УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11663 відвідувача онлайн
Новини Фінансова допомога Україні Репарації з Росії
1 024 7

ЄС розглядає альтернативу "репараційним позикам": Україні можуть надати 90 млрд євро грантів у 2026-2027 роках

євроінтеграція,євросоюз,єс

Євросоюз готовий розглянути альтернативний механізм фінансування України, якщо не вдасться реалізувати проєкт "репараційних позик" на основі заморожених російських активів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як ідеться у пропозиціях Єврокомісії від 17 листопада, ЄС може надати Україні безповоротні гранти на суму 90 млрд євро у 2026-2027 роках. 

Гранти

У разі провалу моделі "репараційних позик" Єврокомісія пропонує державам-членам ЄС надати добровільні двосторонні внески - гранти, які надходили б до бюджету ЄС і звідти передавалися Українi.

"Найбільш прямим способом надання необхідної фінансової підтримки було б те, щоб держави-члени надавали добровільні двосторонні внески, тобто гранти, Євросоюзу на підставі угод про внески, які мають бути затверджені державами-членами відповідно до їхніх національних процедур", - зазначено в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія запропонувала три варіанти фінансування України на 2026-2027 роки

Поетапні внески

У Комісії уточнюють, що цей варіант не створює нових спільних боргових зобов’язань, але матиме прямий вплив на національні бюджети країн ЄС. Щоб зменшити короткострокове навантаження, внески пропонують зробити поетапними з 2026 року та розподілити відповідно до валового національного доходу держав.

"Для підтримки у формі грантів… мінімальна річна цільова підтримка в обсязі 45 млрд євро… ґрунтується на припущенні, що війна закінчиться у 2026 році", - йдеться у пропозиціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія планує допомогу Україні, виходячи з припущення про завершення війни у 2026 році

Автор: 

фінансування (3468) Євросоюз (15147)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це кидок...зе+миндич розраховували не меньше ніж 140
показати весь коментар
17.11.2025 17:14 Відповісти
і це без 10-15 % відкатних!
Що вони там не мають калькулятора?
показати весь коментар
17.11.2025 17:21 Відповісти
Пішли по другому колу - КАРУСЕЛЬ!
Лише б в голові не запаморочилося в них.... від обертів!
показати весь коментар
17.11.2025 17:15 Відповісти
Головне, щоб кацапів не образити. Тьху!
показати весь коментар
17.11.2025 17:25 Відповісти
Фсьо ...? Кацарське бабло не чіпатимуть і кремль може святкувати чергову перемогу ?
показати весь коментар
17.11.2025 17:37 Відповісти
До грошей, просимо надати фінансовий заградзагін з мініганом. Щоб при спробі розпилу та вивезення коштів - відкривали вогонь на ураження без попередження.
показати весь коментар
17.11.2025 18:27 Відповісти
В кабінетах вже потирають руки.
показати весь коментар
17.11.2025 18:31 Відповісти
 
 