УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12448 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
1 338 26

Публікація "мирного плану" США наближує саміт у Будапешті, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що публікація мирного плану США запускає процеси, які можуть завершитися організацією "мирного саміту" у Будапешті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Угорщини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Орбана, "наступні 2-3 тижні будуть ключовими", а Будапешт нібито наближається до проведення такого саміту. Він натякнув, що йдеться про можливу зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Угорський прем’єр також повторив свою тезу про те, що Європа повинна "уникнути вступу у російсько-українську війну".

На його думку, новий план США спрямований не лише на "порятунок життів" і зниження витрат, а й на те, щоб Європа "лишалася поза війною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив "мирний план" із Сибігою: Працюємо над пунктами, які можуть змінити багато

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мирний план" США міг бути спочатку написаний російською, - The Guardian

Автор: 

США (26673) Орбан Віктор (943)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Вже гієни типу орбана підтягнулися, значить незабаром і шакал фіцо почне дзявкати.
показати весь коментар
21.11.2025 15:41 Відповісти
+12
Пшоав найух, ****** мадярський. Своєю лядською землею торгуй, підар ватний.
показати весь коментар
21.11.2025 15:43 Відповісти
+9
Публікація "мирного плану" США наближує саміт у Будапешті, - Орбан Джерело: https://censor.net/ua/n3586269

Будапешт...саміт...меморандум...гарантії безпеки ... роззброєння України... кидок... Дежавю ?
показати весь коментар
21.11.2025 15:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже гієни типу орбана підтягнулися, значить незабаром і шакал фіцо почне дзявкати.
показати весь коментар
21.11.2025 15:41 Відповісти
Публікація "мирного плану" США наближує саміт у Будапешті, - Орбан Джерело: https://censor.net/ua/n3586269

Будапешт...саміт...меморандум...гарантії безпеки ... роззброєння України... кидок... Дежавю ?
показати весь коментар
21.11.2025 15:42 Відповісти
Параноїк - *****
показати весь коментар
21.11.2025 15:42 Відповісти
Пшоав найух, ****** мадярський. Своєю лядською землею торгуй, підар ватний.
показати весь коментар
21.11.2025 15:43 Відповісти
Хто про що, а вшивий - про баню...
показати весь коментар
21.11.2025 15:45 Відповісти
орбан допоможе трампу відсмоктати пуцину
показати весь коментар
21.11.2025 15:48 Відповісти
Вітя, лише з Ердоганом не побийся за те де буде підписаний «мирний» договір.
показати весь коментар
21.11.2025 15:48 Відповісти
Ну когда план забористый то он то приближает то отдаляет... а ещё бывает, кушать хотца...
показати весь коментар
21.11.2025 15:49 Відповісти
Дупа путіна іди нах.й
показати весь коментар
21.11.2025 15:49 Відповісти
интересно,этот шакал Табаки готов поделиться частью Венгрии,если Украина решит за три дня построить буферную зону между собой и мадьярами?
показати весь коментар
21.11.2025 15:49 Відповісти
Не розумію, навіщо в колонку новин ставити висери якоїсь свиножаби Орбана.
показати весь коментар
21.11.2025 15:50 Відповісти
Ще одне одоробло вилізло
показати весь коментар
21.11.2025 15:50 Відповісти
Цьому мангаліцькому мадьярському кнуру, треба починати привикати до свинячої пози, щоб мати змогу добре відсмоктати УКРАЇНСЬКИЙ ЧУПА-ЧУПС, котрий приготували його свинячому рилу...!!!
показати весь коментар
21.11.2025 15:52 Відповісти
Боже, яке воно смердюче, жадібне та брехливе. Сподіваюсь його це остання каденція
показати весь коментар
21.11.2025 15:57 Відповісти
Публікація "мирного плану" США наближує саміт у Будапешті, - Орбан Джерело: https://censor.net/ua/n3586269

"Лішь во снє увідєть можно
Самміт на акаціі
Разрєшітє вас поздравіть
С толковой публікацієй!" (с)
показати весь коментар
21.11.2025 16:04 Відповісти
Вже був один Будапешт, що там з його виконанням, жабо?🤨
показати весь коментар
21.11.2025 16:04 Відповісти
Не світить тобі, вітя, бути миротворцем для України!
показати весь коментар
21.11.2025 16:18 Відповісти
Огидна жаба торбан теж має підтримку сідзяньпіня тому крутить весь ЄС на своєму жаб'ячему х...ю, а вони терплять як навіжені. А мали б вже через соломинку надути газом цю.жабу так щоб і очі випали.
показати весь коментар
21.11.2025 16:29 Відповісти
О! Так! Судячи із тих вкидів, що лунають про "мирний план", наступний "меморандум" треба обов'язково укладати в Будапешті. Нема чого порушувати традицію!
показати весь коментар
21.11.2025 16:32 Відповісти
А окрім Будапешту міст на планеті нема?
показати весь коментар
21.11.2025 16:37 Відповісти
Як би ці публікації наблизили світлий день,коли ти здохнеш!!
показати весь коментар
21.11.2025 16:48 Відповісти
А не пішов би ти в сраку? Ує...ан!!!!
показати весь коментар
21.11.2025 17:13 Відповісти
Кому що... А цьому уьобку " саміт" в Будапешті для піару!!!
показати весь коментар
21.11.2025 17:30 Відповісти
Мабуть Трамп обіцяв на саміт цій макаці бананів привезти, що воно так нетерпляче тупцяє.
показати весь коментар
21.11.2025 17:40 Відповісти
Пропонують Будапешський меморандум-2..Знаємо.проходили...
показати весь коментар
21.11.2025 18:20 Відповісти
Зажарить на вертеле свинорыла мадярьского!
показати весь коментар
22.11.2025 00:15 Відповісти
 
 