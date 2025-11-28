РУС
встреча Орбана и Путина
Орбан встретился с Путиным в Москве: говорили о войне в Украине и поставках нефти через "Дружбу"

Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Война РФ против Украины была ключевой темой переговоров.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили Орбан и Путин

В венгерском МИД сообщили, что Россия подтвердила поставки газа и нефти в соответствии с контрактными объемами через нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток", поэтому "энергетическая безопасность Венгрии гарантирована".

Также Орбан анонсировал ускорение строительства АЭС "Пакш", отметив, что технические подготовительные работы продолжаются согласно графику, а с 5 февраля начнутся основные строительные работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия имеет "суверенную внешнюю политику", - Сийярто о визите к Путину

Относительно войны РФ против Украины, Сийярто заявил, что "Венгрия стоит на стороне мира, но не является участником конфликта", а Путин подтвердил возможность проведения мирного саммита в Будапеште, если его организуют.

Венгерский министр добавил, что сотрудничество с Россией строится на "взаимном уважении и необходимости обеспечения энергетической безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан находится в Москве без европейского мандата, - Мерц

Визит Орбана в Москву

  • Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
  • Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.

Топ комментарии
Це що за х у й н я що тварюки обговорюють війну проти України ще й качають через територію України нафту? Мадяр, ауууу!!! Чи це українська влада втихаря працює на окупантів? Одні своє життя кладуть на фронті а поруч нафтопроводи працюють?
28.11.2025 22:37 Ответить
Дело не в нефти
Трындеж про нефть - это прикрытие для дебилов
На самом деле речь сейчас только об одном
Путин боится ,что замороженные российские активы отдадут Украине
А там миллиарды
И Орбан нужен ,чтобы блокировать это решение
Нефть для Венгрии - это для путина копейки....
28.11.2025 22:48 Ответить
Ну вот уже после взрыва от Каспарова стало ясно почти, что орбан-торбан отлично сработал как лакмусовая бумага и для ЕС и НАТО. Гнилая контора оказалось. Когда второстепенные лидеры второстепенных стран запросто шатают гигантов и получается! Прямиком к фашисту ездят давно и смело. Надо рискнуть и отказатся от НАТО, но с возвратом яо тактического, которое кацапы у нас выдурили в 1992 г, до Будапешта 94г. И конечно выйти нам или денонсировать этот меморандум в одностороннем порядке. Кстати там все гаранты как теперь отстутствуют а один даже напал. Уникальный случай пока в истории войн всех.
28.11.2025 22:57 Ответить
Це що за х у й н я що тварюки обговорюють війну проти України ще й качають через територію України нафту? Мадяр, ауууу!!! Чи це українська влада втихаря працює на окупантів? Одні своє життя кладуть на фронті а поруч нафтопроводи працюють?
28.11.2025 22:37 Ответить
до чого тут мадяр? він нафту качає? ні.
це твій презедент.
28.11.2025 22:40 Ответить
Домовляються "про трубу", і як пуйло потрапить на перемовини...
28.11.2025 22:40 Ответить
Дело не в нефти
Трындеж про нефть - это прикрытие для дебилов
На самом деле речь сейчас только об одном
Путин боится ,что замороженные российские активы отдадут Украине
А там миллиарды
И Орбан нужен ,чтобы блокировать это решение
Нефть для Венгрии - это для путина копейки....
28.11.2025 22:48 Ответить
они не как не могут блокировать эти деньги !! там Бельгия всё решает
28.11.2025 23:00 Ответить
ЕС -- не так устроен
Это сообщество стран
Все решения принимаются коллективно
Просто в бельгийских банках лежат ну очень крупные суммы
Бельгия требует принятия ПРАВОВЫХ РЕШЕНИЙ
Чтобы потом не отдуваться против России в судах - в одиночку !!!!!!
И я ее понимаю
И ЕС ищет эти правовые решения
А Орбан их может заблокировать
Тоже в одиночку ,как он это делал уже не раз...
28.11.2025 23:27 Ответить
типа Орбан может сказать я запрещаю чтоб бельгийские банки не давали кредит Украине? не знал что у него такой авторитет
28.11.2025 23:54 Ответить
Да, может .
Собираются руководители 28 стран ЕС
И голосуют
И Орбан один голосует - ПРОТАВ
И решение не принято
Он так делает все время
Иногда ему помогает ФИЦО
А вы думали - почему каждый пакет санкций против России
Принимается раза с пятого?
Или не принимается
Потому что Орбан против
Так прописан УСТАВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ЗА РЕШЕНИЕ ДОЛЖНЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ ВСЕ !!!!!
Учите матчасть, пан
28.11.2025 23:58 Ответить
Чому Дручба досі працює? Нє, вошдь у нас патріот і ні разу в рот ні см в ОПу
28.11.2025 22:49 Ответить
"Чумадан" "капустою" набили?...
28.11.2025 22:54 Ответить
Ну вот уже после взрыва от Каспарова стало ясно почти, что орбан-торбан отлично сработал как лакмусовая бумага и для ЕС и НАТО. Гнилая контора оказалось. Когда второстепенные лидеры второстепенных стран запросто шатают гигантов и получается! Прямиком к фашисту ездят давно и смело. Надо рискнуть и отказатся от НАТО, но с возвратом яо тактического, которое кацапы у нас выдурили в 1992 г, до Будапешта 94г. И конечно выйти нам или денонсировать этот меморандум в одностороннем порядке. Кстати там все гаранты как теперь отстутствуют а один даже напал. Уникальный случай пока в истории войн всех.
28.11.2025 22:57 Ответить
Великолепно выступал Каспаров!!!!
Более патриотично, чем все украинские политики
Вместе взятые
28.11.2025 23:29 Ответить
******** світ це просто повне сміття
28.11.2025 23:37 Ответить
Нет, совсем нет
Просто демократии трудно противостоять тоталитарным режимам
Путин все решения принимает часто единолично
А в демократической стране нужно пройти столько процедур
Однако мы ,будучи в сотни раз слабее России
До сих пор выстояли
С помощью всего мира
Так что мир - это не сміття
Просто мир разный
И у него тоже есть СВОЯ ЖИЗНЬ
Вот вы ,к примеру - интересуетесь проблемами других стран ?
А их там очень много
И эти страны их решают
28.11.2025 23:44 Ответить
Головне щоб видсмоктав у него НЕФТИ для снятия запора!!!
28.11.2025 23:39 Ответить
Ябы за такое предательство закрыл границу к ЕС и самое главное выслал с ЕС в поРашстанию!!!
28.11.2025 23:44 Ответить
 
 