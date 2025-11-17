ЕС рассматривает альтернативу "репарационным займам": Украине могут предоставить 90 млрд евро грантов в 2026-2027 годах

Евросоюз готов рассмотреть альтернативный механизм финансирования Украины, если не удастся реализовать проект "репарационных займов" на основе замороженных российских активов.

Как говорится в предложениях Еврокомиссии от 17 ноября, ЕС может предоставить Украине безвозвратные гранты на сумму 90 млрд евро в 2026-2027 годах.

В случае провала модели "репарационных займов" Еврокомиссия предлагает государствам-членам ЕС предоставить добровольные двусторонние взносы - гранты, которые поступали бы в бюджет ЕС и оттуда передавались Украине.

"Наиболее прямым способом предоставления необходимой финансовой поддержки было бы то, чтобы государства-члены предоставляли добровольные двусторонние взносы, то есть гранты, Евросоюзу на основании соглашений о взносах, которые должны быть утверждены государствами-членами в соответствии с их национальными процедурами", - указано в документе.

В Комиссии уточняют, что этот вариант не создает новых совместных долговых обязательств, но будет иметь прямое влияние на национальные бюджеты стран ЕС. Чтобы уменьшить краткосрочную нагрузку, взносы предлагают сделать поэтапными с 2026 года и распределить в соответствии с валовым национальным доходом государств.

"Для поддержки в форме грантов... минимальная годовая целевая поддержка в объеме 45 млрд евро... основана на предположении, что война закончится в 2026 году", - говорится в предложениях.

