Угорщина допоможе Сербії з постачанням нафти на тлі американських санкцій, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що компанія MOL збільшить постачання сирої нафти та палива до Сербії. Як повідомляє Цензор.НЕТ, це пов’язано з ризиком зупинки роботи нафтопереробного заводу NIS, який належить російським компаніям, через санкції США.

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MOL нарощує постачання до Сербії

За словами Сійярто, у листопаді поставки до Сербії вже подвоїли, а в грудні вони зростуть у 2,5 раза порівняно зі звичайним обсягом.

"Угорщина використає всі доступні засоби, щоб допомогти убезпечити поставки нафти до Сербії", – сказав він після зустрічі з міністеркою енергетики Сербії Дубравкою Джедович-Ханданович.

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Ситуація навколо NIS загострюється

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна дасть російським власникам – "Газпром нафті" (44,9%) і "Газпрому" (11,3%) – 50 днів для продажу своїх часток. Якщо цього не станеться, уряд готовий взяти управління компанією на себе та зробити пропозицію про викуп.

Сербська міністерка наголосила, що уряд готовий ухвалити всі необхідні рішення, щоб уникнути зупинки виробництва. На початку жовтня NIS не отримала від США чергове відтермінування санкцій, що створює додатковий тиск на роботу заводу.

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Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план" щодо врегулювання російсько-української війни.

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