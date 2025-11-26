РУС
Новости
5 437 30

Боснийский аэропорт не принял борт Сийярто

Босния не пустила самолет Сийярто

26 ноября военному самолету с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто не разрешили приземлиться в Боснийской Сербской Республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отказ подтвердил министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез.

Причина запрета посадки

Хелез объяснил, что Венгрия не предоставила объяснений относительно пребывания Сийярто на борту самолета, который должен был приземлиться в аэропорту Баня-Лука. Отказ был связан с тем, что Сийярто и премьер Венгрии Виктор Орбан открыто поддержали пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика.

Защита национальных интересов Боснии

Министр обороны подчеркнул важность защиты конституционного строя и законов страны.

"Как министр обороны, я обязан защищать конституционный строй, законы и интересы страны. Именно поэтому я решил не одобрять этот полет до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашему государству", - написал Хелез.

Этот инцидент происходит на фоне обострения политических отношений между Венгрией и Боснией из-за поддержки определенных политиков в регионе.

Ранее мы сообщали: 

Автор: 

аэропорт (1545) Босния (81) Венгрия (2237) самолет (3745) Сийярто Петер (396)
Топ комментарии
+32
Міністру Боснії повага та респект!!!
26.11.2025 21:35 Ответить
26.11.2025 21:35 Ответить
+27
Треба було ще з ПЗРК зах#ярити.
26.11.2025 21:37 Ответить
26.11.2025 21:37 Ответить
+21
АХАХААХ, боснійці молодці, знають що не можна підтримувати кідорів, які підтримують геноцид.
26.11.2025 21:37 Ответить
26.11.2025 21:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міністру Боснії повага та респект!!!
26.11.2025 21:35 Ответить
26.11.2025 21:35 Ответить
Приємно бачити, як Босняк-Мусульманин чмирить і опускає сербів та угорців.
26.11.2025 21:49 Ответить
26.11.2025 21:49 Ответить
Насправді там все складніше. Серби теж не палають любовʼю до угорців, бо Угорщина - звично претендує і на якусь кількість сербських територій.
26.11.2025 21:58 Ответить
26.11.2025 21:58 Ответить
"республіка сербська" це боснійська територія, одна з трьох областей Боснії і Герцеговини.
26.11.2025 22:30 Ответить
26.11.2025 22:30 Ответить
Але ця "республіка српська", нажаль, має вето над усіма питаннями зовнішньої та оборонної політики. Саме тому Боснія не здатна рухатися вперед, наприклад до членства в НАТО.
26.11.2025 22:40 Ответить
26.11.2025 22:40 Ответить
Недавно повернувся звідти. Валюта там - конвертаційна марка, яка колись була жорстко привʼязана до німецької марки, а зараз - рівно пів євро. А ще є Високий Представник по Боснії та Герцоговині, зараз німець, який має повноваження відставити будь яку посадову особу ) А взагалі - прекрасна і цікава країна. Проїхав через Жепу, де стояли наші миротворці. По дорозі - дуже багато слідів війни. Кинуті і зруйновані будинки. Меморіали загиблим. Хоча це сербська частина - зустріли там місцевих мусульман, які повернулися. Українців - памʼятають добром.
26.11.2025 22:54 Ответить
26.11.2025 22:54 Ответить
Нехай так-то воно так, але недружність їх між собою не скасовує їх спільної недружності до України і спільної прихильності до росії. В такому розкладі немає чогось історично унікального: оно у громадянській війні в Сирії 2011-2024 або війнах на теренах розпадшої Російської Імперії (зокрема, в УНР/ЗУНР\Гетьманаті) 1917-1922 взагалі було по 10-12 воюючих сторін, і в кожної були свої інтереси...
26.11.2025 22:45 Ответить
26.11.2025 22:45 Ответить
Хто тобі таке сказав? Мусульмани дуже прихильні до України.
26.11.2025 22:57 Ответить
26.11.2025 22:57 Ответить
Коли я писав "недружність їх між собою", під словом "їх" я мав на увазі сербів і угорців. Не мусульман.
26.11.2025 23:05 Ответить
26.11.2025 23:05 Ответить
Серби в самій Сербії теж досить позитивно налаштовані до України і українців. Ми ж не визнали Косово. Але Росію - *******. Цьому є історичні передумови.
26.11.2025 23:00 Ответить
26.11.2025 23:00 Ответить
Я хоч ніколи не бував в цьому регіоні, але наскільки мені відомо, боснійські серби більш радикальні і войовничі чим серби в самій Сербії. Вислів "більший рояліст чим сам король" - це якраз про них і їх мрії про "сербський мір" - міні-копію русского міру.
26.11.2025 23:14 Ответить
26.11.2025 23:14 Ответить
Концепція русского міру вважає що українці - це просто "неправильні" русскіє, яких треба силоміць відірвати від Заходу і "повернути" у лоно матушкі-росії. Так само сербські радикал-шовіністи ставляться до своїх сусідів. Для них: словени це понімечені та італізовані серби, хорвати це окатоличені серби, босняки це ісламізовані серби, македонці це поболгарені серби, чорногорці це тек якісь "неправильні" сепаратисти тощо.
26.11.2025 23:20 Ответить
26.11.2025 23:20 Ответить
Треба було ще з ПЗРК зах#ярити.
26.11.2025 21:37 Ответить
26.11.2025 21:37 Ответить
АХАХААХ, боснійці молодці, знають що не можна підтримувати кідорів, які підтримують геноцид.
26.11.2025 21:37 Ответить
26.11.2025 21:37 Ответить
Пєтухі орбан з сіяртою підтримують додіка. Це все до потрібно знати.
26.11.2025 21:40 Ответить
26.11.2025 21:40 Ответить
Треба було збити підора, !
26.11.2025 21:38 Ответить
26.11.2025 21:38 Ответить
скаргу подаст! заразом з орбаном та примкнувшому до них фіцу! колєктівную! ))
26.11.2025 21:38 Ответить
26.11.2025 21:38 Ответить
👏
26.11.2025 21:40 Ответить
26.11.2025 21:40 Ответить
У Спортлото.
Приймати чи не приймати іноземні літаки - суверенне право кожної країни.
26.11.2025 21:55 Ответить
26.11.2025 21:55 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 21:38 Ответить
Плем"я тумбо - юмбо було б раде такому вилупку - їм потрібна шкіра на барабан
26.11.2025 21:42 Ответить
26.11.2025 21:42 Ответить
Правильно таких грябаных СЕПАРАТЮГ гнать сранойМетлой наФиг!!!
26.11.2025 21:44 Ответить
26.11.2025 21:44 Ответить
схоже шо орбангутанг збирається в мацкву за вказівками по Боснії. розпалити нову війну в регіоні -план кремляді по відволіканню уваги перед своїм наступним ударом.
26.11.2025 21:46 Ответить
26.11.2025 21:46 Ответить
Зачухана угорщина розхитує Європу і усім пох
26.11.2025 21:50 Ответить
26.11.2025 21:50 Ответить
кремлівські повії не можуть вільно кататися крім як у мОскву
26.11.2025 21:51 Ответить
26.11.2025 21:51 Ответить
Та хай літає без прийому на посадку.
Доки пальне буде
26.11.2025 22:12 Ответить
26.11.2025 22:12 Ответить
Стюардеса пілоту під час польоту:
- В салоні пасажир требує відкрити двері на вихід.
Пілот:"Це той що в бинтах?"
Стюардеса:"Так"
Пілот:"Відкрийте,це Сіярто.Він тут завжди виходе"
26.11.2025 22:20 Ответить
26.11.2025 22:20 Ответить
Виглядає цей чмошний Сіярто , як ходячий трупік
26.11.2025 22:52 Ответить
26.11.2025 22:52 Ответить
Браво Боснія
26.11.2025 23:05 Ответить
26.11.2025 23:05 Ответить
Боснія пройшла серйозну війну розвʼязану кацапами, які втрачали свою власть над Балканами
Рекомендую фільм:

«Нічия земля» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 босн. Ničija zemlja) - військова драма 2001 року режисера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Даніса Тановича про події https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Боснійської війни. Фільм є продуктом співпраці компаній із Боснії, Франції, Словенії, Італії, Великої Британії та Бельгії. Стрічка здобула https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(74-%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) Оскар в номінації Найкращий іншомовний фільм.
26.11.2025 23:11 Ответить
26.11.2025 23:11 Ответить
 
 