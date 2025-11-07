Понад 40% закарпатців не вірять у "таємні домовленості" Орбана з Путіним щодо регіону, - опитування

Понад 40% мешканців Закарпаття вважають неправдивими твердження про нібито угоди між прем’єром Угорщини Віктором Орбаном і російським правителем Володимиром Путіним щодо регіону.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології, проведеного на замовлення Інституту Центральноєвропейської стратегії (ICES), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Закарпатців запитали, чи існують домовленості між Орбаном і Путіним, за якими Росія нібито не обстрілює регіон. 26,5% вважають це правдою, 42,8% - неправдою, ще 30,7% не визначилися.

"Повернення" Закарпаття Угорщині

На запитання про можливу змову щодо "повернення" Закарпаття Угорщині 45,8% опитаних відповіли, що це неправда, 20,5% - вважають твердження правдивим, а 33,7% не мають позиції.

Опитування проводили 17-28 жовтня 2025 року серед 1002 респондентів методом face-to-face.

Топ коментарі
+10
Можна не гадати, але пересування військ Угорщини біля кордону України, без вказівки орбана у 2022 році, не могло проходити спонтанно, як дивний збіг! Система «Ешелон», це відслідкувала, але ж усе таємне, з часом, стає явним!!
07.11.2025 12:17 Відповісти
+7
Треба паралельно ще про потужного запитати.
Спочатку пропихне угорську мову в регіоні під видом вимог ЄС, потім будуть скуповуватись голоси за партії, котрі будуть просувати політику федералізації і автономій.
07.11.2025 12:10 Відповісти
+7
100 відсотків лденерні теж не вірили в те шо кацапня їх мочкане,
зараз сруть в пакети - майже звикли...
07.11.2025 12:14 Відповісти
40% мадьярських закарпутців, це є затуркані, тупі смердючі цигани та злодії, типу тої самої селекції кацапомордих-активістів-сектантів ждунів, колаборантів, сепаратистів, як у лугандонії, даунбамбасі, харкові та криму, котрі верещали на увесь світ, "пуця памагі бандєри нас усцімляють" і котрих у першу чергу утилізівали, освободітєлі, та далі продовжують утилізувати їх родичів кацапомордих-сектантів-ждунів підоросів...!!!
07.11.2025 12:41 Відповісти
такі наївні вівці
07.11.2025 12:56 Відповісти
А ще 90% українців дупля не відбивають, включаючи автора, шо лише Береговський, Мукачевський та Виноградівський райони Закарпатської області хоч якось можна віднести до Угорщини.
07.11.2025 13:12 Відповісти
Доводилось колись часто бувати в Закарпатті,Ужгород,Мукачево,Свалява...Населення,яке там проживає справляє враження затурканого,хитрого,егоцентричного.Боїться начальства,боїться влади...Мова у них в принципі зрозуміла українцям,але вони так часто перебували то під тими то під сими що і мадьярських,і словацьких,і руських слів дуже багато.Особливо руських,останнє перебування в СРСР зробило їх російськомовними значно сильніше ніж у сусідній Львівській області.Циган дуже багато,на відміну від інших ромів України вони всі миршаві,малорослі,час від часу кочують у великі міста,зокрема Львів,вже з двох річного віку співають по маршрутках патріотику.
07.11.2025 13:30 Відповісти
ну тоді зрозуміло , шо українські угорці масово мріють бути разом з руснею сссром ...хай переселяються ...але чомусь пруться з паспортами до ЄС...
07.11.2025 13:46 Відповісти
 
 