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Новини Мирний план США
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"Деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план" щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Сійярто назвав запропонований США план "важливою можливістю" для припинення війни між Росією та Україною та звинуватив частину європейських лідерів у спробах перешкодити його реалізації.

"Наша позиція чітка: кожен європейський політик зобов'язаний повністю і беззастережно підтримати цей план, оскільки це раціональний і гуманний вибір", - додав глава угорського МЗС.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

США (26703) Сійярто Петер (506) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+15
Думки прокацапських підарів нікого не хвилюють!
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24.11.2025 12:25 Відповісти
+11
У сіярти часу залишилось , щоб відпрацювати кацапські гроші , до квітня . А потім буде зміна влади в Угорщині і русня з нього за все спитає ,, гроші мовляв - взяв , а рашці нічим не допоміг .
Ще чого доброго , увімкнуть йому - лічильник .
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24.11.2025 12:25 Відповісти
+7
деякі "східноєвропейські лідери" намагаються заблокувати рішення ЄС, цим "лідерам" давно вже місце не в ЄС а в тайожному союзі
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24.11.2025 12:26 Відповісти
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У сіярти часу залишилось , щоб відпрацювати кацапські гроші , до квітня . А потім буде зміна влади в Угорщині і русня з нього за все спитає ,, гроші мовляв - взяв , а рашці нічим не допоміг .
Ще чого доброго , увімкнуть йому - лічильник .
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24.11.2025 12:25 Відповісти
Думки прокацапських підарів нікого не хвилюють!
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24.11.2025 12:25 Відповісти
Квакання ....
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24.11.2025 12:32 Відповісти
Ханти-мансійці у Європі...
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24.11.2025 12:34 Відповісти
Та його теж, однак надо відпрацьовувати гроші ху....ла
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24.11.2025 14:26 Відповісти
деякі "східноєвропейські лідери" намагаються заблокувати рішення ЄС, цим "лідерам" давно вже місце не в ЄС а в тайожному союзі
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24.11.2025 12:26 Відповісти
..........а потім Угорщина жаліється що її не *******. ТА ВОНА УЖЕ ВСІМ В ПЕЧІНКАХ СИДИТЬ. Прям всі сусідам. І думаю якби не РФ, то влаштували б їй таке що лишили б їй від Будапешта лише Пешт
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24.11.2025 12:30 Відповісти
Где этот уродец увидел "мирный план" ?
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24.11.2025 12:40 Відповісти
Що взагалі на Ц робить цей випердок? На Х він тут потріьний з його гівном? Шакал в людській подобі
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24.11.2025 12:47 Відповісти
Як цих проросійських піда.ів заблокувати
в бетоні, назавжди?
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24.11.2025 12:54 Відповісти
Хер тобі а не Закарпаття!
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24.11.2025 13:02 Відповісти
Як вас тут не *******, то пі@дуйте додому, на Урал. Нафти і газу буде дофіга.
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24.11.2025 13:08 Відповісти
Коли вже ці ******* дотриндяться до блокування дотацій від ЄС!
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24.11.2025 13:24 Відповісти
Мабуть скинули методичку, скоріше з грошима ось його і поперло
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24.11.2025 14:23 Відповісти
Та закрий ти вже своє єпало чмо монголоїдне!!!
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24.11.2025 14:46 Відповісти
 
 