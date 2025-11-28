Орбан зустрівся з Путіним у Москві: говорили про війну в Україні та постачання нафти через "Дружбу"

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Війна РФ проти України була ключовою темою переговорів.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили Орбан та Путін

В угорському МЗС повідомили, що Росія підтвердила постачання газу та нафти відповідно до контрактних обсягів через нафтопровід "Дружба" та газопровід "Турецький потік", тому "енергетична безпека Угорщини гарантована".

Також Орбан анонсував прискорення будівництва АЕС "Пакш", зазначивши, що технічні підготовчі роботи тривають згідно з графіком, а з 5 лютого почнуться основні будівельні роботи.

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Щодо війни РФ проти України, Сійярто заявив, що "Угорщина стоїть на боці миру, але не є учасником конфлікту", а Путін підтвердив можливість проведення мирного саміту в Будапешті, якщо його організують.

Угорський міністр додав, що співпраця з Росією будується на "взаємній повазі та необхідності забезпечення енергетичної безпеки".

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Візит Орбана в Москву