуй свою задницю,гоу хоум,криса паркетна. Кацапські гроші не пахнуть для тебе та твого господаря?
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27.11.2025 11:42 Відповісти
Воно дійсно таке дурне, чи йому щось пообіцяли?
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27.11.2025 12:27 Відповісти
Цікаво, а що рф буде робити з тим арсеналом, якщо їй "подарують" Україну? Напевно переплавить у дитячі санчата і чайники, чи не так?
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27.11.2025 13:54 Відповісти
 
 