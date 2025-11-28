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Новини Відносини Орбана з Путіним
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Орбан їде у Москву без узгодження з ЄС для обговорення енергетичних і ядерних тем, - ЗМІ

Угорщина їде в Москву: енергетичні переговори та ядерні проєкти

Угорський прем’єр Віктор Орбан разом із делегацією планує візит до Москви 28 листопада для обговорення енергетичних і ядерних тем. Візит викликає запитання серед союзників по ЄС та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише портал VSquare.

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Зазначається, що разом з Орбаном до Москви приїдуть міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр будівництва і транспорту Янош Лазар і радник із нацбезпеки Марцел Біро.

Як зазначають джерела, цей виїзд не був попередньо узгоджений ні з союзниками по НАТО, ні зі структурами Європейського Союзу. Існує також сумнів, що США були проінформовані заздалегідь.

Водночас у європейських дипломатичних колах вважають, що зустріч може входити до регулярної практики контактів із Кремлем, а не бути одноразовим або надзвичайним візитом.

Про що говоритимуть? 

Ключовим блоком обговорень оголошено енергетичні питання. Вони стали особливо актуальними на тлі рішення США надати Угорщині річне звільнення від санкційних обмежень, пов’язаних із російською нафтою та газом.

Під час візиту планується обговорення подальших поставок енергоресурсів та можливих змін у схемах їх проходження.

Окремим напрямком стануть питання атомної енергетики. Зокрема, планується обговорити участь компанії Westinghouse у проєкті будівництва атомної станції Пакш як постачальника палива. Крім того, будуть порушені й інші ядерні питання.

Ще однією темою стане ймовірна угода, у рамках якої угорська компанія MOL може придбати частку Газпрому в сербській NIS. Це дозволило б знизити ризики потрапляння під санкції США та забезпечити більш стабільні енергопостачання.

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Візит як можливий крок до мирного саміту

За даними джерел, візит може бути поданий як спроба відновити ідею короткострокового "мирного саміту" в Будапешті за участю Трампа і Путіна.

Напередодні Володимир Путін заявив, що Москва і Будапешт обговорюють можливий приїзд угорського прем'єра.

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Автор: 

путін володимир (25478) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+5
Якби ЄС підняло питання щодо виключення Угорщини з ЄС, це б стало кінцем Орбана. Але ж в ЄС тільки і вміють, що висловлювати стурбованість.
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28.11.2025 09:17 Відповісти
+2
Європа -- це цінності ))))))))))

Це, коли нам хочуть відмовити, то згадують. А от "орбанам" все можна.
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28.11.2025 08:55 Відповісти
+1
Союзники і однодумці
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28.11.2025 08:17 Відповісти
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така процедура, на жаль.

Але судячи з вчорашнього маичу на Кіпрі - кіпріоти також ще ті субчики...
https://www.ua-football.com/ua/foreign/conference_league/1764306682-politichni-provokaciyi-ta-ultras-omoniyi-u-roli-golovnogo-geroya-zalashtunki-ostannogo-matchu-shovkovskogo-na-choli-dinamo.html Політичні провокації та ультрас Омонії у ролі головного героя. Залаштунки останнього матчу Шовковського на чолі Динамо
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28.11.2025 08:58 Відповісти
От на кого-кого, а кіпріотів всім насрати.
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28.11.2025 10:43 Відповісти
одна погана вівця (мад'ярська) в НАТО і ЄС робить ці організації недієздатними. Це навіть без врахування словацької.
А, якщо ще долучиться кіпріотська... та по факту, давно вже в тій отарі, тільки не афішує себе.
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28.11.2025 10:49 Відповісти
Союзники і однодумці
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28.11.2025 08:17 Відповісти
За путькіним чемоданом їде...золото привезе назад мадярам)))
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28.11.2025 08:26 Відповісти
"[…] рішення США надати Угорщині річне звільнення від санкційних обмежень […]" - і безтерміново ніякісіньких обмежень з боку Зєльонкіна.
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28.11.2025 08:28 Відповісти
Навіщо щось узгоджувати з ганчіркою?
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28.11.2025 08:29 Відповісти
Білі все тримаються разом і тиснуться один до одного, тому що поодинці їх всіх можуть зловити і згвалтувати.
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28.11.2025 08:30 Відповісти
Ну нафту можна і сьогодні перекрити для жаби мадяра. Так само як і газ.
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28.11.2025 08:37 Відповісти
Тут суть справи, навіть, не у нафті та газі. Справа у зраді. Тов. орбан--давній агент кремлівської гебні, котра завербувала його сьомою могілєвічем. Це відомо усім, але порушувати відповідні справи їм не вигідно; нехай собі буде status quo.
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28.11.2025 11:33 Відповісти
Поштовий голуб між Кремлем і Білим домом!!!! Повірив Трампо...послухав хкуйло...про те що ЧмОрбан дійсно надійний звязок, який ніхто не зможе підслухати і зламати.... Сьогодні за такі послуги, Трампло дав індульгенцію і дозвіл холую путіна, на рятування Лукойла в ЄС..
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28.11.2025 08:39 Відповісти
Карлсон к карлику за вареньем погнал
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28.11.2025 08:39 Відповісти
Європа -- це цінності ))))))))))

Це, коли нам хочуть відмовити, то згадують. А от "орбанам" все можна.
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28.11.2025 08:55 Відповісти
Та розбомбіть же пе6рекачувальну станцію в Унечі!
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28.11.2025 08:55 Відповісти
не можуть довго друг без друга
це любов..трохи нестандартна...але любов
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28.11.2025 09:03 Відповісти
ЗП за листопад
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28.11.2025 09:08 Відповісти
Якби ЄС підняло питання щодо виключення Угорщини з ЄС, це б стало кінцем Орбана. Але ж в ЄС тільки і вміють, що висловлювати стурбованість.
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28.11.2025 09:17 Відповісти
ЄС не може піднімати рандомні питання, це тільки диктатори можуть. ЄС працює по законам і уставам, в яких нажаль нема процедури виключення.
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28.11.2025 10:44 Відповісти
Тобто, одного з головних питань. Це веде до самознищення чи саморозпуску.
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28.11.2025 11:26 Відповісти
ВІЗИТ БЕЗ ЗГОДИ- Я ХЕР ЗАБИВ НА ВАС
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28.11.2025 10:34 Відповісти
Їдуть оглядати нове житло на рубльовці, в 2026 переїзд.
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28.11.2025 10:40 Відповісти
Зустріч жаби з пенісом.
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28.11.2025 11:19 Відповісти
Агов, ЄС, вже вкотре їжте орбанівське лайно. Смачного вам!
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28.11.2025 11:24 Відповісти
 
 