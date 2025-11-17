Орбан про фінансову підтримку ЄС України: "Це нагадує спробу допомогти алкоголіку"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув заклик очільниці Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн про надання додаткової фінансової допомоги Україні, порівнявши підтримку з "алкоголіком".

Заява Орбана

Угорський міністр заявив, що отримав листа фон дер Ляєн, у якому вона просить держави ЄС допомогти компенсувати бюджетний дефіцит України.

"Дивовижно. Тоді як стало очевидно, що військова мафія розкрадає гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинити виплати, президентка Єврокомісії пропонує надіслати ще більше коштів", - написав Орбан.

За його словами, це "нагадує спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще одну партію горілки".

"Угорщина не втратила здорового глузду", - резюмував Орбан.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз готовий розглянути альтернативний механізм фінансування України, якщо не вдасться реалізувати проєкт "репараційних позик" на основі заморожених російських активів.

І так на душі тяжко, так ще й ця путінська **** гавкає.
17.11.2025 19:54 Відповісти
а допомога ЄС Угорщині нагадує спробу допомогти генетично хворому параноїдальною шизофренією.
17.11.2025 19:58 Відповісти
скільки ще це чмо буде обсирати Україну?
17.11.2025 20:04 Відповісти
Одразу після новини про вис ер медведа. То піди допоможи.
17.11.2025 19:54 Відповісти
скільки ще це чмо буде обсирати Україну?
Та щось там не те. Краснов, орбан, фіцо, тепер ще й чехи, я собі дещо інакше уявляв західний світ. Враження що вони на зарплаті в Ху?ла, то чого Ви дивуєтеся?
17.11.2025 20:07 Відповісти
нам все життя вкладали в голови, що укранці - молодший брат кацапів. Типу трохи дефективні. І заодним, ще більш молодший брат європейців. Життя показало, що ті старші брати - різні сорти одного і того ж лайна. Не треба було мати комплекс меншовартості. І тм більш не треба мати його зараз
17.11.2025 23:57 Відповісти
Допоки не здохне.
17.11.2025 20:41 Відповісти
дурік безпорадний бовтається як кізяк в ополонці
17.11.2025 19:55 Відповісти
Відчувається досвід
17.11.2025 19:56 Відповісти
це у нього ще на залізниці диверсій немає...бігають потяги і ікаруси і паннонії
17.11.2025 20:51 Відповісти
а допомога ЄС Угорщині нагадує спробу допомогти генетично хворому параноїдальною шизофренією.
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
17.11.2025 19:59 Відповісти
"Угорщина не втратила здорового глузду..."

Вона його втратила, коли була союзником нацистської Німеччини !!!
17.11.2025 20:01 Відповісти
С...ка
17.11.2025 20:02 Відповісти
Орбан звичайно потвора,але йому до потужного ще далеко!Мудак ЗЕ топе країну у лайні.Велика подяка потужному.
17.11.2025 20:11 Відповісти
Вибори! Невже пролітає, що "козирні" карти дістав?
17.11.2025 20:11 Відповісти
мерзкий, отвратительный тип, имеющий (к сожалению) поддержку в венгрии...
к сожалению, зеленая сволочь подпитывает таких ...
17.11.2025 20:13 Відповісти
Жирний ******, підарас. Все.
17.11.2025 20:14 Відповісти
"військова мафія"...не Зе...
17.11.2025 20:17 Відповісти
Угорщина не втратила здорового глузду", - вона на чолі з орбаном вже давно п'яна рашистська шлюха
17.11.2025 20:43 Відповісти
Сказала жаба 🐸 з бодуна
17.11.2025 20:59 Відповісти
Всього з моменту вступу до 2022 року Угорщина отримала від ЄС близько 84 мрлд євро, а внесла до бюджету ЄС, як країна-учасниця, - 20,5 млрд євро.
Тобто чистий баланс вливань в економіку Угорщини складає близько 63 млрд євро за 19 років.
Хто б казав за алкоголика.
17.11.2025 21:08 Відповісти
Він це чудово розуміє, тому і переводить стрілки.
18.11.2025 00:33 Відповісти
При всьому при тому цей "алкоголік" прикриває твій ******* зад - ***** кремлівська.
17.11.2025 22:09 Відповісти
Запустити б тобі через кордон пару тисяч вагнерів, що ти ****** падло, набралось здорового глузду.
17.11.2025 22:14 Відповісти
Ліліпут при московському дворі,такий собі санчо панса.Угорщина має ще заплатити репарації за дві війни Україні.
17.11.2025 22:16 Відповісти
Я про фінансову підтримку ЄС угорщини: "Це нагадує спробу допомогти імпотенту".

імпотенту, який як і кацап, живе імперіалістичним минулим, яке повернути вже не може, бо імпотент. як і кацап! 😆🤣😂
17.11.2025 23:13 Відповісти
Ой наступала та чорна хмара,
Став дощ накрапать.
Ой там збиралась бідна голота
До корчми гулять.
Пили горілку, пили наливку,
Ще й мед будем пить!
А хто з нас, братця, буде сміяцця,
Того будем бить!
18.11.2025 00:46 Відповісти
Наркоман Орбан сидить на Россійскій нафтовій іглі і ще щось там тявкає.
18.11.2025 03:03 Відповісти
Я справді досі не розумію, чому Україна не розірве дипломатичні відносини з угорщиною? Це чмо і далі буде витирати об нас ноги?
18.11.2025 06:38 Відповісти
Більше цьому довбограю не наливати...
18.11.2025 12:12 Відповісти
 
 