Навроцкий отменил встречу с Орбаном из-за его поездки к Путину
Президент Польши Кароль Навроцкий отменил запланированную встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном после его визита к Владимиру Путину. Польская сторона заявила, что такой шаг противоречит принципам европейской солидарности и усилиям по прекращению российской войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил в воскресенье утром в соцсети Х глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
Навроцкий действует в духе европейской солидарности и наследия Леха Качиньского
Пшидач отметил, что президент Навроцкий последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения войны в Украине, спровоцированной Россией.
"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", – написал Пшидач.
Он добавил, что на встрече вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в регионе Центральной Европы.
Отмечается, что в среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы. В четверг польский президент в сопровождении супруги должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном.
Еще до того, как Пшидач объявил, что Навроцкий не встретится с премьер-министром Венгрии, глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал запланированную встречу политиков. "Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос в переговорах по плану Виткоффа и политический кризис в Киеве. Роковое сочетание", – подчеркнул Туск.
Визит Орбана в Москву
- Напомним, что 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
- Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Будапешт готов стать площадкой для проведения мирных переговоров по развязанной Россией войне против Украины.
- Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.
