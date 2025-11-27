Зеленский поздравил Трампа с Днем благодарения: Ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии
Президент Владимир Зеленский поздравил лидера США Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и народ Соединенных Штатов с Днем благодарения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Желаем счастливого и благословенного Дня благодарения Президенту США Дональду Трампу, первой леди Мелании Трамп и всему американскому народу. Искренне благодарны за всю поддержку, которая спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость.
Мы очень рады, что наши отношения конструктивны, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда положить конец российской войне против нашего народа. Искренне надеемся, что достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время состоится встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
