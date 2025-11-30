РУС
Новости встреча Орбана и Путина
686 7

Навроцкий отменил встречу с Орбаном из-за его поездки к Путину

новый президент Польши Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил запланированную встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном после его визита к Владимиру Путину. Польская сторона заявила, что такой шаг противоречит принципам европейской солидарности и усилиям по прекращению российской войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил в воскресенье утром в соцсети Х глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Навроцкий действует в духе европейской солидарности и наследия Леха Качиньского

Пшидач отметил, что президент Навроцкий последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения войны в Украине, спровоцированной Россией.

"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", – написал Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переводчица Орбана некорректно перевела ряд заявлений Путина, в том числе и по Украине, во время встречи в Кремле, - СМИ

Он добавил, что на встрече вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в регионе Центральной Европы.

Отмечается, что в среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы. В четверг польский президент в сопровождении супруги должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном.

Еще до того, как Пшидач объявил, что Навроцкий не встретится с премьер-министром Венгрии, глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал запланированную встречу политиков. "Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос в переговорах по плану Виткоффа и политический кризис в Киеве. Роковое сочетание", – подчеркнул Туск.

Читайте также: Президент Польши Навроцкий раскритиковал ЕС: "Это не союз нашей мечты"

Визит Орбана в Москву

Автор: 

Орбан Виктор (621) Навроцкий Кароль (90)
хороший у поляків Президент Навроцький 🇺🇦❤️🇵🇱...
30.11.2025 11:40 Ответить
🤣🤣завтра буде поганий....і так далі
30.11.2025 11:41 Ответить
Навроцький би ще цій свині нафтопровід Дгужба перекрив. Хоча про що це я?
30.11.2025 11:53 Ответить
...
30.11.2025 11:45 Ответить
Толерантність ЄС до вщент корумпованого Орбана вражає. Така реакція на відверто ворожі дії та висловлювання суперечить навіть здоровому глузду пересічної особи, не кажучи вже про професійних політиків. Це наводить на думку що Орбан діє за прямою вказівкою європейських політиків і що він впевнений в тому, що його дії не матимуть для нього особисто ніяких поганих наслідків. Він ще й намагається формувати якісь антиЄеСівські коаліції всередині ЄС!...
30.11.2025 11:48 Ответить
Дупа Орбана ніколи не зістрибувала з пальця ×уйла, а Навроцький лише щойно прозрів - мабуть, Волинь так зір затьмарила, поки УПА його у ступорі тримала.
30.11.2025 11:50 Ответить
Законтаченому Орбану місце під шконкою
30.11.2025 11:51 Ответить
 
 