РУС
Новости Мирный план США
581 16

Зеленский поздравил Трампа с Днем благодарения: Ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии

Зеленский обратился к Трампу в День благодарения

Президент Владимир Зеленский поздравил лидера США Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и народ Соединенных Штатов с Днем благодарения.

"Желаем счастливого и благословенного Дня благодарения Президенту США Дональду Трампу, первой леди Мелании Трамп и всему американскому народу. Искренне благодарны за всю поддержку, которая спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость.

Мы очень рады, что наши отношения конструктивны, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда положить конец российской войне против нашего народа. Искренне надеемся, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением", - говорится в сообщении.

Зеленский обратился к Трампу в День благодарения

Что предшествовало?

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время состоится встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

Читайте: США дадут гарантии безопасности Украине только после подписания соглашения, - Рубио

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: Трамп все еще может достичь мирного соглашения, если назначит кого-то вместо Виткоффа, - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир (22744) США (28418) Трамп Дональд (7161)
Топ комментарии
+2
Томагавки та санкції вже не очікуємо, зрозуміло
показать весь комментарий
27.11.2025 14:50 Ответить
+1
79
показать весь комментарий
27.11.2025 14:50 Ответить
+1
Піздравив! А далі що?
показать весь комментарий
27.11.2025 14:53 Ответить
79
показать весь комментарий
27.11.2025 14:50 Ответить
Томагавки та санкції вже не очікуємо, зрозуміло
показать весь комментарий
27.11.2025 14:50 Ответить
а яка мастирка була потужна спочятку...
показать весь комментарий
27.11.2025 14:52 Ответить
А засмаженого індика передав? Ні ! Ото ж бо й воно!
показать весь комментарий
27.11.2025 14:53 Ответить
Краще засмаженого єрмака!
показать весь комментарий
27.11.2025 15:17 Ответить
Піздравив! А далі що?
показать весь комментарий
27.11.2025 14:53 Ответить
А співчуття щодо стрілянини коло Білого Дому висловив?
показать весь комментарий
27.11.2025 14:53 Ответить
Трампонутий вже дістав усіх шукаючи цю подяку, от коли ху...до привітало, тоді привітання літаком доставили
показать весь комментарий
27.11.2025 14:54 Ответить
потужний прогіб напапалам.
де залізні?
показать весь комментарий
27.11.2025 14:58 Ответить
Це може за те що Трамп препинив військову і фінансову допомогу Україні ? раніше він дякував за так званий "мирний план" відкофа дмітрієва ,а в тебе є якийсь план ?
показать весь комментарий
27.11.2025 15:06 Ответить
блазня ніколи не переробиш, хоч як там не старайся.
показать весь комментарий
27.11.2025 15:08 Ответить
Огидна роль дісталася голобородьку, звісно, але він сам у цьому винуватий.
показать весь комментарий
27.11.2025 15:10 Ответить
за цю роль він і вас і мене і всіх убьє і не помітить...
показать весь комментарий
27.11.2025 15:13 Ответить
Іпать прогин то
показать весь комментарий
27.11.2025 15:26 Ответить
Дякувальник і привітальник..все , чмо небрите
показать весь комментарий
27.11.2025 15:29 Ответить
Його в двері, а він у вікно..
показать весь комментарий
27.11.2025 15:47 Ответить
 
 