Новости Отношения Орбана и Путина
729 9

Орбан едет в Москву без согласования с ЕС для обсуждения энергетических и ядерных тем, - СМИ

Венгрия едет в Москву: энергетические переговоры и ядерные проекты

Венгерский премьер Виктор Орбан вместе с делегацией планирует визит в Москву 28 ноября для обсуждения энергетических и ядерных тем. Визит вызывает вопросы у союзников по ЕС и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет портал VSquare.

Отмечается, что вместе с Орбаном в Москву приедут министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

Как отмечают источники, этот визит не был предварительно согласован ни с союзниками по НАТО, ни со структурами Европейского Союза. Существует также сомнение, что США были проинформированы заранее.

В то же время в европейских дипломатических кругах считают, что встреча может входить в регулярную практику контактов с Кремлем, а не быть одноразовым или чрезвычайным визитом.

О чем будут говорить? 

Ключевым блоком обсуждений объявлены энергетические вопросы. Они стали особенно актуальными на фоне решения США предоставить Венгрии годовое освобождение от санкционных ограничений, связанных с российской нефтью и газом.

Во время визита планируется обсуждение дальнейших поставок энергоресурсов и возможных изменений в схемах их прохождения.

Отдельным направлением станут вопросы атомной энергетики. В частности, планируется обсудить участие компании Westinghouse в проекте строительства атомной станции Пакш в качестве поставщика топлива. Кроме того, будут затронуты и другие ядерные вопросы.

Еще одной темой станет вероятная сделка, в рамках которой венгерская компания MOL может приобрести долю Газпрома в сербской NIS. Это позволило бы снизить риски попадания под санкции США и обеспечить более стабильные энергопоставки.

Визит как возможный шаг к мирному саммиту

По данным источников, визит может быть представлен как попытка возобновить идею краткосрочного "мирного саммита" в Будапеште с участием Трампа и Путина.

Накануне Владимир Путин заявил, что Москва и Будапешт обсуждают возможный приезд венгерского премьера.

путин владимир (32481) Орбан Виктор (616)
орбан без згоди ЄС може що завгодно, а куколди ЄС без згоди орбана навіть смішний пакет смішних санкцій не можуть підписати. Потужно, ***!💩
28.11.2025 08:13 Ответить
Союзники і однодумці
28.11.2025 08:17 Ответить
За путькіним чемоданом їде...золото привезе назад мадярам)))
28.11.2025 08:26 Ответить
"[…] рішення США надати Угорщині річне звільнення від санкційних обмежень […]" - і безтерміново ніякісіньких обмежень з боку Зєльонкіна.
28.11.2025 08:28 Ответить
Навіщо щось узгоджувати з ганчіркою?
28.11.2025 08:29 Ответить
Білі все тримаються разом і тиснуться один до одного, тому що поодинці їх всіх можуть зловити і згвалтувати.
28.11.2025 08:30 Ответить
Ну нафту можна і сьогодні перекрити для жаби мадяра. Так само як і газ.
28.11.2025 08:37 Ответить
Поштовий голуб між Кремлем і Білим домом!!!! Повірив Трампо...послухав хкуйло...про те що ЧмОрбан дійсно надійний звязок, який ніхто не зможе підслухати і зламати.... Сьогодні за такі послуги, Трампло дав індульгенцію і дозвіл холую путіна, на рятування Лукойла в ЄС..
28.11.2025 08:39 Ответить
Карлсон к карлику за вареньем погнал
28.11.2025 08:39 Ответить
 
 