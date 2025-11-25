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Новини Відносини Орбана з Путіним Зустріч Орбана та Путіна
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Орбан проведе зустріч з Путіним у Москві 28 листопада, - ЗМІ

Орбан полетить на зустріч до Путіна 28 листопада

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про візит

За даними його джерела, яке обізнане із подробицями поїздки, у п'ятницю, 28 листопада, Орбан зустрінеться з Путіним у Москві.

Водночас офіційного підтвердження зустрічі поки що не надходило.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан закликав ЄС підтримати новий мирний план та заявив, що Угорщина блокуватиме подальшу допомогу Україні, - Politico

Попередня зустріч

  • Нагадаємо, у жовтні 2023 року Орбан проводив зустріч із Путіним у Китаї. Тоді він назвав російську війну проти України "воєнною операцією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зовнішні сили повинні примусити РФ і Україну до миру, - Орбан

Автор: 

москва (1328) путін володимир (25464) Орбан Віктор (946)
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Топ коментарі
+16
Зустріч двох виродків ,кривавий терорист і його маріонетка ,щоб ви здохли обидва.
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25.11.2025 19:26 Відповісти
+11
Прилетить за баблом й новими інструкціями
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25.11.2025 19:24 Відповісти
+4
Фламінго літає тільки якщо його привʼязати скотчем до Нептуна.
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25.11.2025 20:09 Відповісти
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Прилетить за баблом й новими інструкціями
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25.11.2025 19:24 Відповісти
Замість - Левінскі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ.Clinton-Lewinsky scandal) - гучний сексуальний та політичний скандал за участю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президента Сполучених Штатівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Білла Клінтона та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 стажистки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC Білого дому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96 Моніки Левінскі.
Прибуде старий орбан до старого ******, щоб насосати дєньог за лайно, яке він особисто робить в ЄС і НАТО!!! Різдяний обсос для виборів….
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25.11.2025 19:40 Відповісти
Мені здається що зараз він діє у ролі кур'єра між Москвою та Вашингтоном. Які по факту є союзниками.
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25.11.2025 20:05 Відповісти
Зустріч двох виродків ,кривавий терорист і його маріонетка ,щоб ви здохли обидва.
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25.11.2025 19:26 Відповісти
Орбан закликає ЄС "беззастережно і негайно" погодити усі пункти "мирного плану" щодо завершення війни Росії проти України, який запропонували США.
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25.11.2025 19:28 Відповісти
Орбан розглядає "мирний план" Вашингтона як можливість для відмови від фінансування Києва.
"Орбан у листі заявив, що Угорщина "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" та "не погоджується на ухвалення такого рішення від імені та в рамках ЄС", - пише Politico.
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25.11.2025 19:29 Відповісти
Орбан цвіте й пахне - напудив він на всілякі мирні плани - так і живем
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25.11.2025 19:29 Відповісти
Мадярський під×уйловик поїхав за відкатом для Віслюка з Їрмаком за безперебійну роботу Дружби.
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25.11.2025 19:32 Відповісти
Стая фламінг на ту зустріч завітати небажають?
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25.11.2025 19:32 Відповісти
Фламінго літає тільки якщо його привʼязати скотчем до Нептуна.
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25.11.2025 20:09 Відповісти
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25.11.2025 21:20 Відповісти
Може напхати цю жабу вибухівкою перед поїздкою в москву?
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25.11.2025 19:35 Відповісти
Буде разом з пуйлом святкувати капітуляцію та знищення України.
Частину Закарпаття пуйло віддасть Орбану.
Зеля - потужний президент зрадників та терпіл в Україні.
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25.11.2025 19:35 Відповісти
Хочу дупу облизати напослідок...
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25.11.2025 19:44 Відповісти
Поштовий голуб між Трампом і пуйлом.
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25.11.2025 20:05 Відповісти
поштовий блакитний голубЧик
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25.11.2025 21:07 Відповісти
Мадьярская перхоть *********** поедет на поклон к Путину *****!!!🤡🤪😆🤪🤪

25.11.2025 22:02
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25.11.2025 22:03 Відповісти
Комусь Клінтон подобається, комусь *****
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25.11.2025 23:18 Відповісти
 
 