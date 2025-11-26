Боснийский аэропорт не принял борт Сийярто
26 ноября военному самолету с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто не разрешили приземлиться в Боснийской Сербской Республике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, отказ подтвердил министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез.
Причина запрета посадки
Хелез объяснил, что Венгрия не предоставила объяснений относительно пребывания Сийярто на борту самолета, который должен был приземлиться в аэропорту Баня-Лука. Отказ был связан с тем, что Сийярто и премьер Венгрии Виктор Орбан открыто поддержали пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика.
Защита национальных интересов Боснии
Министр обороны подчеркнул важность защиты конституционного строя и законов страны.
"Как министр обороны, я обязан защищать конституционный строй, законы и интересы страны. Именно поэтому я решил не одобрять этот полет до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашему государству", - написал Хелез.
Этот инцидент происходит на фоне обострения политических отношений между Венгрией и Боснией из-за поддержки определенных политиков в регионе.
Ранее мы сообщали:
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве;
- министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "некоторые западноевропейские лидеры" пытаются заблокировать американский "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Приймати чи не приймати іноземні літаки - суверенне право кожної країни.
Доки пальне буде
- В салоні пасажир требує відкрити двері на вихід.
Пілот:"Це той що в бинтах?"
Стюардеса:"Так"
Пілот:"Відкрийте,це Сіярто.Він тут завжди виходе"
Рекомендую фільм:
«Нічия земля» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 босн. Ničija zemlja) - військова драма 2001 року режисера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Даніса Тановича про події https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Боснійської війни. Фільм є продуктом співпраці компаній із Боснії, Франції, Словенії, Італії, Великої Британії та Бельгії. Стрічка здобула https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(74-%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) Оскар в номінації Найкращий іншомовний фільм.