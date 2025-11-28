РУС
Путин рассматривает Будапешт как место для мирного саммита, - Сийярто

глава МИД Венгрии Сийярто

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает Будапешт как площадку для потенциального мирного саммита.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Потенциальный саммит в Будапеште 

"(Путин. – ред.) заверил нас, что если будет мирный саммит, то он несомненно состоится в Будапеште", – сказал глава венгерского МИД.

Сийярто заявил, что во время переговоров в Кремле премьер Венгрии Виктор Орбан "еще раз подтвердил, что Венгрия стоит на стороне мира, что мир в интересах Венгрии".

"Венгрия уже заплатила очень высокую цену за эту войну, к которой мы не имеем никакого отношения, поэтому мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее", - сказал дипломат.

Визит Орбана в Москву

  • Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
  • Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.

Читайте также: Орбан - Путину: Венгрия готова обеспечить площадку для мирных переговоров

+5
)(уйло повинно розглядати Гаагу як місце для його арешту.
28.11.2025 18:42
+5
Сатана розглядає прокляте місце як майданчик для миру?
28.11.2025 18:42
+4
А його туди пропустять? Чи полетить потайки, на приватному літаку, як сам Сійярто - у Боснію?
28.11.2025 18:42
давайте назвемо той саміт Будапешт-2,
щоб про Будапешт-1 не забули

кретіни трамповські !

.
28.11.2025 18:41
Давайте.
28.11.2025 18:43
Літак пуйла не долетить - керосину не вистачить навколо земного шару літати і заходити на посадку із космосу!
28.11.2025 18:41
Тунель прокопає ... або через нафтопровід "Дружба" проповзуть !
28.11.2025 18:51
А його туди пропустять? Чи полетить потайки, на приватному літаку, як сам Сійярто - у Боснію?
28.11.2025 18:42
Це вже як стьоб з України і світу.
28.11.2025 18:42
)(уйло повинно розглядати Гаагу як місце для його арешту.
28.11.2025 18:42
Сатана розглядає прокляте місце як майданчик для миру?
28.11.2025 18:42
Та ми так і знали
28.11.2025 18:46
)(уйло копіює Гітлера один в один. Хоче капітуляцію України провести там де Україні давали гарантії безпеки і асоціацію членства в НАТО. А наші ідіоти радіють що влада сипеться. Скоро порадієте курви
28.11.2025 18:46
це добре, що режим зебіла сиплеться, головне, щоб патріотичні сили були готові отримати владу
28.11.2025 18:53
Хто сипеться? Дєрьмак з унітаза міндіча?
28.11.2025 18:56
А українцям глибоко насрати що там розглядає хутин.
Хутина в Гаагу . Кривавий преступник з ордером на орест НЕ МАЄ ПРАВА ПІДПИСУВАТИ ДОГОВОРА ПРО МИР
28.11.2025 18:52
Україна, на жаль, є об'єктом міжнародного права, і виправити цю ситуацію українці не хочуть. Тому не дивуйтеся.
28.11.2025 18:57
Ваші пропозиції до виправлення ?
28.11.2025 19:21
Те, що треба було робити з 14 року: ядерна зброя. Незалежно від можливих санкцій та інших лякалок від куколдів та ідіотів.
28.11.2025 19:23
Підтримую.
28.11.2025 19:29
Там тебе прислали моржовый бивень с твоей этнической родины, пристраивайся поудобнее.
28.11.2025 18:52
Якого ще мирного самiту ?
28.11.2025 18:55
Вже був будапештський меморандум - результатом кацапська агресія і сотні тисяч загиблих українців. То йде сіярта разом з ****** за клєйсєром маацква.
28.11.2025 18:57
Вже майже тиждень хайп на порожньому місці. Чиїсь фантазії, маніпуляції, брехня та маячня. Треш і абсурд.
28.11.2025 18:59
Я би на місці Зеленського принципово відмовився будь-які перемовини вести в Будапешті.
28.11.2025 19:01
А перемовин там і не буде !
Кацапи хочуть , аби в Будапешті було підписано вже остаточне рішення , читай - капітуляція ...
28.11.2025 19:04
Собака ,завжди повертається на місце своєї блювотини...
28.11.2025 19:27
Сіярто іди ***** гандон кочаний
28.11.2025 19:33
 
 