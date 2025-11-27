Сийярто попал в Боснию и стал почетным доктором университета, несмотря на отказ его борту в посадке
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг все-таки добрался до города Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло после того, как накануне самолет с ним отказались пропустить в страну.
Частный перелет и два рейса
Сийярто использовал частный борт Cessna C-650 Citation. Из-за многочисленной делегации самолету пришлось выполнить два отдельных рейса из Будапешта в Баня-Луку.
Во время поездки глава МИД Венгрии получил звание почетного доктора университета Баня-Луки. Кроме того, он объявил о новой программе поддержки малого и среднего бизнеса в Боснии и Герцеговине.
Спор о разрешении на посадку
Накануне министр обороны БиГ Зукан Хелез не дал разрешение на посадку венгерского военного самолета, на котором планировал прилететь Сийярто. Это вызвало новую волну обсуждений в стране.
В Боснии и Герцеговине уже неоднократно критиковали Будапешт за прямые контакты с властями Республики Сербской в обход общегосударственных органов. Такая практика вызывает недовольство Сараева и углубляет политическую напряженность.
Накануне Сийярто высказался и о войне в Украине. По его словам, Трамп уже достиг бы мира для Украины, если бы не "саботаж" стран ЕС. После коррупционного скандала в государственном предприятии "Энергоатом" он заявил о том, что в Украине "действует военная мафия и коррумпированная система", а решение ЕС выделить дополнительные средства - "безумие".
Та навіть інвалід головного мозку вже це зрозумів.
А тут по Сковороді-"...світ ловив мене та не зловив..."
І лише потім лізьте зі своїми тупими рашиськими фейками.
Перша велика війна почалася після вбивста Ерцгерцога Фердінанда у Сараєво.
Агентом кацапської охранки на прізвище Принцип.
Вона почалася з того ж самого щого почалася так звана кацапсько-турецька війна,
у 19 сторіччі-бажання кацапією захопити Стамбул-Константинопіль. Для контролю виходу х Чорного моря.
А друга велика віна почалась не 1 вересня, а з моменту підписання пакту гітлера-сраліна у серпні 1939 року. ( той самий пакт молотова-рібентропа).
А тепер якщо ти кацап то брись чмо, а якщо українець то таки зрозумієш.
Бо уже і даун би зрозумів з третього разу за сторіччя і ти не зрозуміло.
- У всех народов есть академики, а у нас - нет... Непорядок...
Выбрали самого умного, и сказали:
- Будеш первым чукотским академиком!...
- Отстаньте! Я же только рыбачить, да охотиться, умею!
- Ничего! Будешь почётным академиком...
- Ладно, угаварили... Буду пачётным академиком... А па нечётным - буду рыбу ловить...
ты их - в дверь, они - в окно... (с)