Путин рассматривает Будапешт как место для мирного саммита, - Сийярто

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает Будапешт как площадку для потенциального мирного саммита.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Потенциальный саммит в Будапеште

"(Путин. – ред.) заверил нас, что если будет мирный саммит, то он несомненно состоится в Будапеште", – сказал глава венгерского МИД.

Сийярто заявил, что во время переговоров в Кремле премьер Венгрии Виктор Орбан "еще раз подтвердил, что Венгрия стоит на стороне мира, что мир в интересах Венгрии".

"Венгрия уже заплатила очень высокую цену за эту войну, к которой мы не имеем никакого отношения, поэтому мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее", - сказал дипломат.

Визит Орбана в Москву

Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.

