Угорщина має "суверенну зовнішню політику", - Сійярто про візит до Путіна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виправдав поїздку угорської делегації на зустріч до диктатора Путіна в Москві, назвавши це "суверенною зовнішньою політикою".

Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Угорщина відповіла критикам

На думку Сійярто, "багато хто не розуміє зустрічі" угорського премʼєра Віктора Орбана з Путіним, "багато хто намагається її неправильно зрозуміти або неправильно інтерпретувати".

"І я хотів би сказати їм лише одне. Угорщина є суверенною країною. Угорщина має суверенну зовнішню політику. Це зовнішня політика, яка виходить з національних інтересів, зовнішня політика, в якій рішення ухвалюються відповідно до національних інтересів", - заявив він.

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Глава угорського МЗС додав, що Будапешт уже веде "співпрацю з Туреччиною, засновану на взаємній повазі, співпрацю, яка є збалансованою і яка є основою енергетичної безпеки Угорщини".

"Тому ми зацікавлені в тому, щоб ця співпраця з Росією і надалі ґрунтувалася на взаємній повазі, залишалася збалансованою, і сьогоднішня зустріч сприяла цьому", - додав Сійярто.

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Візит Орбана в Москву