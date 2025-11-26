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Новини Санкції США проти Росії
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Сербія готується націоналізувати нафтову компанію, яка перебуває під контролем "Газпрому"

nis,сербія

Влада Сербії планує внести зміни до проєкту бюджету на 2026 рік, які у разі потреби дадуть можливість націоналізувати компанію "Нафтна индустрија Србије" (NIS), що перебуває під контролем російського "Газпрому".

Про це повідомила спікер парламенту Сербії Ана Брнабіч в інтерв’ю Euronews Serbia.

Ана Брнабіч зазначила, що особисто не підтримує такий крок, однак вважає його необхідним інструментом для гарантування енергетичної безпеки держави.

"Я б не націоналізувала NIS саме тому, що я економічний ліберал. Вважаю, що націоналізація – це неправильний шлях, бо вона відкриває скриньку Пандори. Один раз націоналізуєте – і кожного наступного разу легше сказати: є підстави, давайте я це націоналізую", – пояснила спікер парламенту.

Брнабіч підкреслила, що ключові рішення в межах цієї ситуації ухвалює президент Сербії Александар Вучич, який, за її словами, "єдиний має достатній політичний вплив" для врегулювання питання з Росією та іншими сторонами.

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Компанія NIS, що є другою за розміром у Сербії, від початку 2025 року опинилася під ризиком потрапити під американські санкції. Колишній президент США Джо Байден запровадив обмеження проти NIS із відтермінуванням, щоб "Газпром нєфть" могла повністю вийти зі складу акціонерів. На момент оголошення санкцій частка "Газпрому" в NIS становила 50%.

Як повідомлялося, американські санкції проти NIS не дозволили сербській нафтовій компанії отримати танкер із сирою нафтою, що міг би на певний час забезпечити безперебійну роботу єдиного нафтопереробного заводу в країні.

Автор: 

Газпром (2492) нафта (5534) Сербія (85)
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Не сумніваюся, що Сербія охоче поверне об'єкт "законному власнику" щойно зміниться політична кон'юнктура... Це більш схоже на схему збереження активів дружньої структури до "кращих часів".
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26.11.2025 14:44 Відповісти

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