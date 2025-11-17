РУС
ЕС рассматривает альтернативу "репарационным займам": Украине могут предоставить 90 млрд евро грантов в 2026-2027 годах

Евросоюз готов рассмотреть альтернативный механизм финансирования Украины, если не удастся реализовать проект "репарационных займов" на основе замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Как говорится в предложениях Еврокомиссии от 17 ноября, ЕС может предоставить Украине безвозвратные гранты на сумму 90 млрд евро в 2026-2027 годах.

Гранты

В случае провала модели "репарационных займов" Еврокомиссия предлагает государствам-членам ЕС предоставить добровольные двусторонние взносы - гранты, которые поступали бы в бюджет ЕС и оттуда передавались Украине.

"Наиболее прямым способом предоставления необходимой финансовой поддержки было бы то, чтобы государства-члены предоставляли добровольные двусторонние взносы, то есть гранты, Евросоюзу на основании соглашений о взносах, которые должны быть утверждены государствами-членами в соответствии с их национальными процедурами", - указано в документе.

Поэтапные взносы

В Комиссии уточняют, что этот вариант не создает новых совместных долговых обязательств, но будет иметь прямое влияние на национальные бюджеты стран ЕС. Чтобы уменьшить краткосрочную нагрузку, взносы предлагают сделать поэтапными с 2026 года и распределить в соответствии с валовым национальным доходом государств.

"Для поддержки в форме грантов... минимальная годовая целевая поддержка в объеме 45 млрд евро... основана на предположении, что война закончится в 2026 году", - говорится в предложениях.

це кидок...зе+миндич розраховували не меньше ніж 140
17.11.2025 17:14 Ответить
і це без 10-15 % відкатних!
Що вони там не мають калькулятора?
17.11.2025 17:21 Ответить
Пішли по другому колу - КАРУСЕЛЬ!
Лише б в голові не запаморочилося в них.... від обертів!
17.11.2025 17:15 Ответить
Головне, щоб кацапів не образити. Тьху!
17.11.2025 17:25 Ответить
Фсьо ...? Кацарське бабло не чіпатимуть і кремль може святкувати чергову перемогу ?
17.11.2025 17:37 Ответить
 
 