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Новини Санкції США проти Росії
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Угорщина допоможе Сербії з постачанням нафти на тлі американських санкцій, - Сійярто

Сійярто: Угорщина різко збільшить постачання нафти до Сербії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що компанія MOL збільшить постачання сирої нафти та палива до Сербії. Як повідомляє Цензор.НЕТ, це пов’язано з ризиком зупинки роботи нафтопереробного заводу NIS, який належить російським компаніям, через санкції США.

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MOL нарощує постачання до Сербії

За словами Сійярто, у листопаді поставки до Сербії вже подвоїли, а в грудні вони зростуть у 2,5 раза порівняно зі звичайним обсягом. 

"Угорщина використає всі доступні засоби, щоб допомогти убезпечити поставки нафти до Сербії", – сказав він після зустрічі з міністеркою енергетики Сербії Дубравкою Джедович-Ханданович.

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Ситуація навколо NIS загострюється

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна дасть російським власникам – "Газпром нафті" (44,9%) і "Газпрому" (11,3%) – 50 днів для продажу своїх часток. Якщо цього не станеться, уряд готовий взяти управління компанією на себе та зробити пропозицію про викуп.

Сербська міністерка наголосила, що уряд готовий ухвалити всі необхідні рішення, щоб уникнути зупинки виробництва. На початку жовтня NIS не отримала від США чергове відтермінування санкцій, що створює додатковий тиск на роботу заводу.

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Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план" щодо врегулювання російсько-української війни.

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Угорщина (3018) нафта (6602) санкції (13208) Сербія (438) Сійярто Петер (506)
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А ви у Мадяра дозволу спитали?
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26.11.2025 21:06 Відповісти
Цю істоту треба буде "замочити". Дуже вже набридло.
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26.11.2025 21:15 Відповісти
по перше, Сербія вже прийняла рішення про конфіскацію цього заводу, по друге, МОЛ приватна компанія, тож якщо і допоможе то зовсім не як держава Угорщина, але найголовніше: Сіярто дивився на мапу? Де знаходиться нафтовий термінал Омишаль, де Сербія і де(зовсім в протилежному напрямку) Угорщина? То ж чим він допоможе? Брудним язиком дупу Вучічу підтерти?
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26.11.2025 21:18 Відповісти
То він розраховує постачати нафту, що йде до Угорщини через нафтопровід Дружба.
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26.11.2025 22:58 Відповісти
Там де у людей голова, у Сіярто - glans penis, якщо виражатися загальноприйнятою (латинською) мовою медицини.
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26.11.2025 21:21 Відповісти
до речі, міністр оборони Боснії-Герцеговіни не дав дозвіл на посадку військовому літаку на якому летів Сіярто на вручення наукового ступеня в Баня Лука. Тож послали його під три чорти!
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26.11.2025 21:21 Відповісти
Покидьок покидькам - друг, товариш і брат!
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26.11.2025 21:25 Відповісти
Це та шлюха яка верещала як зубажілим вугорцям бракує дешевої руснявої нафти тепер стала різко такою щедрою ?
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26.11.2025 21:57 Відповісти
 
 