Путин рассматривает Будапешт как место для мирного саммита, - Сийярто
Российский диктатор Владимир Путин рассматривает Будапешт как площадку для потенциального мирного саммита.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Потенциальный саммит в Будапеште
"(Путин. – ред.) заверил нас, что если будет мирный саммит, то он несомненно состоится в Будапеште", – сказал глава венгерского МИД.
Сийярто заявил, что во время переговоров в Кремле премьер Венгрии Виктор Орбан "еще раз подтвердил, что Венгрия стоит на стороне мира, что мир в интересах Венгрии".
"Венгрия уже заплатила очень высокую цену за эту войну, к которой мы не имеем никакого отношения, поэтому мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее", - сказал дипломат.
Визит Орбана в Москву
- Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
- Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.
Топ комментарии
+5 Oleg K #589544
показать весь комментарий28.11.2025 18:42 Ответить Ссылка
+5 Погрібний Олександр
показать весь комментарий28.11.2025 18:42 Ответить Ссылка
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий28.11.2025 18:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щоб про Будапешт-1 не забули
кретіни трамповські !
.
Хутина в Гаагу . Кривавий преступник з ордером на орест НЕ МАЄ ПРАВА ПІДПИСУВАТИ ДОГОВОРА ПРО МИР
Кацапи хочуть , аби в Будапешті було підписано вже остаточне рішення , читай - капітуляція ...