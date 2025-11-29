РУС
Новости встреча Орбана и Путина
Переводчица Орбана некорректно перевела ряд заявлений Путина, в том числе и по Украине, во время встречи в Кремле, - СМИ

Встреча Орбана и Путина
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая прибыла с ним на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, скорее всего, неправильно перевела ему ряд заявлений последнего.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет венгерское издание Telex.

Так, отмечается, что во время встречи переводчица Орбана неточно переводила своему шефу некоторые заявления Путина, в частности касающиеся Украины. Отмечается, что неточный перевод появился именно во время основной части переговоров, тогда как приветствие и заключительная часть были переведены очень точно.

Неточности перевода

Также издание привело ряд примеров неправильного перевода. Например, переводчица "отредактировала" заявление диктатора об отношениях Венгрии и России.

  • Путин: "Мы хорошо осознаем, что в нашей истории были разные периоды, но нынешние отношения построены на лучших их аспектах и базируются на прагматизме и практическом развитии двусторонних отношений".
  • Перевод: "На самом деле, они постепенно движутся вперед, несмотря на сложную ситуацию, которая возникает, и, несмотря на это, мы поддерживаем нашу дружбу и отношения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан находится в Москве без европейского мандата, - Мерц

То же самое произошло во время заявлений Путина о том, что он с Орбаном давно знаком, а сам Орбан "помнит об интересах Венгрии".

  • Путин: "Мы знаем друг друга уже давно... Я знаю, что в своей работе вы прежде всего помните об интересах Венгрии и венгерского народа".
  • Перевод: "Я рад, что ты приехал к нам... Надеюсь, что сейчас мы обсудим дальнейшие возможности сотрудничества и будем двигаться дальше".

В разговоре об Украине снова начались "неточности". Так, заявление Путина переводчица здесь перевела вообще некорректно.

  • Путин: "России знакомо ваше взвешенное мнение по проблемам, связанным с Украиной".
  • Перевод: "И я знаю, что международная политика, конечно, имеет влияние и на вас".

Читайте также: Венгрия имеет "суверенную внешнюю политику", - Сийярто о визите к Путину

В то же время издание отмечает, что переводчица, сопровождавшая Орбана, не впервые присутствовала на встрече высокопоставленных чиновников и не впервые имела дело с переводом с русского языка. Например, она была на встрече Орбана и Путина в 2024 году - и тогда ее перевод был значительно точнее.

Сообщается, что в венгерском правительстве никак не прокомментировали ситуацию с "неточным переводом".

Визит Орбана в Москву

  • Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
  • Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.
  • Во время встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве война РФ против Украины была ключевой темой переговоров.

Автор: 

путин владимир (32488) Орбан Виктор (621)
Топ комментарии
+5
Складнощі перекладу
29.11.2025 20:55 Ответить
+5
вобще нецікаво що ці два виродка кажуть,казали й будуть казати..недовго вже їм теревені розводить...
29.11.2025 20:55 Ответить
+5
мабуть перекладачці було огидно з цими двома покидьками
29.11.2025 20:58 Ответить
Складнощі перекладу
29.11.2025 20:55 Ответить
Знайшли вівцю відбувайлиху))) текст трііішечки відрізняється)))
29.11.2025 20:59 Ответить
Важко уявити, як перекладають рандомний набір словосполучень Шашличного
29.11.2025 21:01 Ответить
Некоретно #УЙЛО ,заплуталась у п'яти буквах зким небуває після два СТяАКАНА🤡
29.11.2025 21:15 Ответить
та кого цікавлять патякання ісконно кацапо-угорським языгом ?

.
29.11.2025 21:18 Ответить
І що? Це хоч якось змінює сутність одного та другого?
29.11.2025 20:55 Ответить
вобще нецікаво що ці два виродка кажуть,казали й будуть казати..недовго вже їм теревені розводить...
29.11.2025 20:55 Ответить
мабуть перекладачці було огидно з цими двома покидьками
29.11.2025 20:58 Ответить
орбан вміє читати по губах пуйла - а той вміє водити по губах орбана!
"взаємозачєт"
29.11.2025 20:59 Ответить
Кому це потрібно?
29.11.2025 21:02 Ответить
ведьма!
на костьор!!!
29.11.2025 21:03 Ответить

29.11.2025 21:05 Ответить
Тоді я собі уявляю,що перекладали Віткофу при першій зустрічі))))"Ви (американці ) повинні нас пітримати ззаду,тобто стояти за нами")Переклад "Ви можете стати ззаду і нас вдути ззаду"))))
29.11.2025 21:05 Ответить
Десь гірко заплакав Микола Янович!
29.11.2025 21:08 Ответить
Так все правильно... Оті "неточності - це "поле", на якому Орбан "петлятиме", коли його "візьмуть за сраку", в ЄС і НАТО...
У Путіна теж такий "неточний перекладач" є... Його прізвище Пєсков, який, за словами самого Путіна, "Иногда такую пургу несёт...".
29.11.2025 21:18 Ответить
покацапило трохи мадярську курву … прокацапському орбану на це пох…. мадяри…. жуйте…
29.11.2025 21:31 Ответить
Орбан.
Коли ти більше ***** ніж саме *****.
29.11.2025 21:31 Ответить
Красиво
29.11.2025 21:38 Ответить
Оригінал:
росія 💩!!!

Переклад на угорську:
рф лідер по виробництву мінеральних добрив 🤣
29.11.2025 21:38 Ответить
Він з Орбаном знайомий ще з тих часів, коли працював в ГДР. Там, по завданню КГБ, зустрічався з Орбаном, і передавав йому гроші на проти протидію тодішній владі Угорщини.
29.11.2025 21:45 Ответить
Така собі "матрьошечка" - агент Путіна перекладачка перекладає агенту Путіна Орбану.
29.11.2025 21:56 Ответить
 
 