Боснийский аэропорт не принял борт Сийярто

26 ноября военному самолету с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто не разрешили приземлиться в Боснийской Сербской Республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отказ подтвердил министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез.

Причина запрета посадки

Хелез объяснил, что Венгрия не предоставила объяснений относительно пребывания Сийярто на борту самолета, который должен был приземлиться в аэропорту Баня-Лука. Отказ был связан с тем, что Сийярто и премьер Венгрии Виктор Орбан открыто поддержали пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика.

Защита национальных интересов Боснии

Министр обороны подчеркнул важность защиты конституционного строя и законов страны.

"Как министр обороны, я обязан защищать конституционный строй, законы и интересы страны. Именно поэтому я решил не одобрять этот полет до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашему государству", - написал Хелез.

Этот инцидент происходит на фоне обострения политических отношений между Венгрией и Боснией из-за поддержки определенных политиков в регионе.

