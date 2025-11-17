Орбан про фінансову підтримку ЄС України: "Це нагадує спробу допомогти алкоголіку"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув заклик очільниці Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн про надання додаткової фінансової допомоги Україні, порівнявши підтримку з "алкоголіком".
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Заява Орбана
Угорський міністр заявив, що отримав листа фон дер Ляєн, у якому вона просить держави ЄС допомогти компенсувати бюджетний дефіцит України.
"Дивовижно. Тоді як стало очевидно, що військова мафія розкрадає гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинити виплати, президентка Єврокомісії пропонує надіслати ще більше коштів", - написав Орбан.
За його словами, це "нагадує спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще одну партію горілки".
"Угорщина не втратила здорового глузду", - резюмував Орбан.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз готовий розглянути альтернативний механізм фінансування України, якщо не вдасться реалізувати проєкт "репараційних позик" на основі заморожених російських активів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вона його втратила, коли була союзником нацистської Німеччини !!!
к сожалению, зеленая сволочь подпитывает таких ...
Тобто чистий баланс вливань в економіку Угорщини складає близько 63 млрд євро за 19 років.
Хто б казав за алкоголика.
імпотенту, який як і кацап, живе імперіалістичним минулим, яке повернути вже не може, бо імпотент. як і кацап! 😆🤣😂
Став дощ накрапать.
Ой там збиралась бідна голота
До корчми гулять.
Пили горілку, пили наливку,
Ще й мед будем пить!
А хто з нас, братця, буде сміяцця,
Того будем бить!