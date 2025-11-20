Сійярто: В Україні "діє військова мафія та корумпована система", а рішення ЄС виділити додаткові кошти - "божевілля"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не повинен надавати Україні фінансову допомогу після корупційного скандалу в державному підприємстві "Енергоатом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами Сійярто, в Україні "діє військова мафія та корумпована система", а рішення Єврокомісії виділити додаткові кошти - "божевілля". "Замість того, щоб зупинити платежі та вимагати негайного фінансового очищення, вона хоче надіслати Україні ще 100 мільярдів. Це божевілля", - заявив угорський міністр.
При цьому Україна вже вжила низку заходів після викриття розкрадань на 100 млн доларів: відставки двох міністрів та численні розслідування. Проте Сійярто ці аргументи не визнав. "Час не на боці України. Ілюзія - стверджувати, що час на боці України", - додав він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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На фото Софіївська площа. У центрі - Симон Петлюра, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко.
Саме так - Народня. Звична сьогодні літера А була наслідком приходу комуняцької чуми і окупації УНР. Чергове братання зі знищенням традицій і ідентичності.
Проголошувалися демократичні права та свободи: слова, друку, віросповідань, зборів, спілок, страйків, недоторканність особи та житла, право використовувати місцеві мови у стосунках з державними установами, скасування смертної кари, амністію для всіх політичних в'язнів, незалежний суд.
Проголошення УНР викликало невдоволення більшовицького уряду росії в петрограді - Ради народних комісарів. В ніч на 30 листопада 1917 року більшовики спробували підняти повстання у Києві проти Центральної Ради, але зазнали поразки. Українізовані частини роззброїли їхні загони й вислали з України. У відповідь петроград висунув українському уряду ультиматум, вимагаючи припинити роззброєння і, фактично, здати владу. Одночасно з цим більшовики відкрили в Києві Всеукраїнський з'їзд рад, на якому планували заволодіти Центральною Радою шляхом переобрання її складу і керівництва. Попри тиск, делегати з'їзду висловили підтримку чинній Центральній Раді і її курсу, проголошений ІІІ Універсалом, а сама Центральна Рада відхилила ультиматум. Плани більшовицького керівництва були зруйновані й воно розпочало відкриту агресію проти УНР.
Наслідком стала окупація українського Харкова, проголошення чергового автономного квазі-утворення зі столицею у Харкові, скасування заборони на вивіз українського хліба до росії і загальний наступ більшовицької армії на Київ 25 грудня.
Для тих хто думає, що це щось далеке і чуже - читайте, аналізуйте паралелі з сьогоденням.
Сьогоднішня війна триває століттями, а відчуття що воно про когось іншого, не про нас - то результат багаторічних старань окупаційної пропаганди.
Стирання пам'яті, знищення ментального зв'язку з поколіннями.
Поколіннями тих, хто, як і ми сьогодні, боронили своє і не хотіли бути гостями на власній землі.
Хто не знав - то знайте.
Слава Нації!
То ви занадто перегнули вимоги до реєстрації.
Нові люди будуть додаватися весь час.
Головне - що у них в голові
тількі у Маріуполі кацапи вбили 100тисяч українців
На фронті кацапи постійно розстрілюють військовополонених - вони плюють на усі міжнародні норми
ЧОМУ УКРАЇНСЬКИЙ СУД ДОСІ НЕ ЗАСУДИВ СІЯРТУ І ЛАВРОВА ДО УВʼЯЗНЕННЯ І НЕ ВІДПРАВИЛИ ІНТЕРПОЛ ДЛЯ АРЕШТУ ЦІХ ПОТВОР ????
ракети і дрони до днр долітають легко .
Але не корупціонеру Орбану мичати з приводу корупції в Україні.
Бо Орбан зараз - головний корупціонер Угорщини.
Опозиція в особі Мадяра з опозиційної партії Тиса чітко показала всі маєтки, вілли Орбана з зоопарками, басейнами, публічними домами які належать Орбану в Угорщині.
Тому і рейтинг орбана впав в Угорщині і на перше місце в опитуваннях вийшла опозиція з Тиси.
Без фінансової підтримки з боку пуйла у орбана не має шансів на перемогу на виборах в Угорщині в квітні наступного року.
Тому орбан і стирається угодити пуйлу, за гроші від рашки.