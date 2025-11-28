Орбан їде у Москву без узгодження з ЄС для обговорення енергетичних і ядерних тем, - ЗМІ

Угорський прем’єр Віктор Орбан разом із делегацією планує візит до Москви 28 листопада для обговорення енергетичних і ядерних тем. Візит викликає запитання серед союзників по ЄС та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише портал VSquare.

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Зазначається, що разом з Орбаном до Москви приїдуть міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр будівництва і транспорту Янош Лазар і радник із нацбезпеки Марцел Біро.

Як зазначають джерела, цей виїзд не був попередньо узгоджений ні з союзниками по НАТО, ні зі структурами Європейського Союзу. Існує також сумнів, що США були проінформовані заздалегідь.

Водночас у європейських дипломатичних колах вважають, що зустріч може входити до регулярної практики контактів із Кремлем, а не бути одноразовим або надзвичайним візитом.

Про що говоритимуть?

Ключовим блоком обговорень оголошено енергетичні питання. Вони стали особливо актуальними на тлі рішення США надати Угорщині річне звільнення від санкційних обмежень, пов’язаних із російською нафтою та газом.

Під час візиту планується обговорення подальших поставок енергоресурсів та можливих змін у схемах їх проходження.

Окремим напрямком стануть питання атомної енергетики. Зокрема, планується обговорити участь компанії Westinghouse у проєкті будівництва атомної станції Пакш як постачальника палива. Крім того, будуть порушені й інші ядерні питання.

Ще однією темою стане ймовірна угода, у рамках якої угорська компанія MOL може придбати частку Газпрому в сербській NIS. Це дозволило б знизити ризики потрапляння під санкції США та забезпечити більш стабільні енергопостачання.

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Візит як можливий крок до мирного саміту

За даними джерел, візит може бути поданий як спроба відновити ідею короткострокового "мирного саміту" в Будапешті за участю Трампа і Путіна.

Напередодні Володимир Путін заявив, що Москва і Будапешт обговорюють можливий приїзд угорського прем'єра.

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