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Новини Міндічгейт
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Новини про корупцію в Україні є "нехорошим знаком" для країн-донорів, - глава МЗС Нідерландів ван Віл

Девід ван Віл

Для держав, які надають Україні значну фінансову підтримку, повідомлення про корупцію не є добрим сигналом.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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"Ми всі знаємо, що корупція в Україні була проблемою і досі є проблемою", - зазначив ван Віл. Він наголосив, що позитивом є те, що відповідальні органи "розпочали це розслідування, не побоялися перевіряти людей при владі".

Водночас міністр підкреслив занепокоєння партнерів України: "Звісно, це не є хорошим знаком для тих із нас, хто підтримує Україну значними обсягами, бачити, що корупція "відщипує" від грошей, які йдуть на підтримку України".

За його словами, очікується жорстка реакція президента України. "Я очікую, що президент Зеленський займе дуже жорстку позицію щодо цього і діятиме", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богдан нагадав, що у 2021 році говорив про корупцію у владі Зеленського: "Такого не було ні за Порошенка, ні за Януковича". ВIДЕО

Ван Віл додав, що корупційні скандали поки не вплинуть на підтримку України: "Цього не повинно бути… важливо, щоб президент Зеленський зараз діяв рішуче і показав нам, що ми можемо бути впевнені в тому, що з корупцією буде покінчено".

Міндічгейт

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Автор: 

корупція (5077) Нідерланди (1701)
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Топ коментарі
+7
Зеля та його співучасники повинні добровільно сісти в тюрму, бо звільненнями та втечею в теплі країни не відкупиться.
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20.11.2025 12:41 Відповісти
+3
Новини
то для вас може новини.
Для нас це вже дуже давно не новини
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20.11.2025 12:45 Відповісти
+3
Це він ще дуже м'яко віразився в Італії, другу неділю поспіль зі всіх каналів опозиція кричить щоб Україні більше не давати ні копійки, ні кулі. І тільки тому що Мелоні політик зі стажем їй ще якось вдається викручуватися з цього лайна. Україна вже втратила підтримку Словенії, в Венгрії її ніколи не було, в Чехії починають також змінювати позицію, то може це і є план зеневтіка, роздавлену без грошей і людей країну, залишити Росії а самому під політичним притулком десь розчинитися? Ну бо інакше як державна зрада це не назвеш.
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20.11.2025 12:46 Відповісти
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Зеля та його співучасники повинні добровільно сісти в тюрму, бо звільненнями та втечею в теплі країни не відкупиться.
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20.11.2025 12:41 Відповісти
НАБУ та САП казали що будуть ще записи про корупцію в оборонці, але здається більше нічого викладати не будуть, зам'яли справу. Бо одних зливів по енергоатому вистачило..
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20.11.2025 12:43 Відповісти
Якщо ще зілюють правду, є великий ризик припинення нам допомоги, було б зараз добре якби у Зе забрали частину повноважень і зробили реальне перевантаження управління державою.

Те що є все більше тягне на дно, ресурси завершуються, підтримка на заході не безмежна.
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20.11.2025 15:21 Відповісти
Новини
то для вас може новини.
Для нас це вже дуже давно не новини
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20.11.2025 12:45 Відповісти
Це він ще дуже м'яко віразився в Італії, другу неділю поспіль зі всіх каналів опозиція кричить щоб Україні більше не давати ні копійки, ні кулі. І тільки тому що Мелоні політик зі стажем їй ще якось вдається викручуватися з цього лайна. Україна вже втратила підтримку Словенії, в Венгрії її ніколи не було, в Чехії починають також змінювати позицію, то може це і є план зеневтіка, роздавлену без грошей і людей країну, залишити Росії а самому під політичним притулком десь розчинитися? Ну бо інакше як державна зрада це не назвеш.
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20.11.2025 12:46 Відповісти
що вони розкрадуть Україну і помахають нам липкими рученятами, я написала ще в 2022 році, коли зелена гнида перший раз сказала, що нам на відновлення пообіцяли гроші.
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20.11.2025 18:19 Відповісти
Ну що 73%, допоміг вам Зеля із бізнес- партнерами міндічами, шефірами і цукерманами?
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20.11.2025 12:54 Відповісти
Він про це сказав мовою дипломатії, а між рядками читається, що це -
ще один цвях в долю України.
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20.11.2025 12:58 Відповісти
Пан ван Віл може дозволити собі поговорити. От лише ці вислови - трохи фарисейство. Ті, хто дозволяли тягнути у Європу Північні потоки, а потім ставали членами правлігня всяких кацапських газо-нафтових кампаніц - - таеі ж корупціонери, без яких цілком можливо кацапи не наважилися б на агресію. У Шоспода немає градації гріху скажімо крадіжки. І той, хто вкрав мільйон доларів, і той, хто вкрав одну гривню - відповідатимуть за один гріх, як і злодій - німець, чи злодій - єврей, чи злодій - укрпїнець.
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20.11.2025 13:00 Відповісти
Поки суди не відбудуться нема чого влазити у справи України. У Трампа он скільки всього висить і нячого… Чому йому кістки не обмиваєте?
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20.11.2025 13:25 Відповісти
Які суди? Українські суди? Ви вірите казкам?
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20.11.2025 13:32 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17662 Європейська Солідарність:
Фракція «ЄС» зареєструвала постанову №14234 - відповідь на наймасштабніший корупційний скандал часів Зеленського. Документ вимагає негайної політичної відповідальності всіх фігурантів «плівок Міндіча».
Ми звертаємось до президента із закликом звільнити
секретаря РНБО Рустема Умєрова
керівника ОП Андрія Єрмака
Ці посадовці своїми рішеннями та бездіяльністю підривають довіру до держави і можуть бути пов'язані з корупційними схемами, які шкодили обороноздатності.
Вимагаємо також, щоб уряд звільнив:
голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна
керівників наглядових рад держпідприємств
усіх фігурантів «плівок Міндіча» у сфері його повноважень
Не можна відновити довіру, поки на посадах залишаються ті, хто «не побачив» мільйонних переказів у Росію.
Окремо «ЄС» вимагає гарантувати повну незалежність НАБУ та звільнити детективів, незаконно утримуваних, щоб зламати слідство.
Антикорупційна інфраструктура має працювати, якщо Україна хоче отримувати підтримку світу.
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20.11.2025 13:42 Відповісти
Вцілому згоден. Тільки є одне питання - а те, що Європа за 3,9 років повномасштабної війни надала Україні допомоги на 124 млрд.€, при цьому за той же час імпортувала з росії товарів на 311 млрд.€, цього пана ніяким чином не бентежить?
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20.11.2025 14:44 Відповісти
А чому йому бентежитисяь? Ви можете ставити питання тільки нашим партнерам, а своя влада вас влаштовує?
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20.11.2025 14:57 Відповісти
Навпаки, це доказ - Україна бореться з корупцією.
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20.11.2025 17:19 Відповісти
...коли розкрадають лярди, а донори відшукують, збирають по сусекам фінанси для закупки зброї для ЗСУ і допомоги державі Україна заставатися на плаву... це що ? Чи надихає це?
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20.11.2025 18:32 Відповісти
... мордор аплодує таким діям наших чиновників ,та своїх агентів .
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20.11.2025 18:57 Відповісти
Так ці новини в принципі стали можливі через те, що йде протидія корупції. Це погано також?
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20.11.2025 20:30 Відповісти
 
 