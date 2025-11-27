Сійярто потрапив у Боснію і став почесним доктором університету попри відмову його борту в посадці
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в четвер таки дістався міста Баня-Лука у Боснії та Герцеговині. Як повідомляє Цензор.НЕТ, це сталося після того, як напередодні літак із ним відмовилися пропустити в країну.
Приватний переліт та два рейси
Сійярто використав приватний борт Cessna C-650 Citation. Через численну делегацію літаку довелося виконати два окремі рейси з Будапешта до Баня-Луки.
Під час поїздки глава МЗС Угорщини отримав звання почесного доктора університету Баня-Луки. Крім того, він оголосив про нову програму підтримки малого та середнього бізнесу в Боснії та Герцеговині.
Суперечка щодо дозволу на посадку
Напередодні міністр оборони БіГ Зукан Хелез не надав дозволу на посадку угорського військового літака, яким планував прилетіти Сійярто. Це спричинило нову хвилю обговорень у країні.
У Боснії та Герцеговині вже неодноразово критикували Будапешт за прямі контакти з владою Республіки Сербської в обхід загальнодержавних органів. Така практика викликає невдоволення Сараєва та поглиблює політичну напругу.
Напередодні Сійярто висловився і про війну в Україні. За його словами, Трамп уже б досягнув миру для України, якби не "саботаж" країн ЄС. Після корупційного скандалу в державному підприємстві "Енергоатом" він заявив про те, що в Україні "діє військова мафія та корумпована система", а рішення ЄС виділити додаткові кошти - "божевілля".
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Та навіть інвалід головного мозку вже це зрозумів.
А тут по Сковороді-"...світ ловив мене та не зловив..."
І лише потім лізьте зі своїми тупими рашиськими фейками.
Перша велика війна почалася після вбивста Ерцгерцога Фердінанда у Сараєво.
Агентом кацапської охранки на прізвище Принцип.
Вона почалася з того ж самого щого почалася так звана кацапсько-турецька війна,
у 19 сторіччі-бажання кацапією захопити Стамбул-Константинопіль. Для контролю виходу х Чорного моря.
А друга велика віна почалась не 1 вересня, а з моменту підписання пакту гітлера-сраліна у серпні 1939 року. ( той самий пакт молотова-рібентропа).
А тепер якщо ти кацап то брись чмо, а якщо українець то таки зрозумієш.
Бо уже і даун би зрозумів з третього разу за сторіччя і ти не зрозуміло.
було вбито разом з Ерцгерцогом
(наслідником трону Австо-Угорської імперії)
його вагітну дружину.
Та для кацапа то дрібниці.
Та і взагалі романови підписали цим собі смертельний вирок))))
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- У всех народов есть академики, а у нас - нет... Непорядок...
Выбрали самого умного, и сказали:
- Будеш первым чукотским академиком!...
- Отстаньте! Я же только рыбачить, да охотиться, умею!
- Ничего! Будешь почётным академиком...
- Ладно, угаварили... Буду пачётным академиком... А па нечётным - буду рыбу ловить...
ты их - в дверь, они - в окно... (с)
Чому Європа робить вигляд, що нічого страшного не відбувається, я не розумію. Мабудь це сказ мазохізму.