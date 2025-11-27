РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9262 посетителя онлайн
Новости Венгрия обвиняет ЕС в блокировании мирных инициатив Трампа Давление ЕС на Венгрию и Словакию
1 305 14

Сийярто попал в Боснию и стал почетным доктором университета, несмотря на отказ его борту в посадке

Сьиярто попал в Боснию: самолет пропустили

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг все-таки добрался до города Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло после того, как накануне самолет с ним отказались пропустить в страну.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Частный перелет и два рейса

Сийярто использовал частный борт Cessna C-650 Citation. Из-за многочисленной делегации самолету пришлось выполнить два отдельных рейса из Будапешта в Баня-Луку.

Во время поездки глава МИД Венгрии получил звание почетного доктора университета Баня-Луки. Кроме того, он объявил о новой программе поддержки малого и среднего бизнеса в Боснии и Герцеговине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боснийский аэропорт не принял борт Сийярто

Спор о разрешении на посадку

Накануне министр обороны БиГ Зукан Хелез не дал разрешение на посадку венгерского военного самолета, на котором планировал прилететь Сийярто. Это вызвало новую волну обсуждений в стране.

В Боснии и Герцеговине уже неоднократно критиковали Будапешт за прямые контакты с властями Республики Сербской в обход общегосударственных органов. Такая практика вызывает недовольство Сараева и углубляет политическую напряженность.

Накануне Сийярто высказался и о войне в Украине. По его словам, Трамп уже достиг бы мира для Украины, если бы не "саботаж" стран ЕС. После коррупционного скандала в государственном предприятии "Энергоатом" он заявил о том, что в Украине "действует военная мафия и коррумпированная система", а решение ЕС выделить дополнительные средства - "безумие".

Также читайте: Венгрия поможет Сербии с поставками нефти на фоне американских санкций, - Сийярто

Автор: 

Босния (81) визит (3195) Сербия (419) Сийярто Петер (398)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ще шапку вкрасти і на зону сходити і буде повний набір прохфєсора.
показать весь комментарий
27.11.2025 19:12 Ответить
+3
Це МУДЬЯрське гівно гігроскопічне, просочится в любу шпоринку.
показать весь комментарий
27.11.2025 19:13 Ответить
+2
У нас теж був проффесор.
показать весь комментарий
27.11.2025 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міндічі +слуги і без х..ла знищать Україну.
показать весь комментарий
27.11.2025 19:05 Ответить
третій раз навчають цей світ що великі війни в Європі починає лише рашка.
Та навіть інвалід головного мозку вже це зрозумів.
А тут по Сковороді-"...світ ловив мене та не зловив..."
показать весь комментарий
27.11.2025 19:12 Ответить
Перші дві, почала Германія.
показать весь комментарий
27.11.2025 19:23 Ответить
куріть історію.
І лише потім лізьте зі своїми тупими рашиськими фейками.
Перша велика війна почалася після вбивста Ерцгерцога Фердінанда у Сараєво.
Агентом кацапської охранки на прізвище Принцип.
Вона почалася з того ж самого щого почалася так звана кацапсько-турецька війна,
у 19 сторіччі-бажання кацапією захопити Стамбул-Константинопіль. Для контролю виходу х Чорного моря.
А друга велика віна почалась не 1 вересня, а з моменту підписання пакту гітлера-сраліна у серпні 1939 року. ( той самий пакт молотова-рібентропа).
А тепер якщо ти кацап то брись чмо, а якщо українець то таки зрозумієш.
Бо уже і даун би зрозумів з третього разу за сторіччя і ти не зрозуміло.
показать весь комментарий
27.11.2025 19:59 Ответить
Ще шапку вкрасти і на зону сходити і буде повний набір прохфєсора.
показать весь комментарий
27.11.2025 19:12 Ответить
Це МУДЬЯрське гівно гігроскопічне, просочится в любу шпоринку.
показать весь комментарий
27.11.2025 19:13 Ответить
У нас теж був проффесор.
показать весь комментарий
27.11.2025 19:16 Ответить
Цей також приєднається на коллоквіум.
показать весь комментарий
27.11.2025 19:30 Ответить
той випадок, коли кілька зенітних дронів могли зробити світ чистішим
показать весь комментарий
27.11.2025 19:21 Ответить
без мила ....
показать весь комментарий
27.11.2025 19:33 Ответить
Все таки пролізло, падло
показать весь комментарий
27.11.2025 19:38 Ответить
Как-то собрались чукчи в чуме, телевизор пасматреть. Пасматрели передачу про Академию наук СРСР. И вазмутились:
- У всех народов есть академики, а у нас - нет... Непорядок...
Выбрали самого умного, и сказали:
- Будеш первым чукотским академиком!...
- Отстаньте! Я же только рыбачить, да охотиться, умею!
- Ничего! Будешь почётным академиком...
- Ладно, угаварили... Буду пачётным академиком... А па нечётным - буду рыбу ловить...
показать весь комментарий
27.11.2025 19:49 Ответить
Там шпионки с крепким телом,
ты их - в дверь, они - в окно... (с)
показать весь комментарий
27.11.2025 20:01 Ответить
ця смердючка угорська за білет заплатила? чи ЄС оплатив?
показать весь комментарий
27.11.2025 20:04 Ответить
 
 