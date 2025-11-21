Публікація "мирного плану" США наближує саміт у Будапешті, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що публікація мирного плану США запускає процеси, які можуть завершитися організацією "мирного саміту" у Будапешті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Угорщини.
За словами Орбана, "наступні 2-3 тижні будуть ключовими", а Будапешт нібито наближається до проведення такого саміту. Він натякнув, що йдеться про можливу зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Угорський прем’єр також повторив свою тезу про те, що Європа повинна "уникнути вступу у російсько-українську війну".
На його думку, новий план США спрямований не лише на "порятунок життів" і зниження витрат, а й на те, щоб Європа "лишалася поза війною".
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Уряд ФРН оприлюднив заяву Мерца, Макрона та Стармера за підсумками розмови із Зеленським, в якій зазначалось, що нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Будапешт...саміт...меморандум...гарантії безпеки ... роззброєння України... кидок... Дежавю ?
"Лішь во снє увідєть можно
Самміт на акаціі
Разрєшітє вас поздравіть
С толковой публікацієй!" (с)