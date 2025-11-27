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Новини Угорщина звинувачує ЄС у блокуванні мирних ініціатив Трампа Тиск ЄС на Угорщину та Словаччину
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Сійярто потрапив у Боснію і став почесним доктором університету попри відмову його борту в посадці

Сійярто потрапив у Боснію: літак пропустили

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в четвер таки дістався міста Баня-Лука у Боснії та Герцеговині. Як повідомляє Цензор.НЕТ, це сталося після того, як напередодні літак із ним відмовилися пропустити в країну.

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Приватний переліт та два рейси

Сійярто використав приватний борт Cessna C-650 Citation. Через численну делегацію літаку довелося виконати два окремі рейси з Будапешта до Баня-Луки.

Під час поїздки глава МЗС Угорщини отримав звання почесного доктора університету Баня-Луки. Крім того, він оголосив про нову програму підтримки малого та середнього бізнесу в Боснії та Герцеговині.

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Суперечка щодо дозволу на посадку

Напередодні міністр оборони БіГ Зукан Хелез не надав дозволу на посадку угорського військового літака, яким планував прилетіти Сійярто. Це спричинило нову хвилю обговорень у країні.

У Боснії та Герцеговині вже неодноразово критикували Будапешт за прямі контакти з владою Республіки Сербської в обхід загальнодержавних органів. Така практика викликає невдоволення Сараєва та поглиблює політичну напругу.

Напередодні Сійярто висловився і про війну в Україні. За його словами, Трамп уже б досягнув миру для України, якби не "саботаж" країн ЄС. Після корупційного скандалу в державному підприємстві "Енергоатом" він заявив про те, що в Україні "діє військова мафія та корумпована система", а рішення ЄС виділити додаткові кошти - "божевілля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина спрямує €1,5 млн з Європейського фонду миру Лівану замість України, - Сійярто

Автор: 

Боснія (74) візит (1770) Сербія (438) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+8
Це МУДЬЯрське гівно гігроскопічне, просочится в любу шпоринку.
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27.11.2025 19:13 Відповісти
+5
Ще шапку вкрасти і на зону сходити і буде повний набір прохфєсора.
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27.11.2025 19:12 Відповісти
+4
У нас теж був проффесор.
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27.11.2025 19:16 Відповісти
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Міндічі +слуги і без х..ла знищать Україну.
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27.11.2025 19:05 Відповісти
третій раз навчають цей світ що великі війни в Європі починає лише рашка.
Та навіть інвалід головного мозку вже це зрозумів.
А тут по Сковороді-"...світ ловив мене та не зловив..."
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27.11.2025 19:12 Відповісти
Перші дві, почала Германія.
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27.11.2025 19:23 Відповісти
куріть історію.
І лише потім лізьте зі своїми тупими рашиськими фейками.
Перша велика війна почалася після вбивста Ерцгерцога Фердінанда у Сараєво.
Агентом кацапської охранки на прізвище Принцип.
Вона почалася з того ж самого щого почалася так звана кацапсько-турецька війна,
у 19 сторіччі-бажання кацапією захопити Стамбул-Константинопіль. Для контролю виходу х Чорного моря.
А друга велика віна почалась не 1 вересня, а з моменту підписання пакту гітлера-сраліна у серпні 1939 року. ( той самий пакт молотова-рібентропа).
А тепер якщо ти кацап то брись чмо, а якщо українець то таки зрозумієш.
Бо уже і даун би зрозумів з третього разу за сторіччя і ти не зрозуміло.
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27.11.2025 19:59 Відповісти
а ще я забув написати що там у Сараєво в 1914 року
було вбито разом з Ерцгерцогом
(наслідником трону Австо-Угорської імперії)
його вагітну дружину.
Та для кацапа то дрібниці.
Та і взагалі романови підписали цим собі смертельний вирок))))
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27.11.2025 20:38 Відповісти
Ще шапку вкрасти і на зону сходити і буде повний набір прохфєсора.
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27.11.2025 19:12 Відповісти
Це МУДЬЯрське гівно гігроскопічне, просочится в любу шпоринку.
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27.11.2025 19:13 Відповісти
може завезли тушкою чи опудалом ?

.
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27.11.2025 20:54 Відповісти
У нас теж був проффесор.
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27.11.2025 19:16 Відповісти
Цей також приєднається на коллоквіум.
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27.11.2025 19:30 Відповісти
той випадок, коли кілька зенітних дронів могли зробити світ чистішим
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27.11.2025 19:21 Відповісти
без мила ....
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27.11.2025 19:33 Відповісти
Все таки пролізло, падло
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27.11.2025 19:38 Відповісти
Как-то собрались чукчи в чуме, телевизор пасматреть. Пасматрели передачу про Академию наук СРСР. И вазмутились:
- У всех народов есть академики, а у нас - нет... Непорядок...
Выбрали самого умного, и сказали:
- Будеш первым чукотским академиком!...
- Отстаньте! Я же только рыбачить, да охотиться, умею!
- Ничего! Будешь почётным академиком...
- Ладно, угаварили... Буду пачётным академиком... А па нечётным - буду рыбу ловить...
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27.11.2025 19:49 Відповісти
Там шпионки с крепким телом,
ты их - в дверь, они - в окно... (с)
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27.11.2025 20:01 Відповісти
ця смердючка угорська за білет заплатила? чи ЄС оплатив?
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27.11.2025 20:04 Відповісти
Справа в тому, що сціярто цинічно пррушив суверинітет цієї країни з єдиною метою - нести і туди руськоугорський кровожерливий мир і підгодовувати опозицію, аби ще більше роз'єднувати Європу.
Чому Європа робить вигляд, що нічого страшного не відбувається, я не розумію. Мабудь це сказ мазохізму.
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27.11.2025 23:26 Відповісти
Кгбшные тараканы лезут везде, где им позволяют. Если бы народ был против, то это говно даже до туалета у себя дома не доехало бы.
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28.11.2025 05:21 Відповісти
 
 