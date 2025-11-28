Венгрия имеет "суверенную внешнюю политику", - Сийярто о визите к Путину
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оправдал поездку венгерской делегации на встречу с диктатором Путиным в Москве, назвав это "суверенной внешней политикой".
Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Венгрия ответила критикам
По мнению Сийярто, "многие не понимают встречу" венгерского премьера Виктора Орбана с Путиным, "многие пытаются ее неправильно понять или неправильно интерпретировать".
"И я хотел бы сказать им только одно. Венгрия является суверенной страной. Венгрия имеет суверенную внешнюю политику. Это внешняя политика, которая исходит из национальных интересов, внешняя политика, в которой решения принимаются в соответствии с национальными интересами", - заявил он.
Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт уже ведет "сотрудничество с Турцией, основанное на взаимном уважении, сотрудничество, которое является сбалансированным и которое является основой энергетической безопасности Венгрии".
"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество с Россией и в дальнейшем основывалось на взаимном уважении, оставалось сбалансированным, и сегодняшняя встреча способствовала этому", - добавил Сийярто.
Визит Орбана в Москву
- Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
- Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.
Може у цирку, разом з зєлєю виступати...
- отримувати дотації з ЄС
- отримувати нафту і газ від кацапів
- дружити з усіма - з Тромбом , ****** , з китайцями ...
ЗІ (до слова): я не розумію тих патріотів України, хто накинувся на Гончаренка, коли той наголосив на цьому простому факті.
здається так буде угро-кацапською
.
Я бачу для України такий вихід : блазень іде в відставку, зграя ЗЕбанутої наволочі розпускає свою шоблу в ВР. Депутати обирають нового голову ВР, і це має бути Порошенко, який автоматично починає виконувати функції призидента. Порох відкликає з Лондона Валерія Залужного і ставить на чолі ЗСУ. Залужний повертає в військо 11 генералів, яких блазень звільнив разом з Залужним. І потам побачим, що заспіває Трампидло і *****.
ЦІЄЙ СУЧІЙ ВЛАДІ ЕВРОПЕЙЦІ ПОБУДУВАЛИ ШИКАРНІ АВТОБАНИ , тому через країну іде безперервний потік фур. Угорщіна за рахунок ціх доріг живе.
Ось у румунів проблема- там спшлоні гори , тому треба будувати безліч тоннелів. І їхати по Румунії тяжко. Так що років за 50 може щось і побудують.
а СІЯРТО з Орбаном поки що крадуть допомогу від ЄС
И флаг вам в задницу и пендель к суверенитету