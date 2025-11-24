"Деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план" щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Сійярто назвав запропонований США план "важливою можливістю" для припинення війни між Росією та Україною та звинуватив частину європейських лідерів у спробах перешкодити його реалізації.

"Наша позиція чітка: кожен європейський політик зобов'язаний повністю і беззастережно підтримати цей план, оскільки це раціональний і гуманний вибір", - додав глава угорського МЗС.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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