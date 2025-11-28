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Новини Мирні перемовини
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Путін розглядає Будапешт як місце для мирного саміту, - Сійярто

глава МЗС Угорщини Сійярто

Російський диктатор Володимир Путін розглядає Будапешт як майданчик для потенційного мирного саміту.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Потенційний саміт у Будапешті 

"(Путін. – ред.) запевнив нас, що якщо буде мирний саміт, то він безсумнівно відбудеться в Будапешті",- сказав глава угорського МЗС.

Сійярто заявив, що під час переговорів у Кремлі премʼєр Угорщини Віктор Орбан "ще раз підтвердив, що Угорщина стоїть на боці миру, що мир є в інтересах Угорщини".

"Угорщина вже заплатила дуже високу ціну за цю війну, до якої ми не маємо ніякого стосунку, тому ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше",- сказав дипломат.

Візит Орбана в Москву

  • Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
  • Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.

Читайте також: Орбан - Путіну: Угорщина готова забезпечити майданчик для мирних переговорів

Автор: 

Угорщина (3019) путін володимир (25478) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+9
Це вже як стьоб з України і світу.
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28.11.2025 18:42 Відповісти
+9
)(уйло повинно розглядати Гаагу як місце для його арешту.
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28.11.2025 18:42 Відповісти
+8
Сатана розглядає прокляте місце як майданчик для миру?
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28.11.2025 18:42 Відповісти
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давайте назвемо той саміт Будапешт-2,
щоб про Будапешт-1 не забули

кретіни трамповські !

.
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28.11.2025 18:41 Відповісти
Давайте.
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28.11.2025 18:43 Відповісти
Літак пуйла не долетить - керосину не вистачить навколо земного шару літати і заходити на посадку із космосу!
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28.11.2025 18:41 Відповісти
Тунель прокопає ... або через нафтопровід "Дружба" проповзуть !
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28.11.2025 18:51 Відповісти
А його туди пропустять? Чи полетить потайки, на приватному літаку, як сам Сійярто - у Боснію?
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28.11.2025 18:42 Відповісти
Це вже як стьоб з України і світу.
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28.11.2025 18:42 Відповісти
)(уйло повинно розглядати Гаагу як місце для його арешту.
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28.11.2025 18:42 Відповісти
Сатана розглядає прокляте місце як майданчик для миру?
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28.11.2025 18:42 Відповісти
Та ми так і знали
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28.11.2025 18:46 Відповісти
)(уйло копіює Гітлера один в один. Хоче капітуляцію України провести там де Україні давали гарантії безпеки і асоціацію членства в НАТО. А наші ідіоти радіють що влада сипеться. Скоро порадієте курви
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28.11.2025 18:46 Відповісти
це добре, що режим зебіла сиплеться, головне, щоб патріотичні сили були готові отримати владу
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28.11.2025 18:53 Відповісти
Хто сипеться? Дєрьмак з унітаза міндіча?
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28.11.2025 18:56 Відповісти
А українцям глибоко насрати що там розглядає хутин.
Хутина в Гаагу . Кривавий преступник з ордером на орест НЕ МАЄ ПРАВА ПІДПИСУВАТИ ДОГОВОРА ПРО МИР
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28.11.2025 18:52 Відповісти
Україна, на жаль, є об'єктом міжнародного права, і виправити цю ситуацію українці не хочуть. Тому не дивуйтеся.
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28.11.2025 18:57 Відповісти
Ваші пропозиції до виправлення ?
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28.11.2025 19:21 Відповісти
Підтримую.
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28.11.2025 19:29 Відповісти
Там тебе прислали моржовый бивень с твоей этнической родины, пристраивайся поудобнее.
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28.11.2025 18:52 Відповісти
Якого ще мирного самiту ?
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28.11.2025 18:55 Відповісти
Вже був будапештський меморандум - результатом кацапська агресія і сотні тисяч загиблих українців. То йде сіярта разом з ****** за клєйсєром маацква.
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28.11.2025 18:57 Відповісти
Вже майже тиждень хайп на порожньому місці. Чиїсь фантазії, маніпуляції, брехня та маячня. Треш і абсурд.
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28.11.2025 18:59 Відповісти
Я би на місці Зеленського принципово відмовився будь-які перемовини вести в Будапешті.
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28.11.2025 19:01 Відповісти
А перемовин там і не буде !
Кацапи хочуть , аби в Будапешті було підписано вже остаточне рішення , читай - капітуляція ...
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28.11.2025 19:04 Відповісти
Собака ,завжди повертається на місце своєї блювотини...
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28.11.2025 19:27 Відповісти
Сіярто іди ***** гандон кочаний
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28.11.2025 19:33 Відповісти
Тиху, паскуда, з такою гордістю говорить типу - "Гаспадін назначіл міня любімай жиной!!!"
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28.11.2025 19:55 Відповісти
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28.11.2025 22:09 Відповісти
 
 