ЄС розглядає альтернативу "репараційним позикам": Україні можуть надати 90 млрд євро грантів у 2026-2027 роках

Євросоюз готовий розглянути альтернативний механізм фінансування України, якщо не вдасться реалізувати проєкт "репараційних позик" на основі заморожених російських активів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як ідеться у пропозиціях Єврокомісії від 17 листопада, ЄС може надати Україні безповоротні гранти на суму 90 млрд євро у 2026-2027 роках.

Гранти

У разі провалу моделі "репараційних позик" Єврокомісія пропонує державам-членам ЄС надати добровільні двосторонні внески - гранти, які надходили б до бюджету ЄС і звідти передавалися Українi.

"Найбільш прямим способом надання необхідної фінансової підтримки було б те, щоб держави-члени надавали добровільні двосторонні внески, тобто гранти, Євросоюзу на підставі угод про внески, які мають бути затверджені державами-членами відповідно до їхніх національних процедур", - зазначено в документі.

Поетапні внески

У Комісії уточнюють, що цей варіант не створює нових спільних боргових зобов’язань, але матиме прямий вплив на національні бюджети країн ЄС. Щоб зменшити короткострокове навантаження, внески пропонують зробити поетапними з 2026 року та розподілити відповідно до валового національного доходу держав.

"Для підтримки у формі грантів… мінімальна річна цільова підтримка в обсязі 45 млрд євро… ґрунтується на припущенні, що війна закінчиться у 2026 році", - йдеться у пропозиціях.

