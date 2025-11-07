Понад 40% закарпатців не вірять у "таємні домовленості" Орбана з Путіним щодо регіону, - опитування

Понад 40% мешканців Закарпаття вважають неправдивими твердження про нібито угоди між прем’єром Угорщини Віктором Орбаном і російським правителем Володимиром Путіним щодо регіону.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології, проведеного на замовлення Інституту Центральноєвропейської стратегії (ICES), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Домовленості між Орбаном і Путіним

Закарпатців запитали, чи існують домовленості між Орбаном і Путіним, за якими Росія нібито не обстрілює регіон. 26,5% вважають це правдою, 42,8% - неправдою, ще 30,7% не визначилися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан переконуватиме Трампа зустрітись із Путіним, - The Guardian

"Повернення" Закарпаття Угорщині

На запитання про можливу змову щодо "повернення" Закарпаття Угорщині 45,8% опитаних відповіли, що це неправда, 20,5% - вважають твердження правдивим, а 33,7% не мають позиції.

Опитування проводили 17-28 жовтня 2025 року серед 1002 респондентів методом face-to-face.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ