1 739 17

Орбан проведет встречу с Путиным в Москве 28 ноября, - СМИ

Орбан полетит на встречу с Путиным 28 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Пани в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о визите

По данным его источника, который знаком с подробностями поездки, в пятницу, 28 ноября, Орбан встретится с Путиным в Москве.

В то же время официального подтверждения встречи пока не поступало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан призвал ЕС поддержать новый мирный план и заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь Украине, - Politico

Предыдущая встреча

  • Напомним, в октябре 2023 года Орбан проводил встречу с Путиным в Китае. Тогда он назвал российскую войну против Украины "военной операцией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внешние силы должны принудить РФ и Украину к миру, - Орбан

москва путин владимир Орбан Виктор
+14
Зустріч двох виродків ,кривавий терорист і його маріонетка ,щоб ви здохли обидва.
25.11.2025 19:26 Ответить
+11
Прилетить за баблом й новими інструкціями
25.11.2025 19:24 Ответить
+4
Фламінго літає тільки якщо його привʼязати скотчем до Нептуна.
25.11.2025 20:09 Ответить
Замість - Левінскі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ.Clinton-Lewinsky scandal) - гучний сексуальний та політичний скандал за участю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президента Сполучених Штатівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Білла Клінтона та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 стажистки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC Білого дому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96 Моніки Левінскі.
Прибуде старий орбан до старого ******, щоб насосати дєньог за лайно, яке він особисто робить в ЄС і НАТО!!! Різдяний обсос для виборів….
25.11.2025 19:40 Ответить
Мені здається що зараз він діє у ролі кур'єра між Москвою та Вашингтоном. Які по факту є союзниками.
25.11.2025 20:05 Ответить
Орбан закликає ЄС "беззастережно і негайно" погодити усі пункти "мирного плану" щодо завершення війни Росії проти України, який запропонували США.
25.11.2025 19:28 Ответить
Орбан розглядає "мирний план" Вашингтона як можливість для відмови від фінансування Києва.
"Орбан у листі заявив, що Угорщина "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" та "не погоджується на ухвалення такого рішення від імені та в рамках ЄС", - пише Politico.
25.11.2025 19:29 Ответить
Орбан цвіте й пахне - напудив він на всілякі мирні плани - так і живем
25.11.2025 19:29 Ответить
Мадярський під×уйловик поїхав за відкатом для Віслюка з Їрмаком за безперебійну роботу Дружби.
25.11.2025 19:32 Ответить
Стая фламінг на ту зустріч завітати небажають?
25.11.2025 19:32 Ответить
25.11.2025 21:20 Ответить
Може напхати цю жабу вибухівкою перед поїздкою в москву?
показать весь комментарий
Буде разом з пуйлом святкувати капітуляцію та знищення України.
Частину Закарпаття пуйло віддасть Орбану.
Зеля - потужний президент зрадників та терпіл в Україні.
25.11.2025 19:35 Ответить
Хочу дупу облизати напослідок...
25.11.2025 19:44 Ответить
Поштовий голуб між Трампом і пуйлом.
25.11.2025 20:05 Ответить
поштовий блакитний голубЧик
25.11.2025 21:07 Ответить
 
 