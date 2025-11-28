Венгрия имеет "суверенную внешнюю политику", - Сийярто о визите к Путину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оправдал поездку венгерской делегации на встречу с диктатором Путиным в Москве, назвав это "суверенной внешней политикой".

Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Венгрия ответила критикам

По мнению Сийярто, "многие не понимают встречу" венгерского премьера Виктора Орбана с Путиным, "многие пытаются ее неправильно понять или неправильно интерпретировать".

"И я хотел бы сказать им только одно. Венгрия является суверенной страной. Венгрия имеет суверенную внешнюю политику. Это внешняя политика, которая исходит из национальных интересов, внешняя политика, в которой решения принимаются в соответствии с национальными интересами", - заявил он.

Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт уже ведет "сотрудничество с Турцией, основанное на взаимном уважении, сотрудничество, которое является сбалансированным и которое является основой энергетической безопасности Венгрии".

"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество с Россией и в дальнейшем основывалось на взаимном уважении, оставалось сбалансированным, и сегодняшняя встреча способствовала этому", - добавил Сийярто.

Визит Орбана в Москву