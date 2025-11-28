Орбан встретился с Путиным в Москве: говорили о войне в Украине и поставках нефти через "Дружбу"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Война РФ против Украины была ключевой темой переговоров.
Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили Орбан и Путин
В венгерском МИД сообщили, что Россия подтвердила поставки газа и нефти в соответствии с контрактными объемами через нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток", поэтому "энергетическая безопасность Венгрии гарантирована".
Также Орбан анонсировал ускорение строительства АЭС "Пакш", отметив, что технические подготовительные работы продолжаются согласно графику, а с 5 февраля начнутся основные строительные работы.
Относительно войны РФ против Украины, Сийярто заявил, что "Венгрия стоит на стороне мира, но не является участником конфликта", а Путин подтвердил возможность проведения мирного саммита в Будапеште, если его организуют.
Венгерский министр добавил, что сотрудничество с Россией строится на "взаимном уважении и необходимости обеспечения энергетической безопасности".
Визит Орбана в Москву
- Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
- Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це твій презедент.
Трындеж про нефть - это прикрытие для дебилов
На самом деле речь сейчас только об одном
Путин боится ,что замороженные российские активы отдадут Украине
А там миллиарды
И Орбан нужен ,чтобы блокировать это решение
Нефть для Венгрии - это для путина копейки....
Это сообщество стран
Все решения принимаются коллективно
Просто в бельгийских банках лежат ну очень крупные суммы
Бельгия требует принятия ПРАВОВЫХ РЕШЕНИЙ
Чтобы потом не отдуваться против России в судах - в одиночку !!!!!!
И я ее понимаю
И ЕС ищет эти правовые решения
А Орбан их может заблокировать
Тоже в одиночку ,как он это делал уже не раз...
Собираются руководители 28 стран ЕС
И голосуют
И Орбан один голосует - ПРОТАВ
И решение не принято
Он так делает все время
Иногда ему помогает ФИЦО
А вы думали - почему каждый пакет санкций против России
Принимается раза с пятого?
Или не принимается
Потому что Орбан против
Так прописан УСТАВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ЗА РЕШЕНИЕ ДОЛЖНЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ ВСЕ !!!!!
Учите матчасть, пан
Более патриотично, чем все украинские политики
Вместе взятые
Просто демократии трудно противостоять тоталитарным режимам
Путин все решения принимает часто единолично
А в демократической стране нужно пройти столько процедур
Однако мы ,будучи в сотни раз слабее России
До сих пор выстояли
С помощью всего мира
Так что мир - это не сміття
Просто мир разный
И у него тоже есть СВОЯ ЖИЗНЬ
Вот вы ,к примеру - интересуетесь проблемами других стран ?
А их там очень много
И эти страны их решают