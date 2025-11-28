Путін розглядає Будапешт як місце для мирного саміту, - Сійярто

Російський диктатор Володимир Путін розглядає Будапешт як майданчик для потенційного мирного саміту.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Потенційний саміт у Будапешті

"(Путін. – ред.) запевнив нас, що якщо буде мирний саміт, то він безсумнівно відбудеться в Будапешті",- сказав глава угорського МЗС.

Сійярто заявив, що під час переговорів у Кремлі премʼєр Угорщини Віктор Орбан "ще раз підтвердив, що Угорщина стоїть на боці миру, що мир є в інтересах Угорщини".

"Угорщина вже заплатила дуже високу ціну за цю війну, до якої ми не маємо ніякого стосунку, тому ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше",- сказав дипломат.

Візит Орбана в Москву

Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.

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