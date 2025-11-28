Орбан - Путіну: Угорщина готова забезпечити майданчик для мирних переговорів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

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Орбан висловив сподівання, що нещодавно оприлюднені ініціативи щодо врегулювання конфлікту зможуть привести до миру.

"Угорщина зацікавлена в мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи в кінцевому підсумку приведуть до цього самого миру. Наша сьогоднішня зустріч дає мені можливість підтвердити, пане президенте, що Угорщина готова забезпечити майданчик для таких переговорів і готова сприяти успішному завершенню цього процесу", - зазначив він.

Раніше в Угорщині також заявляли про готовність організувати зустріч президентів Росії та США в Будапешті.

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Путін, зі свого боку, зазначив, що "буде радий" використати угорську столицю для можливих переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Мирний план США

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