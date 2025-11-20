Сийярто: В Украине "действует военная мафия и коррумпированная система", а решение ЕС выделить дополнительные средства - "безумие"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен предоставлять Украине финансовую помощь после коррупционного скандала в государственном предприятии "Энергоатом".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам Сийярто, в Украине "действует военная мафия и коррумпированная система", а решение Еврокомиссии выделить дополнительные средства - "безумие". "Вместо того, чтобы остановить платежи и потребовать немедленной финансовой очистки, она хочет отправить Украине еще 100 миллиардов. Это безумие", - заявил венгерский министр.
При этом Украина уже приняла ряд мер после разоблачения хищений на 100 млн долларов: отставки двух министров и многочисленные расследования. Однако Сийярто эти аргументы не признал. "Время не на стороне Украины. Иллюзия - утверждать, что время на стороне Украины", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
і про кухню - мені є що робити у країні Фіцо в інтересах українців
На фото Софіївська площа. У центрі - Симон Петлюра, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко.
Саме так - Народня. Звична сьогодні літера А була наслідком приходу комуняцької чуми і окупації УНР. Чергове братання зі знищенням традицій і ідентичності.
Проголошувалися демократичні права та свободи: слова, друку, віросповідань, зборів, спілок, страйків, недоторканність особи та житла, право використовувати місцеві мови у стосунках з державними установами, скасування смертної кари, амністію для всіх політичних в'язнів, незалежний суд.
Проголошення УНР викликало невдоволення більшовицького уряду росії в петрограді - Ради народних комісарів. В ніч на 30 листопада 1917 року більшовики спробували підняти повстання у Києві проти Центральної Ради, але зазнали поразки. Українізовані частини роззброїли їхні загони й вислали з України. У відповідь петроград висунув українському уряду ультиматум, вимагаючи припинити роззброєння і, фактично, здати владу. Одночасно з цим більшовики відкрили в Києві Всеукраїнський з'їзд рад, на якому планували заволодіти Центральною Радою шляхом переобрання її складу і керівництва. Попри тиск, делегати з'їзду висловили підтримку чинній Центральній Раді і її курсу, проголошений ІІІ Універсалом, а сама Центральна Рада відхилила ультиматум. Плани більшовицького керівництва були зруйновані й воно розпочало відкриту агресію проти УНР.
Наслідком стала окупація українського Харкова, проголошення чергового автономного квазі-утворення зі столицею у Харкові, скасування заборони на вивіз українського хліба до росії і загальний наступ більшовицької армії на Київ 25 грудня.
Для тих хто думає, що це щось далеке і чуже - читайте, аналізуйте паралелі з сьогоденням.
Сьогоднішня війна триває століттями, а відчуття що воно про когось іншого, не про нас - то результат багаторічних старань окупаційної пропаганди.
Стирання пам'яті, знищення ментального зв'язку з поколіннями.
Поколіннями тих, хто, як і ми сьогодні, боронили своє і не хотіли бути гостями на власній землі.
Хто не знав - то знайте.
Слава Нації!
То ви занадто перегнули вимоги до реєстрації.
Нові люди будуть додаватися весь час.
Головне - що у них в голові
тількі у Маріуполі кацапи вбили 100тисяч українців
На фронті кацапи постійно розстрілюють військовополонених - вони плюють на усі міжнародні норми
ЧОМУ УКРАЇНСЬКИЙ СУД ДОСІ НЕ ЗАСУДИВ СІЯРТУ І ЛАВРОВА ДО УВʼЯЗНЕННЯ І НЕ ВІДПРАВИЛИ ІНТЕРПОЛ ДЛЯ АРЕШТУ ЦІХ ПОТВОР ????
ракети і дрони до днр долітають легко .
Але не корупціонеру Орбану мичати з приводу корупції в Україні.
Бо Орбан зараз - головний корупціонер Угорщини.
Опозиція в особі Мадяра з опозиційної партії Тиса чітко показала всі маєтки, вілли Орбана з зоопарками, басейнами, публічними домами які належать Орбану в Угорщині.
Тому і рейтинг орбана впав в Угорщині і на перше місце в опитуваннях вийшла опозиція з Тиси.
Без фінансової підтримки з боку пуйла у орбана не має шансів на перемогу на виборах в Угорщині в квітні наступного року.
Тому орбан і стирається угодити пуйлу, за гроші від рашки.