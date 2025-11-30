Орбан оправдал нападение РФ и заявил, что Украина должна стать "буферной зоной": Европейцы хотят войны ради денег
Премьер Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что прекращение войны возможно только при условии возвращения Украины к роли "буферной зоны". Он также утверждает, что некоторые европейские лидеры якобы заинтересованы в затягивании конфликта из-за финансовых мотивов.
Об этом он сказал во время выступления на антивоенном съезде в городе Ньиредьхаза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Позиция по войне
Венгерский глава правительства заявил, что Европа якобы занимает "воинственную позицию", поскольку верит в возможность военной победы Украины. По его словам, война выгодна западным странам, а "брюссельская элита" рассчитывает получить прибыль в случае поражения РФ.
Европейцы хотят войны. Мы хотим мира, прекращения огня и безопасности. А за их желанием войны стоят деньги", - заявил Орбан.
Он также обвинил европейских и американских лидеров в том, что они якобы готовы "платить за это украинской кровью".
Помощь Украине
Орбан также раскритиковал эволюцию западной поддержки Киева - от финансирования до поставок вооружений, а также добавил, что сейчас звучат заявления о возможной отправке военных, намекнув на слова президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Сначала дали деньги, потом оружие, а теперь появляются французские и другие заявления о возможности отправки солдат", - сказал он.
Оправдание действий РФ
Значительную часть выступления Орбан посвятил оправданию действий РФ, повторив нарратив о том, что расширение НАТО и стремление Украины интегрироваться в ЕС и Альянс якобы нарушают "исторические соглашения" и представляют угрозу Москве.
Орбан заявил, что украинская государственность после распада СССР якобы противоречила интересам РФ, поскольку "приближала современное оружие НАТО к российским границам".
"Украина имеет международные права, но и россияне имеют право на собственную безопасность и не хотят быть соседями членов НАТО", - заявил глава правительства Венгрии.
Безопасность Европы
Орбан подчеркнул, что Будапешт выбирает "третий путь", который предусматривает создание нового европейского баланса безопасности. По его словам, это должно устранить "военную угрозу" для Венгрии и создать экономические преимущества.
Он также повторил тезис о том, что время якобы работает в пользу России и что затягивание переговоров приведет к большим потерям Украины.
"Буферное государство"
В заключение Орбан сослался на "американский мирный план из 28 пунктов" и заявил, что, по его мнению, единственным реалистичным путем является возвращение Украины к статусу "буферного государства".
"Російський нафтопровід «Дружба» відновив роботу після удару Сил оборони України в ніч на 18 серпня 2025 по станції «Нікольське». Постачання нафти до Угорщини також відновилося"
Київ пояснив, чому транзит російської нафти має тривати (10.01.2025)
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Він пояснив, що порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема, в Угорщину, Словаччину та Чехію, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу.
Як відомо, "Дружба" проходить з РФ до міста Мозир у Білорусі, там він розгалужується на північну й південну гілки - через Білорусь і Польщу в Німеччину та через Україну в Словаччину та Угорщину. Після початку повномасштабної війни Росії проти України транспортування по північній його гілці припинилося, оскількиhttps://www.dw.com/uk/zahidni-sankcii-proti-rosii-ta-iranu-naskilki-voni-efektivni2-a-68946844/a-68946844 ЄС наклав санкції на постачання трубопровідної нафти з РФ. Проте для Угорщини, Чехії та Словаччини зробили виняток - ці країни продовжують качати нафту нафтогоном.
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров зробив заяву у зв'язку з нападом на консорціум Каспійського трубопроводу, повідомляє Nur.kz.
У заяві Міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест «у зв'язку з іншою цілеспрямованою атакою на критичну інфраструктуру міжнародного консорціуму Каспійського трубопроводу у водній зоні порту Новоросійськ».
Видання підкреслює, що те, що сталося, є «третім актом агресії проти виключно цивільного об'єкта, функціонування якого гарантоване нормами міжнародного права. Казахстан, як відповідальний учасник світового енергетичного ринку, незмінно виступає за збереження стабільності та безперебійного постачання енергетичних ресурсів.»
Вийшла нова стаття Посла України у Великій Британії Генерала Валерія Залужного. Вийшла одночасно в Україні та Великій Британії. В ній підіймається глобальне питання - Чому у війні критично важливо сформулювати політичну мету? І Залужний дає відповідь:
Політична мета війни - ось що дає відповіді на всі запитання. Саме цей термін дає можливість побачити не тільки, що робить противник, а і як рухатися самим далі. І якщо за тим самим Клаузевіцом, війна - це "трійця": населення, збройні сили та державне управління, тоді ці аспекти є трьома різними кодексами законів і серед цих сторін саме населення є найчутливішою стороною в сенсі підтримки війни.
Без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства, перш за все, до мобілізації, яка стрімко почала давати збої.
Клаузевіц наголошував: щоб мати підтримку населення, важливо, щоб громадськість була добре поінформована, могла відрізнити "правильне" від "неправильного", "своє" від "чужого". Природно, що підтримка населення найбільш сильна та відчутна до "свого" і "правильного", тобто національного - на практиці вона стає безумовною, коли воно безпосередньо наражається на небезпеку. Небезпекою може бути будь-яка загроза, що сприймається як пряма загроза незалежності держави.
Отже, очевидно, що скільки б не намагалося військове командування сформувати військову стратегію на певний період, усе це не матиме жодного результату без політичної волі, яка якраз і формується через політичну мету.
Повертаючись до Клаузевіца, в основі його теорії лежить те, що війни зазвичай ведуться з політичними, а не військовими цілями, і приводяться в дію не стільки фізичними, скільки ідеологічними силами.
Сьогодні, станом на кінець 2025 року, війна в Україні триває вже дванадцятий рік. І з абсолютною впевненістю можна сказати, що вона дедалі більше має ознаки світової. Так, за кількістю своїх жертв вона все ще не набрала обсягів світової, проте за рівнем глобального впливу та наслідків - вже ось-ось готова запустити свій небезпечний рахунок.
Підтвердженням цього, наприклад, може бути епізод з нашої історії, коли начебто сильні особистості ********* світу стверджували про можливі швидкі рішення і довгоочікуваний мир.
Мир, який і досі не настав.
З повними текстами статей можна вже зараз ознайомитися тут:
https://www.liga.net/ua/politics/opinion/polityka-i-viyna-realnist-proty-ochikuvannia
і тут:
https://www.telegraph.co.uk/gift/acd8dc8b8508344e