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Новини Зустріч Орбана та Путіна
2 008 17

Орбан зустрівся з Путіним у Москві: говорили про війну в Україні та постачання нафти через "Дружбу"

орбан,путін
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Війна РФ проти України була ключовою темою переговорів.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили Орбан та Путін

В угорському МЗС повідомили, що Росія підтвердила постачання газу та нафти відповідно до контрактних обсягів через нафтопровід "Дружба" та газопровід "Турецький потік", тому "енергетична безпека Угорщини гарантована".

Також Орбан анонсував прискорення будівництва АЕС "Пакш", зазначивши, що технічні підготовчі роботи тривають згідно з графіком, а з 5 лютого почнуться основні будівельні роботи.

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Щодо війни РФ проти України, Сійярто заявив, що "Угорщина стоїть на боці миру, але не є учасником конфлікту", а Путін підтвердив можливість проведення мирного саміту в Будапешті, якщо його організують.

Угорський міністр додав, що співпраця з Росією будується на "взаємній повазі та необхідності забезпечення енергетичної безпеки".

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Візит Орбана в Москву

  • Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
  • Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.

Автор: 

Угорщина (3019) путін володимир (25478) росія (70393) Сійярто Петер (506) Орбан Віктор (947) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+6
Це що за х у й н я що тварюки обговорюють війну проти України ще й качають через територію України нафту? Мадяр, ауууу!!! Чи це українська влада втихаря працює на окупантів? Одні своє життя кладуть на фронті а поруч нафтопроводи працюють?
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28.11.2025 22:37 Відповісти
+2
Домовляються "про трубу", і як пуйло потрапить на перемовини...
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28.11.2025 22:40 Відповісти
+2
Ну вот уже после взрыва от Каспарова стало ясно почти, что орбан-торбан отлично сработал как лакмусовая бумага и для ЕС и НАТО. Гнилая контора оказалось. Когда второстепенные лидеры второстепенных стран запросто шатают гигантов и получается! Прямиком к фашисту ездят давно и смело. Надо рискнуть и отказатся от НАТО, но с возвратом яо тактического, которое кацапы у нас выдурили в 1992 г, до Будапешта 94г. И конечно выйти нам или денонсировать этот меморандум в одностороннем порядке. Кстати там все гаранты как теперь отстутствуют а один даже напал. Уникальный случай пока в истории войн всех.
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28.11.2025 22:57 Відповісти
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Це що за х у й н я що тварюки обговорюють війну проти України ще й качають через територію України нафту? Мадяр, ауууу!!! Чи це українська влада втихаря працює на окупантів? Одні своє життя кладуть на фронті а поруч нафтопроводи працюють?
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28.11.2025 22:37 Відповісти
до чого тут мадяр? він нафту качає? ні.
це твій презедент.
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28.11.2025 22:40 Відповісти
Домовляються "про трубу", і як пуйло потрапить на перемовини...
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28.11.2025 22:40 Відповісти
они не как не могут блокировать эти деньги !! там Бельгия всё решает
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28.11.2025 23:00 Відповісти
типа Орбан может сказать я запрещаю чтоб бельгийские банки не давали кредит Украине? не знал что у него такой авторитет
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28.11.2025 23:54 Відповісти
Чому Дручба досі працює? Нє, вошдь у нас патріот і ні разу в рот ні см в ОПу
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28.11.2025 22:49 Відповісти
"Чумадан" "капустою" набили?...
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28.11.2025 22:54 Відповісти
Ну вот уже после взрыва от Каспарова стало ясно почти, что орбан-торбан отлично сработал как лакмусовая бумага и для ЕС и НАТО. Гнилая контора оказалось. Когда второстепенные лидеры второстепенных стран запросто шатают гигантов и получается! Прямиком к фашисту ездят давно и смело. Надо рискнуть и отказатся от НАТО, но с возвратом яо тактического, которое кацапы у нас выдурили в 1992 г, до Будапешта 94г. И конечно выйти нам или денонсировать этот меморандум в одностороннем порядке. Кстати там все гаранты как теперь отстутствуют а один даже напал. Уникальный случай пока в истории войн всех.
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28.11.2025 22:57 Відповісти
******** світ це просто повне сміття
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28.11.2025 23:37 Відповісти
Головне щоб видсмоктав у него НЕФТИ для снятия запора!!!
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28.11.2025 23:39 Відповісти
Ябы за такое предательство закрыл границу к ЕС и самое главное выслал с ЕС в поРашстанию!!!
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28.11.2025 23:44 Відповісти
Нема "дружби", нема нафти! Тіки дарма літав!
Хоча, може будиночок вже шукає, поруч з янікєвічєм
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29.11.2025 08:20 Відповісти
 
 