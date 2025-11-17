Орбан о финансовой поддержке ЕС Украины: "Это напоминает попытку помочь алкоголику"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг призыв главы Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине, сравнив поддержку с "алкоголиком".
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Орбана
Венгерский министр заявил, что получил письмо фон дер Ляйен, в котором она просит государства ЕС помочь компенсировать бюджетный дефицит Украины.
"Удивительно. В то время как стало очевидно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Еврокомиссии предлагает отправить еще больше средств", - написал Орбан.
По его словам, это "напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще одну партию водки".
"Венгрия не потеряла здравый смысл", - резюмировал Орбан.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз готов рассмотреть альтернативный механизм финансирования Украины, если не удастся реализовать проект "репарационных займов" на основе замороженных российских активов.
Вона його втратила, коли була союзником нацистської Німеччини !!!
к сожалению, зеленая сволочь подпитывает таких ...
Алкоголіку уже нічого не допоможе...