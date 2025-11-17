Орбан о финансовой поддержке ЕС Украины: "Это напоминает попытку помочь алкоголику"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг призыв главы Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине, сравнив поддержку с "алкоголиком".

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Орбана

Венгерский министр заявил, что получил письмо фон дер Ляйен, в котором она просит государства ЕС помочь компенсировать бюджетный дефицит Украины.

"Удивительно. В то время как стало очевидно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Еврокомиссии предлагает отправить еще больше средств", - написал Орбан.

По его словам, это "напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще одну партию водки".

"Венгрия не потеряла здравый смысл", - резюмировал Орбан.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз готов рассмотреть альтернативный механизм финансирования Украины, если не удастся реализовать проект "репарационных займов" на основе замороженных российских активов.

