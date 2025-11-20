Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен предоставлять Украине финансовую помощь после коррупционного скандала в государственном предприятии "Энергоатом".

По словам Сийярто, в Украине "действует военная мафия и коррумпированная система", а решение Еврокомиссии выделить дополнительные средства - "безумие". "Вместо того, чтобы остановить платежи и потребовать немедленной финансовой очистки, она хочет отправить Украине еще 100 миллиардов. Это безумие", - заявил венгерский министр.

При этом Украина уже приняла ряд мер после разоблачения хищений на 100 млн долларов: отставки двух министров и многочисленные расследования. Однако Сийярто эти аргументы не признал. "Время не на стороне Украины. Иллюзия - утверждать, что время на стороне Украины", - добавил он.

