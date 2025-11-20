Новости о коррупции в Украине являются "плохим знаком" для стран-доноров, - глава МИД Нидерландов ван Вил

Для государств, которые предоставляют Украине значительную финансовую поддержку, сообщения о коррупции не являются хорошим сигналом.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы все знаем, что коррупция в Украине была проблемой и до сих пор остается проблемой", - отметил ван Вил. Он подчеркнул, что позитивным моментом является то, что ответственные органы "начали это расследование, не побоялись проверять людей у власти".

В то же время министр подчеркнул обеспокоенность партнеров Украины: "Конечно, это не является хорошим знаком для тех из нас, кто поддерживает Украину значительными объемами, видеть, что коррупция "отщипывает" от денег, которые идут на поддержку Украины".

По его словам, ожидается жесткая реакция президента Украины. "Я ожидаю, что президент Зеленский займет очень жесткую позицию по этому поводу и будет действовать", - сказал он.

Ван Вил добавил, что коррупционные скандалы пока не повлияют на поддержку Украины: "Этого не должно быть... важно, чтобы президент Зеленский сейчас действовал решительно и показал нам, что мы можем быть уверены в том, что с коррупцией будет покончено".

