Боснійський аеропорт не прийняв борт Сійярто
26 листопада військовому літаку з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто не дозволили приземлитися в Боснійській Сербській Республіці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відмову підтвердив міністр оборони Боснії та Герцеговини Зукан Хелез.
Причина заборони посадки
Хелез пояснив, що Угорщина не надала пояснень щодо перебування Сійярто на борту літака, який мав приземлитися в аеропорту Баня-Лука. Відмова була пов’язана з тим, що Сійярто і прем’єр Угорщини Віктор Орбан відкрито підтримали проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.
Захист національних інтересів Боснії
Міністр оборони підкреслив важливість захисту конституційного ладу та законів країни.
"Як міністр оборони, я зобов'язаний захищати конституційний лад, закони та інтереси країни. Саме тому я вирішив не схвалювати цей політ доти, доки не буде забезпечено повну прозорість і повагу до нашої держави", – написав Хелез.
Цей інцидент відбувається на тлі загострення політичних відносин між Угорщиною та Боснією через підтримку певних політиків у регіоні.
Раніше ми повідомляли:
- прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві;
- міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план" щодо врегулювання російсько-української війни.
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Приймати чи не приймати іноземні літаки - суверенне право кожної країни.
Доки пальне буде
- В салоні пасажир требує відкрити двері на вихід.
Пілот:"Це той що в бинтах?"
Стюардеса:"Так"
Пілот:"Відкрийте,це Сіярто.Він тут завжди виходе"
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