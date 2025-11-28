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Новини Зустріч Орбана та Путіна
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Угорщина має "суверенну зовнішню політику", - Сійярто про візит до Путіна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виправдав поїздку угорської делегації на зустріч до диктатора Путіна в Москві, назвавши це "суверенною зовнішньою політикою".

Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Угорщина відповіла критикам

На думку Сійярто, "багато хто не розуміє зустрічі" угорського премʼєра Віктора Орбана з Путіним, "багато хто намагається її неправильно зрозуміти або неправильно інтерпретувати".

"І я хотів би сказати їм лише одне. Угорщина є суверенною країною. Угорщина має суверенну зовнішню політику. Це зовнішня політика, яка виходить з національних інтересів, зовнішня політика, в якій рішення ухвалюються відповідно до національних інтересів", - заявив він.

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Глава угорського МЗС додав, що Будапешт уже веде "співпрацю з Туреччиною, засновану на взаємній повазі, співпрацю, яка є збалансованою і яка є основою енергетичної безпеки Угорщини".

"Тому ми зацікавлені в тому, щоб ця співпраця з Росією і надалі ґрунтувалася на взаємній повазі, залишалася збалансованою, і сьогоднішня зустріч сприяла цьому", - додав Сійярто.

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Візит Орбана в Москву

  • Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
  • Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.

Автор: 

Угорщина (3019) путін володимир (25478) Сійярто Петер (506) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+18
Суверенна зовнішня політика Орбана - смоктати у пуйла та вилизувати його.
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28.11.2025 18:59 Відповісти
+14
Ну як такі суверенні то й на спільний бюджєтік ЄС не дивіться будь ласочка
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28.11.2025 19:00 Відповісти
+11
Тоді чому ця шобла ще й досі в ЄС?
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28.11.2025 19:00 Відповісти
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Суверенна зовнішня політика Орбана - смоктати у пуйла та вилизувати його.
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28.11.2025 18:59 Відповісти
Нічого нового у цій так би мовити "суверенної зовнішньої політиці" немає, підари вже це робили приєднавшись до осі Зла ще колись, підписавши з ними тристоронній пакт у листопаді 1940 року. Історія повторюється один в один.
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28.11.2025 19:38 Відповісти
Хохмач...
Може у цирку, разом з зєлєю виступати...
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28.11.2025 19:00 Відповісти
Тоді чому ця шобла ще й досі в ЄС?
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28.11.2025 19:00 Відповісти
Ну як такі суверенні то й на спільний бюджєтік ЄС не дивіться будь ласочка
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28.11.2025 19:00 Відповісти
А ще не суверенні грошові вливання від ЄС, які нічим не заважають
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28.11.2025 19:00 Відповісти
А що , нормально так -
- отримувати дотації з ЄС
- отримувати нафту і газ від кацапів
- дружити з усіма - з Тромбом , ****** , з китайцями ...
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28.11.2025 19:01 Відповісти
Чекаємо реакції Євросоюзу - щось мені здається, що "таможений союз" попереду на горизонті
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28.11.2025 19:01 Відповісти
Тоді нахер з ЄС і з НАТО! Бо вступ до цих організацій так чи інакше, більше (в ЄС) чи менше (в НАТО) обмежує суверинітет їх членів!

ЗІ (до слова): я не розумію тих патріотів України, хто накинувся на Гончаренка, коли той наголосив на цьому простому факті.
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28.11.2025 19:02 Відповісти
Сказало постоянный проситель помощи от ЕС.
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28.11.2025 19:02 Відповісти
Орбан-одна із шльондр на викликах з кремля...
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28.11.2025 19:05 Відповісти
Тоді май суверенну географію, мудак.
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28.11.2025 19:11 Відповісти
Яка ще Угорщина? Правильно - Уй*бщина!
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28.11.2025 19:14 Відповісти
Охохохох крутимося вдвох. Словаччина і Угорщина. Країни патичкові.
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28.11.2025 19:14 Відповісти
Вугорщина має політику старої шльондри яка мечеться між Тампоном, Сі і )(уйлом.
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28.11.2025 19:16 Відповісти
Пора ЄС почистити свої ряди.
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28.11.2025 19:18 Відповісти
"ой, да ладна уж !"

здається так буде угро-кацапською

.
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28.11.2025 19:18 Відповісти
Стаття 7 Договору про Європейський Союз (TEU) - це механізм, який дозволяє призупинити певні права держави-члена, наприклад, право голосу в Раді, у разі "чіткого ризику серйозного порушення" основоположних цінностей ЄС, як-от демократія та верховенство права. Це може бути ініційовано Комісією, Європейським Парламентом або третиною держав-членів, і для ухвалення рішення потрібна згода Європейського Парламенту та чотири п'ятих голосів у Раді.
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28.11.2025 19:23 Відповісти
Таки так, лизоблюдство з кацапами не є порушенням основоположних цінностей ЄС.
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28.11.2025 19:30 Відповісти
Не по темі. Нагадаю свій недавній пост, думаю, на фоні тотальної корупції це актуально :

Я бачу для України такий вихід : блазень іде в відставку, зграя ЗЕбанутої наволочі розпускає свою шоблу в ВР. Депутати обирають нового голову ВР, і це має бути Порошенко, який автоматично починає виконувати функції призидента. Порох відкликає з Лондона Валерія Залужного і ставить на чолі ЗСУ. Залужний повертає в військо 11 генералів, яких блазень звільнив разом з Залужним. І потам побачим, що заспіває Трампидло і *****.
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28.11.2025 19:23 Відповісти
Бідна Україна, с однієї сторони кацапи, а з другої сторони - *******. Потрібно витримати цю навалу.
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28.11.2025 19:23 Відповісти
Нахабство не має меж
ЦІЄЙ СУЧІЙ ВЛАДІ ЕВРОПЕЙЦІ ПОБУДУВАЛИ ШИКАРНІ АВТОБАНИ , тому через країну іде безперервний потік фур. Угорщіна за рахунок ціх доріг живе.
Ось у румунів проблема- там спшлоні гори , тому треба будувати безліч тоннелів. І їхати по Румунії тяжко. Так що років за 50 може щось і побудують.

а СІЯРТО з Орбаном поки що крадуть допомогу від ЄС
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28.11.2025 19:26 Відповісти
Учора їхала Угорщиною - усі автобани ремонтують . УСІ. Тому що весною вибори в Угорщині і владі потрібно десь грошей нащіпати
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28.11.2025 19:27 Відповісти
Один тільки трах з оплатою доріг чого вартий ? Не туди поїхав - шукай де платити знов. А поліцаї - хабарники.
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28.11.2025 21:02 Відповісти
Не розумію про що ви . У Угорщині Словаччині Австрії за платну дорогу можно сплачувати на АЗС , онлайн. Саме простіше платити за 10 днів. Ви можете їздити де хочете, але сплатити треба до вечора
на усіх дорогах вісять датчики які считують номер вашого авто і звіряють з оплатою автоматично
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29.11.2025 11:03 Відповісти
Це Ви фурою не їздили. Там все зовсім по іншому. Їзда тільки по оплаченому маршруту.
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30.11.2025 19:05 Відповісти
"суверенну зовнішню політику" - яка полягає в тому щоби сидіти рівно на Oo====Ф . у Ху..ла )))
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28.11.2025 19:26 Відповісти
Сіярто членасос путіна.
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28.11.2025 19:30 Відповісти
Після пуйла поїде відвідати родіну - Ханти-Мансійський автономний округ.
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28.11.2025 19:38 Відповісти
Тут пан Навроцький лютує "нє пзвалям євробюрократам знущатися з Польськей"! Але цей хоча би погрожує "полекзітом", та й до москалів відкрито не їздить....
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28.11.2025 19:39 Відповісти
може й суверенну, але аморальну
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28.11.2025 19:44 Відповісти
Сіярто у тебе є дупа і тебе ідіота їбе путін
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28.11.2025 19:49 Відповісти
Ну, тогда выходите из НАТО и ЕС.
И флаг вам в задницу и пендель к суверенитету
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28.11.2025 19:50 Відповісти
Х**сос ***ний.
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28.11.2025 19:50 Відповісти
Ага, ага, верю, верю, все так и есть, только сплевывать не забывайте, вафлисты дырявые!!😭🤡
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28.11.2025 20:05 Відповісти
Гарний жарт!
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28.11.2025 20:13 Відповісти
Если Венгрия такая суверенная почему ты и орбашка бегаете то к трампу,то Путину, наверное из за большой любви,так бывает.чмо ты и зовут тебя никак.
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28.11.2025 21:15 Відповісти
Розмовляти з терористом, самому стати терористом! Як була продажна у другу світову, так і зараз продажна!
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29.11.2025 08:28 Відповісти
 
 