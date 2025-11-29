Переводчица Орбана некорректно перевела ряд заявлений Путина, в том числе и по Украине, во время встречи в Кремле, - СМИ
Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая прибыла с ним на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, скорее всего, неправильно перевела ему ряд заявлений последнего.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет венгерское издание Telex.
Так, отмечается, что во время встречи переводчица Орбана неточно переводила своему шефу некоторые заявления Путина, в частности касающиеся Украины. Отмечается, что неточный перевод появился именно во время основной части переговоров, тогда как приветствие и заключительная часть были переведены очень точно.
Неточности перевода
Также издание привело ряд примеров неправильного перевода. Например, переводчица "отредактировала" заявление диктатора об отношениях Венгрии и России.
- Путин: "Мы хорошо осознаем, что в нашей истории были разные периоды, но нынешние отношения построены на лучших их аспектах и базируются на прагматизме и практическом развитии двусторонних отношений".
- Перевод: "На самом деле, они постепенно движутся вперед, несмотря на сложную ситуацию, которая возникает, и, несмотря на это, мы поддерживаем нашу дружбу и отношения".
То же самое произошло во время заявлений Путина о том, что он с Орбаном давно знаком, а сам Орбан "помнит об интересах Венгрии".
- Путин: "Мы знаем друг друга уже давно... Я знаю, что в своей работе вы прежде всего помните об интересах Венгрии и венгерского народа".
- Перевод: "Я рад, что ты приехал к нам... Надеюсь, что сейчас мы обсудим дальнейшие возможности сотрудничества и будем двигаться дальше".
В разговоре об Украине снова начались "неточности". Так, заявление Путина переводчица здесь перевела вообще некорректно.
- Путин: "России знакомо ваше взвешенное мнение по проблемам, связанным с Украиной".
- Перевод: "И я знаю, что международная политика, конечно, имеет влияние и на вас".
В то же время издание отмечает, что переводчица, сопровождавшая Орбана, не впервые присутствовала на встрече высокопоставленных чиновников и не впервые имела дело с переводом с русского языка. Например, она была на встрече Орбана и Путина в 2024 году - и тогда ее перевод был значительно точнее.
Сообщается, что в венгерском правительстве никак не прокомментировали ситуацию с "неточным переводом".
Визит Орбана в Москву
- Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
- Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.
- Во время встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве война РФ против Украины была ключевой темой переговоров.
