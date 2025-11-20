Сійярто: В Україні "діє військова мафія та корумпована система", а рішення ЄС виділити додаткові кошти - "божевілля"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не повинен надавати Україні фінансову допомогу після корупційного скандалу в державному підприємстві "Енергоатом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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За словами Сійярто, в Україні "діє військова мафія та корумпована система", а рішення Єврокомісії виділити додаткові кошти - "божевілля". "Замість того, щоб зупинити платежі та вимагати негайного фінансового очищення, вона хоче надіслати Україні ще 100 мільярдів. Це божевілля", - заявив угорський міністр.

При цьому Україна вже вжила низку заходів після викриття розкрадань на 100 млн доларів: відставки двох міністрів та численні розслідування. Проте Сійярто ці аргументи не визнав. "Час не на боці України. Ілюзія - стверджувати, що час на боці України", - додав він.

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