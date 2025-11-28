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Путін розглядає Будапешт як місце для мирного саміту, - Сійярто
Російський диктатор Володимир Путін розглядає Будапешт як майданчик для потенційного мирного саміту.
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Потенційний саміт у Будапешті
"(Путін. – ред.) запевнив нас, що якщо буде мирний саміт, то він безсумнівно відбудеться в Будапешті",- сказав глава угорського МЗС.
Сійярто заявив, що під час переговорів у Кремлі премʼєр Угорщини Віктор Орбан "ще раз підтвердив, що Угорщина стоїть на боці миру, що мир є в інтересах Угорщини".
"Угорщина вже заплатила дуже високу ціну за цю війну, до якої ми не маємо ніякого стосунку, тому ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше",- сказав дипломат.
Візит Орбана в Москву
- Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
- Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.
Топ коментарі
+9 Roman Tok
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+9 Oleg K #589544
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+8 Погрібний Олександр
показати весь коментар28.11.2025 18:42 Відповісти Посилання
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кретіни трамповські !
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