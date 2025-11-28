РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11700 посетителей онлайн
Новости встреча Орбана и Путина
1 269 34

Венгрия имеет "суверенную внешнюю политику", - Сийярто о визите к Путину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оправдал поездку венгерской делегации на встречу с диктатором Путиным в Москве, назвав это "суверенной внешней политикой".

Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Венгрия ответила критикам

По мнению Сийярто, "многие не понимают встречу" венгерского премьера Виктора Орбана с Путиным, "многие пытаются ее неправильно понять или неправильно интерпретировать".

"И я хотел бы сказать им только одно. Венгрия является суверенной страной. Венгрия имеет суверенную внешнюю политику. Это внешняя политика, которая исходит из национальных интересов, внешняя политика, в которой решения принимаются в соответствии с национальными интересами", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин рассматривает Будапешт как место для мирного саммита, - Сийярто

Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт уже ведет "сотрудничество с Турцией, основанное на взаимном уважении, сотрудничество, которое является сбалансированным и которое является основой энергетической безопасности Венгрии".

"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество с Россией и в дальнейшем основывалось на взаимном уважении, оставалось сбалансированным, и сегодняшняя встреча способствовала этому", - добавил Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сийярто попал в Боснию и стал почетным доктором университета, несмотря на отказ его борту в посадке

Визит Орбана в Москву

  • Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
  • Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.

Автор: 

Венгрия (2240) путин владимир (32481) Сийярто Петер (399) Орбан Виктор (619)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Суверенна зовнішня політика Орбана - смоктати у пуйла та вилизувати його.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:59 Ответить
+8
Тоді чому ця шобла ще й досі в ЄС?
показать весь комментарий
28.11.2025 19:00 Ответить
+8
Ну як такі суверенні то й на спільний бюджєтік ЄС не дивіться будь ласочка
показать весь комментарий
28.11.2025 19:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суверенна зовнішня політика Орбана - смоктати у пуйла та вилизувати його.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:59 Ответить
Нічого нового у цій так би мовити "суверенної зовнішньої політиці" немає, підари вже це робили приєднавшись до осі Зла ще колись, підписавши з ними тристоронній пакт у листопаді 1940 року. Історія повторюється один в один.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:38 Ответить
Хохмач...
Може у цирку, разом з зєлєю виступати...
показать весь комментарий
28.11.2025 19:00 Ответить
Тоді чому ця шобла ще й досі в ЄС?
показать весь комментарий
28.11.2025 19:00 Ответить
Ну як такі суверенні то й на спільний бюджєтік ЄС не дивіться будь ласочка
показать весь комментарий
28.11.2025 19:00 Ответить
А ще не суверенні грошові вливання від ЄС, які нічим не заважають
показать весь комментарий
28.11.2025 19:00 Ответить
А що , нормально так -
- отримувати дотації з ЄС
- отримувати нафту і газ від кацапів
- дружити з усіма - з Тромбом , ****** , з китайцями ...
показать весь комментарий
28.11.2025 19:01 Ответить
Чекаємо реакції Євросоюзу - щось мені здається, що "таможений союз" попереду на горизонті
показать весь комментарий
28.11.2025 19:01 Ответить
Тоді нахер з ЄС і з НАТО! Бо вступ до цих організацій так чи інакше, більше (в ЄС) чи менше (в НАТО) обмежує суверинітет їх членів!

ЗІ (до слова): я не розумію тих патріотів України, хто накинувся на Гончаренка, коли той наголосив на цьому простому факті.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:02 Ответить
Сказало постоянный проситель помощи от ЕС.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:02 Ответить
Орбан-одна із шльондр на викликах з кремля...
показать весь комментарий
28.11.2025 19:05 Ответить
Тоді май суверенну географію, мудак.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:11 Ответить
Яка ще Угорщина? Правильно - Уй*бщина!
показать весь комментарий
28.11.2025 19:14 Ответить
Охохохох крутимося вдвох. Словаччина і Угорщина. Країни патичкові.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:14 Ответить
Вугорщина має політику старої шльондри яка мечеться між Тампоном, Сі і )(уйлом.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:16 Ответить
Пора ЄС почистити свої ряди.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:18 Ответить
"ой, да ладна уж !"

здається так буде угро-кацапською

.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:18 Ответить
Стаття 7 Договору про Європейський Союз (TEU) - це механізм, який дозволяє призупинити певні права держави-члена, наприклад, право голосу в Раді, у разі "чіткого ризику серйозного порушення" основоположних цінностей ЄС, як-от демократія та верховенство права. Це може бути ініційовано Комісією, Європейським Парламентом або третиною держав-членів, і для ухвалення рішення потрібна згода Європейського Парламенту та чотири п'ятих голосів у Раді.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:23 Ответить
Таки так, лизоблюдство з кацапами не є порушенням основоположних цінностей ЄС.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:30 Ответить
Не по темі. Нагадаю свій недавній пост, думаю, на фоні тотальної корупції це актуально :

Я бачу для України такий вихід : блазень іде в відставку, зграя ЗЕбанутої наволочі розпускає свою шоблу в ВР. Депутати обирають нового голову ВР, і це має бути Порошенко, який автоматично починає виконувати функції призидента. Порох відкликає з Лондона Валерія Залужного і ставить на чолі ЗСУ. Залужний повертає в військо 11 генералів, яких блазень звільнив разом з Залужним. І потам побачим, що заспіває Трампидло і *****.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:23 Ответить
Бідна Україна, с однієї сторони кацапи, а з другої сторони - *******. Потрібно витримати цю навалу.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:23 Ответить
Нахабство не має меж
ЦІЄЙ СУЧІЙ ВЛАДІ ЕВРОПЕЙЦІ ПОБУДУВАЛИ ШИКАРНІ АВТОБАНИ , тому через країну іде безперервний потік фур. Угорщіна за рахунок ціх доріг живе.
Ось у румунів проблема- там спшлоні гори , тому треба будувати безліч тоннелів. І їхати по Румунії тяжко. Так що років за 50 може щось і побудують.

а СІЯРТО з Орбаном поки що крадуть допомогу від ЄС
показать весь комментарий
28.11.2025 19:26 Ответить
Учора їхала Угорщиною - усі автобани ремонтують . УСІ. Тому що весною вибори в Угорщині і владі потрібно десь грошей нащіпати
показать весь комментарий
28.11.2025 19:27 Ответить
Один тільки трах з оплатою доріг чого вартий ? Не туди поїхав - шукай де платити знов. А поліцаї - хабарники.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:02 Ответить
"суверенну зовнішню політику" - яка полягає в тому щоби сидіти рівно на Oo====Ф . у Ху..ла )))
показать весь комментарий
28.11.2025 19:26 Ответить
Сіярто членасос путіна.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:30 Ответить
Після пуйла поїде відвідати родіну - Ханти-Мансійський автономний округ.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:38 Ответить
Тут пан Навроцький лютує "нє пзвалям євробюрократам знущатися з Польськей"! Але цей хоча би погрожує "полекзітом", та й до москалів відкрито не їздить....
показать весь комментарий
28.11.2025 19:39 Ответить
може й суверенну, але аморальну
показать весь комментарий
28.11.2025 19:44 Ответить
Сіярто у тебе є дупа і тебе ідіота їбе путін
показать весь комментарий
28.11.2025 19:49 Ответить
Ну, тогда выходите из НАТО и ЕС.
И флаг вам в задницу и пендель к суверенитету
показать весь комментарий
28.11.2025 19:50 Ответить
Х**сос ***ний.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:50 Ответить
Ага, ага, верю, верю, все так и есть, только сплевывать не забывайте, вафлисты дырявые!!😭🤡
показать весь комментарий
28.11.2025 20:05 Ответить
Гарний жарт!
показать весь комментарий
28.11.2025 20:13 Ответить
 
 