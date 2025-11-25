Орбан проведе зустріч з Путіним у Москві 28 листопада, - ЗМІ
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
Про це повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про візит
За даними його джерела, яке обізнане із подробицями поїздки, у п'ятницю, 28 листопада, Орбан зустрінеться з Путіним у Москві.
Водночас офіційного підтвердження зустрічі поки що не надходило.
Попередня зустріч
- Нагадаємо, у жовтні 2023 року Орбан проводив зустріч із Путіним у Китаї. Тоді він назвав російську війну проти України "воєнною операцією".
Топ коментарі
+16 Володимир Омельянов
показати весь коментар25.11.2025 19:26 Відповісти Посилання
+11 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар25.11.2025 19:24 Відповісти Посилання
+4 Pan Lipko
показати весь коментар25.11.2025 20:09 Відповісти Посилання
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Прибуде старий орбан до старого ******, щоб насосати дєньог за лайно, яке він особисто робить в ЄС і НАТО!!! Різдяний обсос для виборів….
"Орбан у листі заявив, що Угорщина "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" та "не погоджується на ухвалення такого рішення від імені та в рамках ЄС", - пише Politico.
Частину Закарпаття пуйло віддасть Орбану.
Зеля - потужний президент зрадників та терпіл в Україні.
25.11.2025 22:02