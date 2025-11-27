Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг все-таки добрался до города Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло после того, как накануне самолет с ним отказались пропустить в страну.

Частный перелет и два рейса

Сийярто использовал частный борт Cessna C-650 Citation. Из-за многочисленной делегации самолету пришлось выполнить два отдельных рейса из Будапешта в Баня-Луку.

Во время поездки глава МИД Венгрии получил звание почетного доктора университета Баня-Луки. Кроме того, он объявил о новой программе поддержки малого и среднего бизнеса в Боснии и Герцеговине.

Спор о разрешении на посадку

Накануне министр обороны БиГ Зукан Хелез не дал разрешение на посадку венгерского военного самолета, на котором планировал прилететь Сийярто. Это вызвало новую волну обсуждений в стране.

В Боснии и Герцеговине уже неоднократно критиковали Будапешт за прямые контакты с властями Республики Сербской в обход общегосударственных органов. Такая практика вызывает недовольство Сараева и углубляет политическую напряженность.

Накануне Сийярто высказался и о войне в Украине. По его словам, Трамп уже достиг бы мира для Украины, если бы не "саботаж" стран ЕС. После коррупционного скандала в государственном предприятии "Энергоатом" он заявил о том, что в Украине "действует военная мафия и коррумпированная система", а решение ЕС выделить дополнительные средства - "безумие".

