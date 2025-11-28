Орбан едет в Москву без согласования с ЕС для обсуждения энергетических и ядерных тем, - СМИ

Венгерский премьер Виктор Орбан вместе с делегацией планирует визит в Москву 28 ноября для обсуждения энергетических и ядерных тем. Визит вызывает вопросы у союзников по ЕС и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет портал VSquare.

Отмечается, что вместе с Орбаном в Москву приедут министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

Как отмечают источники, этот визит не был предварительно согласован ни с союзниками по НАТО, ни со структурами Европейского Союза. Существует также сомнение, что США были проинформированы заранее.

В то же время в европейских дипломатических кругах считают, что встреча может входить в регулярную практику контактов с Кремлем, а не быть одноразовым или чрезвычайным визитом.

О чем будут говорить?

Ключевым блоком обсуждений объявлены энергетические вопросы. Они стали особенно актуальными на фоне решения США предоставить Венгрии годовое освобождение от санкционных ограничений, связанных с российской нефтью и газом.

Во время визита планируется обсуждение дальнейших поставок энергоресурсов и возможных изменений в схемах их прохождения.

Отдельным направлением станут вопросы атомной энергетики. В частности, планируется обсудить участие компании Westinghouse в проекте строительства атомной станции Пакш в качестве поставщика топлива. Кроме того, будут затронуты и другие ядерные вопросы.

Еще одной темой станет вероятная сделка, в рамках которой венгерская компания MOL может приобрести долю Газпрома в сербской NIS. Это позволило бы снизить риски попадания под санкции США и обеспечить более стабильные энергопоставки.

Визит как возможный шаг к мирному саммиту

По данным источников, визит может быть представлен как попытка возобновить идею краткосрочного "мирного саммита" в Будапеште с участием Трампа и Путина.

Накануне Владимир Путин заявил, что Москва и Будапешт обсуждают возможный приезд венгерского премьера.

