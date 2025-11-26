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Новини
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Боснійський аеропорт не прийняв борт Сійярто

Боснія не пустила літак Сійярто

26 листопада військовому літаку з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто не дозволили приземлитися в Боснійській Сербській Республіці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відмову підтвердив міністр оборони Боснії та Герцеговини Зукан Хелез.

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Причина заборони посадки

Хелез пояснив, що Угорщина не надала пояснень щодо перебування Сійярто на борту літака, який мав приземлитися в аеропорту Баня-Лука. Відмова була пов’язана з тим, що Сійярто і прем’єр Угорщини Віктор Орбан відкрито підтримали проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

Також читайте: Угорщина допоможе Сербії з постачанням нафти на тлі американських санкцій, - Сійярто

Захист національних інтересів Боснії

Міністр оборони підкреслив важливість захисту конституційного ладу та законів країни.

"Як міністр оборони, я зобов'язаний захищати конституційний лад, закони та інтереси країни. Саме тому я вирішив не схвалювати цей політ доти, доки не буде забезпечено повну прозорість і повагу до нашої держави", – написав Хелез.

Цей інцидент відбувається на тлі загострення політичних відносин між Угорщиною та Боснією через підтримку певних політиків у регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина звільнена від санкцій США за купівлю російської нафти та газу на рік, а не безстроково, - Reuters

Раніше ми повідомляли: 

Читайте: Сійярто: В Україні "діє військова мафія та корумпована система", а рішення ЄС виділити додаткові кошти - "божевілля"

Автор: 

аеропорт (1863) Боснія (74) Угорщина (3018) літак (3102) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+53
Міністру Боснії повага та респект!!!
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26.11.2025 21:35 Відповісти
+37
Треба було ще з ПЗРК зах#ярити.
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26.11.2025 21:37 Відповісти
+27
АХАХААХ, боснійці молодці, знають що не можна підтримувати кідорів, які підтримують геноцид.
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26.11.2025 21:37 Відповісти
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Міністру Боснії повага та респект!!!
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26.11.2025 21:35 Відповісти
Приємно бачити, як Босняк-Мусульманин чмирить і опускає сербів та угорців.
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26.11.2025 21:49 Відповісти
Насправді там все складніше. Серби теж не палають любовʼю до угорців, бо Угорщина - звично претендує і на якусь кількість сербських територій.
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26.11.2025 21:58 Відповісти
"республіка сербська" це боснійська територія, одна з трьох областей Боснії і Герцеговини.
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26.11.2025 22:30 Відповісти
Але ця "республіка српська", нажаль, має вето над усіма питаннями зовнішньої та оборонної політики. Саме тому Боснія не здатна рухатися вперед, наприклад до членства в НАТО.
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26.11.2025 22:40 Відповісти
Недавно повернувся звідти. Валюта там - конвертаційна марка, яка колись була жорстко привʼязана до німецької марки, а зараз - рівно пів євро. А ще є Високий Представник по Боснії та Герцоговині, зараз німець, який має повноваження відставити будь яку посадову особу ) А взагалі - прекрасна і цікава країна. Проїхав через Жепу, де стояли наші миротворці. По дорозі - дуже багато слідів війни. Кинуті і зруйновані будинки. Меморіали загиблим. Хоча це сербська частина - зустріли там місцевих мусульман, які повернулися. Українців - памʼятають добром.
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26.11.2025 22:54 Відповісти
Нехай так-то воно так, але недружність їх між собою не скасовує їх спільної недружності до України і спільної прихильності до росії. В такому розкладі немає чогось історично унікального: оно у громадянській війні в Сирії 2011-2024 або війнах на теренах розпадшої Російської Імперії (зокрема, в УНР/ЗУНР\Гетьманаті) 1917-1922 взагалі було по 10-12 воюючих сторін, і в кожної були свої інтереси...
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26.11.2025 22:45 Відповісти
Хто тобі таке сказав? Мусульмани дуже прихильні до України.
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26.11.2025 22:57 Відповісти
Коли я писав "недружність їх між собою", під словом "їх" я мав на увазі сербів і угорців. Не мусульман.
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26.11.2025 23:05 Відповісти
Серби в самій Сербії теж досить позитивно налаштовані до України і українців. Ми ж не визнали Косово. Але Росію - *******. Цьому є історичні передумови.
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26.11.2025 23:00 Відповісти
Я хоч ніколи не бував в цьому регіоні, але наскільки мені відомо, боснійські серби більш радикальні і войовничі чим серби в самій Сербії. Вислів "більший рояліст чим сам король" - це якраз про них і їх мрії про "сербський мір" - міні-копію русского міру.
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26.11.2025 23:14 Відповісти
Концепція русского міру вважає що українці - це просто "неправильні" русскіє, яких треба силоміць відірвати від Заходу і "повернути" у лоно матушкі-росії. Так само сербські радикал-шовіністи ставляться до своїх сусідів. Для них: словени це понімечені та італізовані серби, хорвати це окатоличені серби, босняки це ісламізовані серби, македонці це поболгарені серби, чорногорці це тек якісь "неправильні" сепаратисти тощо.
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26.11.2025 23:20 Відповісти
Це не істортчні передумови, а географічні - нема спільного кордону з кацапами, до того ж і сама кацапія надто далеко. 😊
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27.11.2025 03:00 Відповісти
Я давно дійшовся висновку, що якби, скажімо, Болгарія межувала з кацапами, то не було б з боку кацапів ніякого визнання існування болгарської нації чи мови чи держави. Православні? Слов'яни? Пишуть кирилицею? Все, значить кацапами записані були б як "адіннарот".
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27.11.2025 21:13 Відповісти
Треба було ще з ПЗРК зах#ярити.
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26.11.2025 21:37 Відповісти
АХАХААХ, боснійці молодці, знають що не можна підтримувати кідорів, які підтримують геноцид.
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26.11.2025 21:37 Відповісти
Пєтухі орбан з сіяртою підтримують додіка. Це все до потрібно знати.
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26.11.2025 21:40 Відповісти
скаргу подаст! заразом з орбаном та примкнувшому до них фіцу! колєктівную! ))
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26.11.2025 21:38 Відповісти
👏
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26.11.2025 21:40 Відповісти
У Спортлото.
Приймати чи не приймати іноземні літаки - суверенне право кожної країни.
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26.11.2025 21:55 Відповісти
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26.11.2025 21:38 Відповісти
Плем"я тумбо - юмбо було б раде такому вилупку - їм потрібна шкіра на барабан
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26.11.2025 21:42 Відповісти
Правильно таких грябаных СЕПАРАТЮГ гнать сранойМетлой наФиг!!!
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26.11.2025 21:44 Відповісти
схоже шо орбангутанг збирається в мацкву за вказівками по Боснії. розпалити нову війну в регіоні -план кремляді по відволіканню уваги перед своїм наступним ударом.
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26.11.2025 21:46 Відповісти
Зачухана угорщина розхитує Європу і усім пох
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26.11.2025 21:50 Відповісти
кремлівські повії не можуть вільно кататися крім як у мОскву
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26.11.2025 21:51 Відповісти
Та хай літає без прийому на посадку.
Доки пальне буде
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26.11.2025 22:12 Відповісти
Стюардеса пілоту під час польоту:
- В салоні пасажир требує відкрити двері на вихід.
Пілот:"Це той що в бинтах?"
Стюардеса:"Так"
Пілот:"Відкрийте,це Сіярто.Він тут завжди виходе"
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26.11.2025 22:20 Відповісти
Виглядає цей чмошний Сіярто , як ходячий трупік
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26.11.2025 22:52 Відповісти
Просто півник на паличці
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27.11.2025 09:16 Відповісти
Браво Боснія
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26.11.2025 23:05 Відповісти
Боснія пройшла серйозну війну розвʼязану кацапами, які втрачали свою власть над Балканами
Рекомендую фільм:

«Нічия земля» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 босн. Ničija zemlja) - військова драма 2001 року режисера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Даніса Тановича про події https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Боснійської війни. Фільм є продуктом співпраці компаній із Боснії, Франції, Словенії, Італії, Великої Британії та Бельгії. Стрічка здобула https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(74-%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) Оскар в номінації Найкращий іншомовний фільм.
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26.11.2025 23:11 Відповісти
іншими словами - пішов нахм звідси, мусор угорський.
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27.11.2025 04:58 Відповісти
людину з такою зачіскою ніде не примуть - тільки в кремелі.
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27.11.2025 04:59 Відповісти
Україна по відношенню до угорського уряду вже 10 раз повинна була так зробити!
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27.11.2025 06:45 Відповісти
знову москва через своїх проксі щось замишляє на балканах, але як ми бачимо за їхніми рухами там слідкують та вживають заходи привентивного характеру..
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27.11.2025 10:02 Відповісти
Боснийцы подали ему "Гуляш мимо аэродрома"
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27.11.2025 13:59 Відповісти
 
 