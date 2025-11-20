Новини про корупцію в Україні є "нехорошим знаком" для країн-донорів, - глава МЗС Нідерландів ван Віл
Для держав, які надають Україні значну фінансову підтримку, повідомлення про корупцію не є добрим сигналом.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Ми всі знаємо, що корупція в Україні була проблемою і досі є проблемою", - зазначив ван Віл. Він наголосив, що позитивом є те, що відповідальні органи "розпочали це розслідування, не побоялися перевіряти людей при владі".
Водночас міністр підкреслив занепокоєння партнерів України: "Звісно, це не є хорошим знаком для тих із нас, хто підтримує Україну значними обсягами, бачити, що корупція "відщипує" від грошей, які йдуть на підтримку України".
За його словами, очікується жорстка реакція президента України. "Я очікую, що президент Зеленський займе дуже жорстку позицію щодо цього і діятиме", - сказав він.
Ван Віл додав, що корупційні скандали поки не вплинуть на підтримку України: "Цього не повинно бути… важливо, щоб президент Зеленський зараз діяв рішуче і показав нам, що ми можемо бути впевнені в тому, що з корупцією буде покінчено".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Те що є все більше тягне на дно, ресурси завершуються, підтримка на заході не безмежна.
то для вас може новини.
Для нас це вже дуже давно не новини
ще один цвях в долю України.
Фракція «ЄС» зареєструвала постанову №14234 - відповідь на наймасштабніший корупційний скандал часів Зеленського. Документ вимагає негайної політичної відповідальності всіх фігурантів «плівок Міндіча».
Ми звертаємось до президента із закликом звільнити
❌ секретаря РНБО Рустема Умєрова
❌ керівника ОП Андрія Єрмака
Ці посадовці своїми рішеннями та бездіяльністю підривають довіру до держави і можуть бути пов'язані з корупційними схемами, які шкодили обороноздатності.
Вимагаємо також, щоб уряд звільнив:
❌ голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна
❌ керівників наглядових рад держпідприємств
❌ усіх фігурантів «плівок Міндіча» у сфері його повноважень
Не можна відновити довіру, поки на посадах залишаються ті, хто «не побачив» мільйонних переказів у Росію.
Окремо «ЄС» вимагає гарантувати повну незалежність НАБУ та звільнити детективів, незаконно утримуваних, щоб зламати слідство.
Антикорупційна інфраструктура має працювати, якщо Україна хоче отримувати підтримку світу.