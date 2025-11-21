РУС
Публикация "мирного плана" США приближает саммит в Будапеште, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что публикация мирного плана США запускает процессы, которые могут завершиться организацией "мирного саммита" в Будапеште.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Орбана, "следующие 2-3 недели будут ключевыми", а Будапешт якобы приближается к проведению такого саммита. Он намекнул, что речь идет о возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Венгерский премьер также повторил свой тезис о том, что Европа должна "избежать вступления в российско-украинскую войну".

По его мнению, новый план США направлен не только на "спасение жизней" и снижение затрат, но и на то, чтобы Европа "оставалась вне войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил "мирный план" с Сибигой: Работаем над пунктами, которые могут изменить многое

Что предшествовало?

Читайте также: Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" США мог быть изначально написан на русском языке, - The Guardian

+9
Вже гієни типу орбана підтягнулися, значить незабаром і шакал фіцо почне дзявкати.
21.11.2025 15:41 Ответить
+8
Пшоав найух, ****** мадярський. Своєю лядською землею торгуй, підар ватний.
21.11.2025 15:43 Ответить
+5
Публікація "мирного плану" США наближує саміт у Будапешті, - Орбан Джерело: https://censor.net/ua/n3586269

Будапешт...саміт...меморандум...гарантії безпеки ... роззброєння України... кидок... Дежавю ?
21.11.2025 15:42 Ответить
