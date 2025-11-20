Новости о коррупции в Украине являются "плохим знаком" для стран-доноров, - глава МИД Нидерландов ван Вил
Для государств, которые предоставляют Украине значительную финансовую поддержку, сообщения о коррупции не являются хорошим сигналом.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Мы все знаем, что коррупция в Украине была проблемой и до сих пор остается проблемой", - отметил ван Вил. Он подчеркнул, что позитивным моментом является то, что ответственные органы "начали это расследование, не побоялись проверять людей у власти".
В то же время министр подчеркнул обеспокоенность партнеров Украины: "Конечно, это не является хорошим знаком для тех из нас, кто поддерживает Украину значительными объемами, видеть, что коррупция "отщипывает" от денег, которые идут на поддержку Украины".
По его словам, ожидается жесткая реакция президента Украины. "Я ожидаю, что президент Зеленский займет очень жесткую позицию по этому поводу и будет действовать", - сказал он.
Ван Вил добавил, что коррупционные скандалы пока не повлияют на поддержку Украины: "Этого не должно быть... важно, чтобы президент Зеленский сейчас действовал решительно и показал нам, что мы можем быть уверены в том, что с коррупцией будет покончено".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
