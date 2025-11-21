Публикация "мирного плана" США приближает саммит в Будапеште, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что публикация мирного плана США запускает процессы, которые могут завершиться организацией "мирного саммита" в Будапеште.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.
По словам Орбана, "следующие 2-3 недели будут ключевыми", а Будапешт якобы приближается к проведению такого саммита. Он намекнул, что речь идет о возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Венгерский премьер также повторил свой тезис о том, что Европа должна "избежать вступления в российско-украинскую войну".
По его мнению, новый план США направлен не только на "спасение жизней" и снижение затрат, но и на то, чтобы Европа "оставалась вне войны".
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Правительство ФРГ обнародовало заявление Мерца, Макрона и Стармера по итогам разговора с Зеленским, в котором отмечалось, что нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
