Навроцкий отменил встречу с Орбаном из-за его поездки к Путину

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил запланированную встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном после его визита к Владимиру Путину. Польская сторона заявила, что такой шаг противоречит принципам европейской солидарности и усилиям по прекращению российской войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил в воскресенье утром в соцсети Х глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Навроцкий действует в духе европейской солидарности и наследия Леха Качиньского

Пшидач отметил, что президент Навроцкий последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения войны в Украине, спровоцированной Россией.

"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", – написал Пшидач.

Он добавил, что на встрече вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в регионе Центральной Европы.

Отмечается, что в среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы. В четверг польский президент в сопровождении супруги должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном.

Еще до того, как Пшидач объявил, что Навроцкий не встретится с премьер-министром Венгрии, глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал запланированную встречу политиков. "Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос в переговорах по плану Виткоффа и политический кризис в Киеве. Роковое сочетание", – подчеркнул Туск.

