Угорщина має "суверенну зовнішню політику", - Сійярто про візит до Путіна
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виправдав поїздку угорської делегації на зустріч до диктатора Путіна в Москві, назвавши це "суверенною зовнішньою політикою".
Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Угорщина відповіла критикам
На думку Сійярто, "багато хто не розуміє зустрічі" угорського премʼєра Віктора Орбана з Путіним, "багато хто намагається її неправильно зрозуміти або неправильно інтерпретувати".
"І я хотів би сказати їм лише одне. Угорщина є суверенною країною. Угорщина має суверенну зовнішню політику. Це зовнішня політика, яка виходить з національних інтересів, зовнішня політика, в якій рішення ухвалюються відповідно до національних інтересів", - заявив він.
Глава угорського МЗС додав, що Будапешт уже веде "співпрацю з Туреччиною, засновану на взаємній повазі, співпрацю, яка є збалансованою і яка є основою енергетичної безпеки Угорщини".
"Тому ми зацікавлені в тому, щоб ця співпраця з Росією і надалі ґрунтувалася на взаємній повазі, залишалася збалансованою, і сьогоднішня зустріч сприяла цьому", - додав Сійярто.
Візит Орбана в Москву
- Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
- Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може у цирку, разом з зєлєю виступати...
- отримувати дотації з ЄС
- отримувати нафту і газ від кацапів
- дружити з усіма - з Тромбом , ****** , з китайцями ...
ЗІ (до слова): я не розумію тих патріотів України, хто накинувся на Гончаренка, коли той наголосив на цьому простому факті.
здається так буде угро-кацапською
.
Я бачу для України такий вихід : блазень іде в відставку, зграя ЗЕбанутої наволочі розпускає свою шоблу в ВР. Депутати обирають нового голову ВР, і це має бути Порошенко, який автоматично починає виконувати функції призидента. Порох відкликає з Лондона Валерія Залужного і ставить на чолі ЗСУ. Залужний повертає в військо 11 генералів, яких блазень звільнив разом з Залужним. І потам побачим, що заспіває Трампидло і *****.
ЦІЄЙ СУЧІЙ ВЛАДІ ЕВРОПЕЙЦІ ПОБУДУВАЛИ ШИКАРНІ АВТОБАНИ , тому через країну іде безперервний потік фур. Угорщіна за рахунок ціх доріг живе.
Ось у румунів проблема- там спшлоні гори , тому треба будувати безліч тоннелів. І їхати по Румунії тяжко. Так що років за 50 може щось і побудують.
а СІЯРТО з Орбаном поки що крадуть допомогу від ЄС
на усіх дорогах вісять датчики які считують номер вашого авто і звіряють з оплатою автоматично
И флаг вам в задницу и пендель к суверенитету