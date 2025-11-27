Сійярто потрапив у Боснію і став почесним доктором університету попри відмову його борту в посадці

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в четвер таки дістався міста Баня-Лука у Боснії та Герцеговині. Як повідомляє Цензор.НЕТ, це сталося після того, як напередодні літак із ним відмовилися пропустити в країну.

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Приватний переліт та два рейси

Сійярто використав приватний борт Cessna C-650 Citation. Через численну делегацію літаку довелося виконати два окремі рейси з Будапешта до Баня-Луки.

Під час поїздки глава МЗС Угорщини отримав звання почесного доктора університету Баня-Луки. Крім того, він оголосив про нову програму підтримки малого та середнього бізнесу в Боснії та Герцеговині.

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Суперечка щодо дозволу на посадку

Напередодні міністр оборони БіГ Зукан Хелез не надав дозволу на посадку угорського військового літака, яким планував прилетіти Сійярто. Це спричинило нову хвилю обговорень у країні.

У Боснії та Герцеговині вже неодноразово критикували Будапешт за прямі контакти з владою Республіки Сербської в обхід загальнодержавних органів. Така практика викликає невдоволення Сараєва та поглиблює політичну напругу.

Напередодні Сійярто висловився і про війну в Україні. За його словами, Трамп уже б досягнув миру для України, якби не "саботаж" країн ЄС. Після корупційного скандалу в державному підприємстві "Енергоатом" він заявив про те, що в Україні "діє військова мафія та корумпована система", а рішення ЄС виділити додаткові кошти - "божевілля".

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