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"Деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план", - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план" щодо врегулювання російсько-української війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Сійярто назвав запропонований США план "важливою можливістю" для припинення війни між Росією та Україною та звинуватив частину європейських лідерів у спробах перешкодити його реалізації.
"Наша позиція чітка: кожен європейський політик зобов'язаний повністю і беззастережно підтримати цей план, оскільки це раціональний і гуманний вибір", - додав глава угорського МЗС.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+15 igor shmatko
показати весь коментар24.11.2025 12:25 Відповісти Посилання
+11 Maksim Perepelitca
показати весь коментар24.11.2025 12:25 Відповісти Посилання
+7 GoodWin
показати весь коментар24.11.2025 12:26 Відповісти Посилання
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Ще чого доброго , увімкнуть йому - лічильник .
в бетоні, назавжди?