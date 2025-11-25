Орбан проведет встречу с Путиным в Москве 28 ноября, - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Пани в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о визите

По данным его источника, который знаком с подробностями поездки, в пятницу, 28 ноября, Орбан встретится с Путиным в Москве.

В то же время официального подтверждения встречи пока не поступало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан призвал ЕС поддержать новый мирный план и заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь Украине, - Politico

Предыдущая встреча

Напомним, в октябре 2023 года Орбан проводил встречу с Путиным в Китае. Тогда он назвал российскую войну против Украины "военной операцией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внешние силы должны принудить РФ и Украину к миру, - Орбан