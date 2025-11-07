Более 40% закарпатцев не верят в "тайные договоренности" Орбана с Путиным относительно региона, - опрос

Более 40% жителей Закарпатья считают ложными утверждения о якобы соглашениях между премьером Венгрии Виктором Орбаном и российским правителем Владимиром Путиным в отношении региона.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра политической социологии, проведенного по заказу Института Центральноевропейской стратегии (ICES), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Договоренности между Орбаном и Путиным

Закарпатцев спросили, существуют ли договоренности между Орбаном и Путиным, по которым Россия якобы не обстреливает регион. 26,5% считают это правдой, 42,8% - неправдой, еще 30,7% не определились.

"Возвращение" Закарпатья Венгрии

На вопрос о возможном сговоре по "возвращению" Закарпатья Венгрии 45,8% опрошенных ответили, что это неправда, 20,5% - считают утверждение правдивым, а 33,7% не имеют позиции.

Опрос проводился 17-28 октября 2025 года среди 1002 респондентов методом face-to-face.

