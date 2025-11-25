Орбан проведет встречу с Путиным в Москве 28 ноября, - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Пани в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о визите
По данным его источника, который знаком с подробностями поездки, в пятницу, 28 ноября, Орбан встретится с Путиным в Москве.
В то же время официального подтверждения встречи пока не поступало.
Предыдущая встреча
- Напомним, в октябре 2023 года Орбан проводил встречу с Путиным в Китае. Тогда он назвал российскую войну против Украины "военной операцией".
Прибуде старий орбан до старого ******, щоб насосати дєньог за лайно, яке він особисто робить в ЄС і НАТО!!! Різдяний обсос для виборів….
"Орбан у листі заявив, що Угорщина "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" та "не погоджується на ухвалення такого рішення від імені та в рамках ЄС", - пише Politico.
Частину Закарпаття пуйло віддасть Орбану.
Зеля - потужний президент зрадників та терпіл в Україні.