Публікація "мирного плану" США наближує саміт у Будапешті, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що публікація мирного плану США запускає процеси, які можуть завершитися організацією "мирного саміту" у Будапешті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Угорщини.

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За словами Орбана, "наступні 2-3 тижні будуть ключовими", а Будапешт нібито наближається до проведення такого саміту. Він натякнув, що йдеться про можливу зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Угорський прем’єр також повторив свою тезу про те, що Європа повинна "уникнути вступу у російсько-українську війну".

На його думку, новий план США спрямований не лише на "порятунок життів" і зниження витрат, а й на те, щоб Європа "лишалася поза війною".

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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