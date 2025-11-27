Зеленский поздравил Трампа с Днем благодарения: Ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии

Президент Владимир Зеленский поздравил лидера США Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и народ Соединенных Штатов с Днем благодарения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Желаем счастливого и благословенного Дня благодарения Президенту США Дональду Трампу, первой леди Мелании Трамп и всему американскому народу. Искренне благодарны за всю поддержку, которая спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость.

Мы очень рады, что наши отношения конструктивны, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда положить конец российской войне против нашего народа. Искренне надеемся, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время состоится встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

Читайте: США дадут гарантии безопасности Украине только после подписания соглашения, - Рубио

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: Трамп все еще может достичь мирного соглашения, если назначит кого-то вместо Виткоффа, - Bloomberg