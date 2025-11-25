Орбан проведе зустріч з Путіним у Москві 28 листопада, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про візит

За даними його джерела, яке обізнане із подробицями поїздки, у п'ятницю, 28 листопада, Орбан зустрінеться з Путіним у Москві.

Водночас офіційного підтвердження зустрічі поки що не надходило.

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Попередня зустріч

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Орбан проводив зустріч із Путіним у Китаї. Тоді він назвав російську війну проти України "воєнною операцією".

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