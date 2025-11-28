Орбан встретился с Путиным в Москве: говорили о войне в Украине и поставках нефти через "Дружбу"

Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Война РФ против Украины была ключевой темой переговоров.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили Орбан и Путин

В венгерском МИД сообщили, что Россия подтвердила поставки газа и нефти в соответствии с контрактными объемами через нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток", поэтому "энергетическая безопасность Венгрии гарантирована".

Также Орбан анонсировал ускорение строительства АЭС "Пакш", отметив, что технические подготовительные работы продолжаются согласно графику, а с 5 февраля начнутся основные строительные работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия имеет "суверенную внешнюю политику", - Сийярто о визите к Путину

Относительно войны РФ против Украины, Сийярто заявил, что "Венгрия стоит на стороне мира, но не является участником конфликта", а Путин подтвердил возможность проведения мирного саммита в Будапеште, если его организуют.

Венгерский министр добавил, что сотрудничество с Россией строится на "взаимном уважении и необходимости обеспечения энергетической безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан находится в Москве без европейского мандата, - Мерц

Визит Орбана в Москву