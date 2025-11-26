Боснійський аеропорт не прийняв борт Сійярто

26 листопада військовому літаку з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто не дозволили приземлитися в Боснійській Сербській Республіці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відмову підтвердив міністр оборони Боснії та Герцеговини Зукан Хелез.

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Причина заборони посадки

Хелез пояснив, що Угорщина не надала пояснень щодо перебування Сійярто на борту літака, який мав приземлитися в аеропорту Баня-Лука. Відмова була пов’язана з тим, що Сійярто і прем’єр Угорщини Віктор Орбан відкрито підтримали проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

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Захист національних інтересів Боснії

Міністр оборони підкреслив важливість захисту конституційного ладу та законів країни.

"Як міністр оборони, я зобов'язаний захищати конституційний лад, закони та інтереси країни. Саме тому я вирішив не схвалювати цей політ доти, доки не буде забезпечено повну прозорість і повагу до нашої держави", – написав Хелез.

Цей інцидент відбувається на тлі загострення політичних відносин між Угорщиною та Боснією через підтримку певних політиків у регіоні.

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