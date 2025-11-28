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Новини Мирні перемовини
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Орбан - Путіну: Угорщина готова забезпечити майданчик для мирних переговорів

орбан,путін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

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Орбан висловив сподівання, що нещодавно оприлюднені ініціативи щодо врегулювання конфлікту зможуть привести до миру. 

"Угорщина зацікавлена в мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи в кінцевому підсумку приведуть до цього самого миру. Наша сьогоднішня зустріч дає мені можливість підтвердити, пане президенте, що Угорщина готова забезпечити майданчик для таких переговорів і готова сприяти успішному завершенню цього процесу", - зазначив він.

Раніше в Угорщині також заявляли про готовність організувати зустріч президентів Росії та США в Будапешті.

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Путін, зі свого боку, зазначив, що "буде радий" використати угорську столицю для можливих переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

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Автор: 

Угорщина (3019) путін володимир (25478) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+4
Натівець весь піздєц
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28.11.2025 13:33 Відповісти
+4
"орбан-путіну..." Це що,прикол? Про що ці два уї@ана там чешуть? Кому це цікаво?
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28.11.2025 13:34 Відповісти
+3
_ Орбан!
- Що?
- У тебе Сіярта є?
- Є!
- От з нею й переговорюйся на своєму майданчику.
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28.11.2025 13:35 Відповісти
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Натівець весь піздєц
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28.11.2025 13:33 Відповісти
"орбан-путіну..." Це що,прикол? Про що ці два уї@ана там чешуть? Кому це цікаво?
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28.11.2025 13:34 Відповісти
_ Орбан!
- Що?
- У тебе Сіярта є?
- Є!
- От з нею й переговорюйся на своєму майданчику.
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28.11.2025 13:35 Відповісти
ЛІЗУН👅
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28.11.2025 13:35 Відповісти
Це було б дуже символічно. У місці, де створили перший туалетний папірець, яким потім підтерлися, підписати ще один.
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28.11.2025 13:36 Відповісти
Нам что помощь не дают ? и Европа не хочет целостности Украины ? или ты хочешь чтоб они войска ввели ?
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28.11.2025 13:41 Відповісти
Тобто до тебе не дійшло? Ну ОК, може потім хтось розтлумачить. А з тобою марнувати час у мене бажання немає. Тим більше, що на четвертий рік війни ти так і не спромігся свою щелепу подолати...
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28.11.2025 13:46 Відповісти
Єдине що хоче Європа - це щоб ***** і його армія зав'язли в Україні як можна довше і не загрожували Європі.
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28.11.2025 13:49 Відповісти
ну раньше Меркель и Европа не хотела чтоб рашка и его армия застряла в Украине и что ? минус Крым минус Донбасс , потом полномаштабка и сейчас фуйло хочет отдайте 5 областей и наша армия больше не завязнет в Украине на пару лет
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28.11.2025 13:53 Відповісти
Скільки там від Чопу? 🤔 Безпеку пуцину може забезпечити лише Мадяр. Той, що позивний. З України. Або ж він же може і війну закінчити.
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28.11.2025 13:39 Відповісти
....відсосав?
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28.11.2025 13:42 Відповісти
Орбан думає про вибори. Видно прогнози негативні для нього. Тому хоче втюхати уграм три в одному - пуцина, Трампа і "мирний план" щодо України, який можна назвати "Будапешт-2". 😊
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28.11.2025 13:43 Відповісти
*****-вітьок, та ми знаємо шо ти давно вже для ***** своє дупло приготував
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28.11.2025 13:47 Відповісти
вітьок нахєра путлу майданчик в Угорщині - йому аби чумайданчик був поруч
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28.11.2025 13:48 Відповісти
Орбан - Путіну: Баришня лягли и просять
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28.11.2025 13:51 Відповісти
Цей чардаш без мила в сраку лізе...
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28.11.2025 14:00 Відповісти
 
 