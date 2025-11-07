РУС
Новости Отношения Орбана и Путина
1 138 7

Более 40% закарпатцев не верят в "тайные договоренности" Орбана с Путиным относительно региона, - опрос

орбан,путин

Более 40% жителей Закарпатья считают ложными утверждения о якобы соглашениях между премьером Венгрии Виктором Орбаном и российским правителем Владимиром Путиным в отношении региона.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра политической социологии, проведенного по заказу Института Центральноевропейской стратегии (ICES), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Договоренности между Орбаном и Путиным

Закарпатцев спросили, существуют ли договоренности между Орбаном и Путиным, по которым Россия якобы не обстреливает регион. 26,5% считают это правдой, 42,8% - неправдой, еще 30,7% не определились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан будет убеждать Трампа встретиться с Путиным, - The Guardian

"Возвращение" Закарпатья Венгрии

На вопрос о возможном сговоре по "возвращению" Закарпатья Венгрии 45,8% опрошенных ответили, что это неправда, 20,5% - считают утверждение правдивым, а 33,7% не имеют позиции.

Опрос проводился 17-28 октября 2025 года среди 1002 респондентов методом face-to-face.

Треба паралельно ще про потужного запитати.
Спочатку пропихне угорську мову в регіоні під видом вимог ЄС, потім будуть скуповуватись голоси за партії, котрі будуть просувати політику федералізації і автономій.
07.11.2025 12:10 Ответить
07.11.2025 12:12 Ответить
100 відсотків лденерні теж не вірили в те шо кацапня їх мочкане,
зараз сруть в пакети - майже звикли...
07.11.2025 12:14 Ответить
Можна не гадати, але пересування військ Угорщини біля кордону України, без вказівки орбана у 2022 році, не могло проходити спонтанно, як дивний збіг! Система «Ешелон», це відслідкувала, але ж усе таємне, з часом, стає явним!!
07.11.2025 12:17 Ответить
без зневажння але війська угорщіни це персонаж видуманий.
07.11.2025 12:29 Ответить
40% мадьярських закарпутців, це є затуркані, тупі смердючі цигани та злодії, типу тої самої селекції кацапомордих-активістів-сектантів ждунів, колаборантів, сепаратистів, як у лугандонії, даунбамбасі, харкові та криму, котрі верещали на увесь світ, "пуця памагі бандєри нас усцімляють" і котрих у першу чергу утилізівали, освободітєлі, та далі продовжують утилізувати їх родичів кацапомордих-сектантів-ждунів підоросів...!!!
07.11.2025 12:41 Ответить
такі наївні вівці
07.11.2025 12:56 Ответить
 
 