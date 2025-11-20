РУС
Новости Миндичгейт
Новости о коррупции в Украине являются "плохим знаком" для стран-доноров, - глава МИД Нидерландов ван Вил

Дэвид ван Вил

Для государств, которые предоставляют Украине значительную финансовую поддержку, сообщения о коррупции не являются хорошим сигналом.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы все знаем, что коррупция в Украине была проблемой и до сих пор остается проблемой", - отметил ван Вил. Он подчеркнул, что позитивным моментом является то, что ответственные органы "начали это расследование, не побоялись проверять людей у власти".

В то же время министр подчеркнул обеспокоенность партнеров Украины: "Конечно, это не является хорошим знаком для тех из нас, кто поддерживает Украину значительными объемами, видеть, что коррупция "отщипывает" от денег, которые идут на поддержку Украины".

По его словам, ожидается жесткая реакция президента Украины. "Я ожидаю, что президент Зеленский займет очень жесткую позицию по этому поводу и будет действовать", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан напомнил, что в 2021 году говорил о коррупции во власти Зеленского: "Такого не было ни при Порошенко, ни при Януковиче". ВИДЕО

Ван Вил добавил, что коррупционные скандалы пока не повлияют на поддержку Украины: "Этого не должно быть... важно, чтобы президент Зеленский сейчас действовал решительно и показал нам, что мы можем быть уверены в том, что с коррупцией будет покончено".

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупционный скандал представляет наибольшую угрозу для правительства Зеленского с февраля 2022 года, - AP

Автор: 

коррупция (8791) Нидерланды (1669)
Зеля та його співучасники повинні добровільно сісти в тюрму, бо звільненнями та втечею в теплі країни не відкупиться.
20.11.2025 12:41 Ответить
НАБУ та САП казали що будуть ще записи про корупцію в оборонці, але здається більше нічого викладати не будуть, зам'яли справу. Бо одних зливів по енергоатому вистачило..
20.11.2025 12:43 Ответить
Новини
то для вас може новини.
Для нас це вже дуже давно не новини
20.11.2025 12:45 Ответить
Це він ще дуже м'яко віразився в Італії, другу неділю поспіль зі всіх каналів опозиція кричить щоб Україні більше не давати ні копійки, ні кулі. І тільки тому що Мелоні політик зі стажем їй ще якось вдається викручуватися з цього лайна. Україна вже втратила підтримку Словенії, в Венгрії її ніколи не було, в Чехії починають також змінювати позицію, то може це і є план зеневтіка, роздавлену без грошей і людей країну, залишити Росії а самому під політичним притулком десь розчинитися? Ну бо інакше як державна зрада це не назвеш.
20.11.2025 12:46 Ответить
Ну що 73%, допоміг вам Зеля із бізнес- партнерами міндічами, шефірами і цукерманами?
20.11.2025 12:54 Ответить
Він про це сказав мовою дипломатії, а між рядками читається, що це -
ще один цвях в долю України.
20.11.2025 12:58 Ответить
Пан ван Віл може дозволити собі поговорити. От лише ці вислови - трохи фарисейство. Ті, хто дозволяли тягнути у Європу Північні потоки, а потім ставали членами правлігня всяких кацапських газо-нафтових кампаніц - - таеі ж корупціонери, без яких цілком можливо кацапи не наважилися б на агресію. У Шоспода немає градації гріху скажімо крадіжки. І той, хто вкрав мільйон доларів, і той, хто вкрав одну гривню - відповідатимуть за один гріх, як і злодій - німець, чи злодій - єврей, чи злодій - укрпїнець.
20.11.2025 13:00 Ответить
Поки суди не відбудуться нема чого влазити у справи України. У Трампа он скільки всього висить і нячого… Чому йому кістки не обмиваєте?
20.11.2025 13:25 Ответить
 
 