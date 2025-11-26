РУС
Новости Санкции США против России
Венгрия поможет Сербии с поставками нефти на фоне американских санкций, - Сийярто

Сьиярто: Венгрия резко увеличит поставки нефти в Сербию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что компания MOL увеличит поставки сырой нефти и топлива в Сербию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это связано с риском остановки работы нефтеперерабатывающего завода NIS, принадлежащего российским компаниям, из-за санкций США.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

MOL наращивает поставки в Сербию

По словам Сийярто, в ноябре поставки в Сербию уже удвоили, а в декабре они вырастут в 2,5 раза по сравнению с обычным объемом. 

"Венгрия использует все доступные средства, чтобы помочь обезопасить поставки нефти в Сербию", – сказал он после встречи с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

Читайте также: Сербия готовится национализировать нефтяную компанию, которая находится под контролем "Газпрома"

Ситуация вокруг NIS обостряется

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна даст российским владельцам – "Газпром нефти" (44,9%) и "Газпрому" (11,3%) – 50 дней для продажи своих долей. Если этого не произойдет, правительство готово взять управление компанией на себя и сделать предложение о выкупе.

Сербская министр подчеркнула, что правительство готово принять все необходимые решения, чтобы избежать остановки производства. В начале октября NIS не получила от США очередную отсрочку санкций, что создает дополнительное давление на работу завода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экспорт российской нефти в Индию упадет до минимума за последние три года из-за санкций, – Reuters

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "некоторые западноевропейские лидеры" пытаются заблокировать американский "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны.

Читайте также: Орбан о финансовой поддержке ЕС Украины: "Это напоминает попытку помочь алкоголику"

Венгрия (2237) нефть (2087) санкции (12060) Сербия (418) Сийярто Петер (396)
Сортировать:
А ви у Мадяра дозволу спитали?
26.11.2025 21:06 Ответить
Цю істоту треба буде "замочити". Дуже вже набридло.
26.11.2025 21:15 Ответить
по перше, Сербія вже прийняла рішення про конфіскацію цього заводу, по друге, МОЛ приватна компанія, тож якщо і допоможе то зовсім не як держава Угорщина, але найголовніше: Сіярто дивився на мапу? Де знаходиться нафтовий термінал Омишаль, де Сербія і де(зовсім в протилежному напрямку) Угорщина? То ж чим він допоможе? Брудним язиком дупу Вучічу підтерти?
26.11.2025 21:18 Ответить
То він розраховує постачати нафту, що йде до Угорщини через нафтопровід Дружба.
26.11.2025 22:58 Ответить
Там де у людей голова, у Сіярто - glans penis, якщо виражатися загальноприйнятою (латинською) мовою медицини.
26.11.2025 21:21 Ответить
до речі, міністр оборони Боснії-Герцеговіни не дав дозвіл на посадку військовому літаку на якому летів Сіярто на вручення наукового ступеня в Баня Лука. Тож послали його під три чорти!
26.11.2025 21:21 Ответить
Покидьок покидькам - друг, товариш і брат!
26.11.2025 21:25 Ответить
Це та шлюха яка верещала як зубажілим вугорцям бракує дешевої руснявої нафти тепер стала різко такою щедрою ?
26.11.2025 21:57 Ответить
 
 