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Новини Міндічгейт
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Сійярто: В Україні "діє військова мафія та корумпована система", а рішення ЄС виділити додаткові кошти - "божевілля"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не повинен надавати Україні фінансову допомогу після корупційного скандалу в державному підприємстві "Енергоатом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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За словами Сійярто, в Україні "діє військова мафія та корумпована система", а рішення Єврокомісії виділити додаткові кошти - "божевілля". "Замість того, щоб зупинити платежі та вимагати негайного фінансового очищення, вона хоче надіслати Україні ще 100 мільярдів. Це божевілля", - заявив угорський міністр.

При цьому Україна вже вжила низку заходів після викриття розкрадань на 100 млн доларів: відставки двох міністрів та численні розслідування. Проте Сійярто ці аргументи не визнав. "Час не на боці України. Ілюзія - стверджувати, що час на боці України", - додав він.

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Міндічгейт

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Автор: 

корупція (5077) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+15
А тримати в ЄС і підтримувати Уй#бщину з орбанами і сійяртами не божевілля?
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20.11.2025 14:42 Відповісти
+13
Так давай починай процедуру виходу із божевільні та НАТО. Чи сидіти на дотації ЄС та користуватись плодами демократії, що можна пиНдіти все шо завгодно і за це отримувати від ***** бабосики смачніше ніж за межами ЄС та НАТО?
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20.11.2025 14:43 Відповісти
+9
Та коли вже вас ******* вже сковирнуть? Не вас щось про корупцію в Україні розповідати.
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20.11.2025 14:43 Відповісти
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А тримати в ЄС і підтримувати Уй#бщину з орбанами і сійяртами не божевілля?
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20.11.2025 14:42 Відповісти
Такі ж уйобки як і наші кварталівці.
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20.11.2025 14:46 Відповісти
Так давай починай процедуру виходу із божевільні та НАТО. Чи сидіти на дотації ЄС та користуватись плодами демократії, що можна пиНдіти все шо завгодно і за це отримувати від ***** бабосики смачніше ніж за межами ЄС та НАТО?
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20.11.2025 14:43 Відповісти
Та коли вже вас ******* вже сковирнуть? Не вас щось про корупцію в Україні розповідати.
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20.11.2025 14:43 Відповісти
Пацієнта знову випустили
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20.11.2025 14:44 Відповісти
Як не гірко але він каже правду, в Україні натуральна мафія і діє вона вже дуже давно.., головне зе влада цього не визнає і катається потужним турне як наче нічого не сталося.
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20.11.2025 14:44 Відповісти
Нам поки ще нічого не пропонують, але тобі з країни Фіцо видніше.
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20.11.2025 15:23 Відповісти
По-перше я телефон поміняв, в по-друге 3 роки 7 місяців 20 днів в ЗСУ, якщо така патріотка приєднуйся до нас, хоча б на кухню.
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20.11.2025 15:56 Відповісти
Де, я не писав проти України, але я так проти зараз війни, і за дипломатичне врегулювання, і збереження того, що залишилося від країни, бо я тут, а Ви вибачте там.
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20.11.2025 16:06 Відповісти
А я вважаю що хремль треба знищити , бо завтра він попреться далі.
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20.11.2025 16:10 Відповісти
Давайте до нас, і покажіть, як треба, бо Кремль знищує Україну, я не знаю втратили Ви когось на цій війні, але Я втратив, я не думаю про мертвих, я думаю, про тих, хто ще живий.
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20.11.2025 16:28 Відповісти
Блін, да ти кацапський пропагандист . Я ж кажу- усі хто з 2025 на форумі- усі працюють на вбивц Тобою СБУ має заниматись
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20.11.2025 16:34 Відповісти
Назвіть хоч один аргумент, Велика Патріотка?
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20.11.2025 16:35 Відповісти
108 років тому, 20 листопада 1917 року, на Софіївський площі в Києві проголошено Українську Народню Республіку.

На фото Софіївська площа. У центрі - Симон Петлюра, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко.

Саме так - Народня. Звична сьогодні літера А була наслідком приходу комуняцької чуми і окупації УНР. Чергове братання зі знищенням традицій і ідентичності.

Проголошувалися демократичні права та свободи: слова, друку, віросповідань, зборів, спілок, страйків, недоторканність особи та житла, право використовувати місцеві мови у стосунках з державними установами, скасування смертної кари, амністію для всіх політичних в'язнів, незалежний суд.

Проголошення УНР викликало невдоволення більшовицького уряду росії в петрограді - Ради народних комісарів. В ніч на 30 листопада 1917 року більшовики спробували підняти повстання у Києві проти Центральної Ради, але зазнали поразки. Українізовані частини роззброїли їхні загони й вислали з України. У відповідь петроград висунув українському уряду ультиматум, вимагаючи припинити роззброєння і, фактично, здати владу. Одночасно з цим більшовики відкрили в Києві Всеукраїнський з'їзд рад, на якому планували заволодіти Центральною Радою шляхом переобрання її складу і керівництва. Попри тиск, делегати з'їзду висловили підтримку чинній Центральній Раді і її курсу, проголошений ІІІ Універсалом, а сама Центральна Рада відхилила ультиматум. Плани більшовицького керівництва були зруйновані й воно розпочало відкриту агресію проти УНР.

Наслідком стала окупація українського Харкова, проголошення чергового автономного квазі-утворення зі столицею у Харкові, скасування заборони на вивіз українського хліба до росії і загальний наступ більшовицької армії на Київ 25 грудня.

Для тих хто думає, що це щось далеке і чуже - читайте, аналізуйте паралелі з сьогоденням.

Сьогоднішня війна триває століттями, а відчуття що воно про когось іншого, не про нас - то результат багаторічних старань окупаційної пропаганди.

Стирання пам'яті, знищення ментального зв'язку з поколіннями.

Поколіннями тих, хто, як і ми сьогодні, боронили своє і не хотіли бути гостями на власній землі.

Хто не знав - то знайте.

Слава Нації!
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20.11.2025 16:40 Відповісти
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20.11.2025 16:41 Відповісти
Тю)
То ви занадто перегнули вимоги до реєстрації.
Нові люди будуть додаватися весь час.
Головне - що у них в голові
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20.11.2025 17:29 Відповісти
Поки що додаються ті , що вітають мирний план Трампа зі скороченням ЗСУ і російською мовою як державною Ви подивиться на деякі коменти і строки реєстрації.
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20.11.2025 18:57 Відповісти
Трагедія в тому, що московська мафія не тільки нічим не краща за українську, але й підсилена державною ідеологію тотальної ненависті.
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20.11.2025 14:51 Відповісти
про це каже й орбан .. і ***** .. чому їхні хвилювання за Україну не викликають довіри у світі ніхто не знає !
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20.11.2025 14:52 Відповісти
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20.11.2025 14:45 Відповісти
СІЯРТО ЗАХИЩАЄ ВБИВЦ
тількі у Маріуполі кацапи вбили 100тисяч українців
На фронті кацапи постійно розстрілюють військовополонених - вони плюють на усі міжнародні норми
ЧОМУ УКРАЇНСЬКИЙ СУД ДОСІ НЕ ЗАСУДИВ СІЯРТУ І ЛАВРОВА ДО УВʼЯЗНЕННЯ І НЕ ВІДПРАВИЛИ ІНТЕРПОЛ ДЛЯ АРЕШТУ ЦІХ ПОТВОР ????
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20.11.2025 14:48 Відповісти
Тому що Україна так не ставить питання і навіть ручкається з подільниками міжнародних злочинців. Треба говорити на весь світ: США під владою п#дофіла Краснова перетворились з ГАРАНТА БЕЗПЕКИ на співучасника злочину геноциду українського народу. Угорщина також. Те що "трaп миротворець" звучить абсурдно як і гітлер миротворец. Це не людські цінності, це цінності Пекла.
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20.11.2025 15:06 Відповісти
сьогодні слухала САМИЙ СОК 2 і там прозвучало питання « чому в Україні світла нема , а в днр Є?»
ракети і дрони до днр долітають легко .
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20.11.2025 15:13 Відповісти
..
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20.11.2025 14:48 Відповісти
ще один "богдан" сходив по-маленькому ! Ну болить в нього серце за Україну ...Болить !
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20.11.2025 14:49 Відповісти
cційяcто, жаба орбан, краснов і путлер п#дріли зі списку епштайна.
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20.11.2025 14:51 Відповісти
В Україні не військова, а жидо-кацапська мафія - ета другоє.
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20.11.2025 14:51 Відповісти
Недавно зарегистрованные комментаторы традиционно отписались в стиле "сам дурак". Вопрос к ним же "По сути есть что возразить?" На всякий случай - я тоже за то, чтобы Европа нам давала побольше денег, так как с аппетитами наших приближенных к власти кругов на простых украинцев уже не очень то и хватает.
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20.11.2025 14:51 Відповісти
Хто би казав...
Але не корупціонеру Орбану мичати з приводу корупції в Україні.
Бо Орбан зараз - головний корупціонер Угорщини.
Опозиція в особі Мадяра з опозиційної партії Тиса чітко показала всі маєтки, вілли Орбана з зоопарками, басейнами, публічними домами які належать Орбану в Угорщині.
Тому і рейтинг орбана впав в Угорщині і на перше місце в опитуваннях вийшла опозиція з Тиси.
Без фінансової підтримки з боку пуйла у орбана не має шансів на перемогу на виборах в Угорщині в квітні наступного року.
Тому орбан і стирається угодити пуйлу, за гроші від рашки.
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20.11.2025 14:51 Відповісти
Впали дріжжі на лайно, до неба сранню понесло
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20.11.2025 15:08 Відповісти
Никогда не думал, что я соглашусь с мнением венгерских бомжей. Но тут он прав. Эти 100 миллиардов ни в коем случае нельзя давать деньгами. Только оружием и боеприпасами. Чтобы богоизбранные граждане Украины с двумя гражданствами не разграбили. Пусть европейцы распоряжаются этими средствами, лучше всего поручить это дело шведам или датчанам.
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20.11.2025 15:14 Відповісти
Дуже подобається чути від цензорських ухилянтів про цю новину
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20.11.2025 15:20 Відповісти
Хер тобі а не Закарпаття!
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20.11.2025 15:22 Відповісти
Ну хто б сумнівався, що зараз оце гівно буде верещати. Дякую нашим ***** що дали привід гавкати оцим гнилим падальщикам
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20.11.2025 15:39 Відповісти
Ждемо квітень і побачимо де буде сіярто з орбаном? В Євросоюзі знають яка корупція в вашому уряді.В Україні розберуться теж з вороватою владою.
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20.11.2025 15:55 Відповісти
Із сраки нічого крім гівна не вилізе...
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20.11.2025 16:19 Відповісти
 
 