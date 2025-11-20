Новини про корупцію в Україні є "нехорошим знаком" для країн-донорів, - глава МЗС Нідерландів ван Віл

Для держав, які надають Україні значну фінансову підтримку, повідомлення про корупцію не є добрим сигналом.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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"Ми всі знаємо, що корупція в Україні була проблемою і досі є проблемою", - зазначив ван Віл. Він наголосив, що позитивом є те, що відповідальні органи "розпочали це розслідування, не побоялися перевіряти людей при владі".

Водночас міністр підкреслив занепокоєння партнерів України: "Звісно, це не є хорошим знаком для тих із нас, хто підтримує Україну значними обсягами, бачити, що корупція "відщипує" від грошей, які йдуть на підтримку України".

За його словами, очікується жорстка реакція президента України. "Я очікую, що президент Зеленський займе дуже жорстку позицію щодо цього і діятиме", - сказав він.

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Ван Віл додав, що корупційні скандали поки не вплинуть на підтримку України: "Цього не повинно бути… важливо, щоб президент Зеленський зараз діяв рішуче і показав нам, що ми можемо бути впевнені в тому, що з корупцією буде покінчено".

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