Венгрия поможет Сербии с поставками нефти на фоне американских санкций, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что компания MOL увеличит поставки сырой нефти и топлива в Сербию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это связано с риском остановки работы нефтеперерабатывающего завода NIS, принадлежащего российским компаниям, из-за санкций США.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

MOL наращивает поставки в Сербию

По словам Сийярто, в ноябре поставки в Сербию уже удвоили, а в декабре они вырастут в 2,5 раза по сравнению с обычным объемом.

"Венгрия использует все доступные средства, чтобы помочь обезопасить поставки нефти в Сербию", – сказал он после встречи с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

Читайте также: Сербия готовится национализировать нефтяную компанию, которая находится под контролем "Газпрома"

Ситуация вокруг NIS обостряется

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна даст российским владельцам – "Газпром нефти" (44,9%) и "Газпрому" (11,3%) – 50 дней для продажи своих долей. Если этого не произойдет, правительство готово взять управление компанией на себя и сделать предложение о выкупе.

Сербская министр подчеркнула, что правительство готово принять все необходимые решения, чтобы избежать остановки производства. В начале октября NIS не получила от США очередную отсрочку санкций, что создает дополнительное давление на работу завода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экспорт российской нефти в Индию упадет до минимума за последние три года из-за санкций, – Reuters

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "некоторые западноевропейские лидеры" пытаются заблокировать американский "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны.

Читайте также: Орбан о финансовой поддержке ЕС Украины: "Это напоминает попытку помочь алкоголику"