Орбан о финансовой поддержке ЕС Украины: "Это напоминает попытку помочь алкоголику"
1 481 19

Орбан о финансовой поддержке ЕС Украины: "Это напоминает попытку помочь алкоголику"

Премьер Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг призыв главы Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине, сравнив поддержку с "алкоголиком".

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Орбана

Венгерский министр заявил, что получил письмо фон дер Ляйен, в котором она просит государства ЕС помочь компенсировать бюджетный дефицит Украины.

"Удивительно. В то время как стало очевидно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Еврокомиссии предлагает отправить еще больше средств", - написал Орбан.

Читайте также: Репарационный заем - самый эффективный способ поддержки Украины, - фон дер Ляйен

По его словам, это "напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще одну партию водки".

"Венгрия не потеряла здравый смысл", - резюмировал Орбан.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз готов рассмотреть альтернативный механизм финансирования Украины, если не удастся реализовать проект "репарационных займов" на основе замороженных российских активов.

Читайте также: Единственные страны, которые выступают за мир в Украине, - США и "маленькая Венгрия", - Орбан

+8
+4
+3
Одразу після новини про вис ер медведа. То піди допоможи.
17.11.2025 19:54 Ответить
скільки ще це чмо буде обсирати Україну?
17.11.2025 20:04 Ответить
Та щось там не те. Краснов, орбан, фіцо, тепер ще й чехи, я собі дещо інакше уявляв західний світ. Враження що вони на зарплаті в Ху?ла, то чого Ви дивуєтеся?
17.11.2025 20:07 Ответить
Допоки не здохне.
17.11.2025 20:41 Ответить
І так на душі тяжко, так ще й ця путінська **** гавкає.
17.11.2025 19:54 Ответить
дурік безпорадний бовтається як кізяк в ополонці
17.11.2025 19:55 Ответить
Відчувається досвід
17.11.2025 19:56 Ответить
а допомога ЄС Угорщині нагадує спробу допомогти генетично хворому параноїдальною шизофренією.
17.11.2025 19:58 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
17.11.2025 19:59 Ответить
"Угорщина не втратила здорового глузду..."

Вона його втратила, коли була союзником нацистської Німеччини !!!
17.11.2025 20:01 Ответить
С...ка
17.11.2025 20:02 Ответить
Орбан звичайно потвора,але йому до потужного ще далеко!Мудак ЗЕ топе країну у лайні.Велика подяка потужному.
17.11.2025 20:11 Ответить
Вибори! Невже пролітає, що "козирні" карти дістав?
показать весь комментарий
мерзкий, отвратительный тип, имеющий (к сожалению) поддержку в венгрии...
к сожалению, зеленая сволочь подпитывает таких ...
17.11.2025 20:13 Ответить
Жирний ******, підарас. Все.
17.11.2025 20:14 Ответить
"військова мафія"...не Зе...
показать весь комментарий
"Це нагадує спробу допомогти алкоголіку" Джерело: https://censor.net/ua/n3585542
Алкоголіку уже нічого не допоможе...
17.11.2025 20:18 Ответить
Угорщина не втратила здорового глузду", - вона на чолі з орбаном вже давно п'яна рашистська шлюха
17.11.2025 20:43 Ответить
 
 