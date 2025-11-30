Орбан виправдав напад РФ та заявив, що Україна має стати "буферною зоною": Європейці хочуть війни заради грошей
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що припинення війни можливе лише за умови повернення України до ролі "буферної зони". Він також стверджує, що деякі європейські керівники нібито зацікавлені у затягуванні конфлікту через фінансові мотиви.
Про це він сказав під час висловлювання на антивоєнному з’їзді в місті Ньїредьгаза, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Позиція щодо війни
Угорський глава уряду заявив, що Європа нібито займає "войовничу позицію", оскільки вірить у можливість військової перемоги України. За його словами, війна вигідна західним країнам, а "брюссельська еліта" розраховує отримати прибутки в разі поразки РФ.
Європейці хочуть війни. Ми хочемо миру, припинення вогню і безпеки. А за їхнім бажанням війни стоять гроші", - заявив Орбан.
Він також звинуватив європейських і американських лідерів у тому, що вони нібито готові "платити за це українською кров’ю".
Допомога Україні
Орбан також розкритикував еволюцію західної підтримки Києва - від фінансування до постачання озброєнь, а також додав, що зараз звучать заяви про можливу відправку військових, натякнувши на слова президента Франції Емманюеля Макрона.
"Спочатку дали гроші, потім зброю, а тепер з’являються французькі та інші заяви про можливість відправки солдатів", - сказав він.
Виправдання дій РФ
Значну частину виступу Орбан присвятив виправданню дій РФ, повторивши наратив про те, що розширення НАТО та прагнення України інтегруватися до ЄС і Альянсу нібито порушують "історичні угоди" та становлять загрозу Москві.
Орбан заявив, що українська державність після розпаду СРСР начебто суперечила інтересам РФ, оскільки "наближала сучасну зброю НАТО до російських кордонів".
"Україна має міжнародні права, але й росіяни мають право на власну безпеку і не хочуть бути сусідами членів НАТО", - заявив глава уряду Угорщини.
Безпека Європи
Орбан підкреслив, що Будапешт обирає "третій шлях", який передбачає створення нового європейського безпекового балансу. За його словами, це має усунути "військову загрозу" для Угорщини та створити економічні переваги.
Він також повторив тезу про те, що час нібито працює на користь Росії й що затягування переговорів призведе до більших втрат України.
"Буферна держава"
На завершення Орбан послався на "американський мирний план із 28 пунктів" і заявив, що, на його думку, єдиним реалістичним шляхом є повернення України до статусу "буферної держави".
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надо павтаріть!
"Російський нафтопровід «Дружба» відновив роботу після удару Сил оборони України в ніч на 18 серпня 2025 по станції «Нікольське». Постачання нафти до Угорщини також відновилося"
Київ пояснив, чому транзит російської нафти має тривати (10.01.2025)
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Він пояснив, що порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема, в Угорщину, Словаччину та Чехію, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу.
Як відомо, "Дружба" проходить з РФ до міста Мозир у Білорусі, там він розгалужується на північну й південну гілки - через Білорусь і Польщу в Німеччину та через Україну в Словаччину та Угорщину. Після початку повномасштабної війни Росії проти України транспортування по північній його гілці припинилося, оскількиhttps://www.dw.com/uk/zahidni-sankcii-proti-rosii-ta-iranu-naskilki-voni-efektivni2-a-68946844/a-68946844 ЄС наклав санкції на постачання трубопровідної нафти з РФ. Проте для Угорщини, Чехії та Словаччини зробили виняток - ці країни продовжують качати нафту нафтогоном.
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров зробив заяву у зв'язку з нападом на консорціум Каспійського трубопроводу, повідомляє Nur.kz.
У заяві Міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест «у зв'язку з іншою цілеспрямованою атакою на критичну інфраструктуру міжнародного консорціуму Каспійського трубопроводу у водній зоні порту Новоросійськ».
Видання підкреслює, що те, що сталося, є «третім актом агресії проти виключно цивільного об'єкта, функціонування якого гарантоване нормами міжнародного права. Казахстан, як відповідальний учасник світового енергетичного ринку, незмінно виступає за збереження стабільності та безперебійного постачання енергетичних ресурсів.»
Вийшла нова стаття Посла України у Великій Британії Генерала Валерія Залужного. Вийшла одночасно в Україні та Великій Британії. В ній підіймається глобальне питання - Чому у війні критично важливо сформулювати політичну мету? І Залужний дає відповідь:
Політична мета війни - ось що дає відповіді на всі запитання. Саме цей термін дає можливість побачити не тільки, що робить противник, а і як рухатися самим далі. І якщо за тим самим Клаузевіцом, війна - це "трійця": населення, збройні сили та державне управління, тоді ці аспекти є трьома різними кодексами законів і серед цих сторін саме населення є найчутливішою стороною в сенсі підтримки війни.
Без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства, перш за все, до мобілізації, яка стрімко почала давати збої.
Клаузевіц наголошував: щоб мати підтримку населення, важливо, щоб громадськість була добре поінформована, могла відрізнити "правильне" від "неправильного", "своє" від "чужого". Природно, що підтримка населення найбільш сильна та відчутна до "свого" і "правильного", тобто національного - на практиці вона стає безумовною, коли воно безпосередньо наражається на небезпеку. Небезпекою може бути будь-яка загроза, що сприймається як пряма загроза незалежності держави.
Отже, очевидно, що скільки б не намагалося військове командування сформувати військову стратегію на певний період, усе це не матиме жодного результату без політичної волі, яка якраз і формується через політичну мету.
Повертаючись до Клаузевіца, в основі його теорії лежить те, що війни зазвичай ведуться з політичними, а не військовими цілями, і приводяться в дію не стільки фізичними, скільки ідеологічними силами.
Сьогодні, станом на кінець 2025 року, війна в Україні триває вже дванадцятий рік. І з абсолютною впевненістю можна сказати, що вона дедалі більше має ознаки світової. Так, за кількістю своїх жертв вона все ще не набрала обсягів світової, проте за рівнем глобального впливу та наслідків - вже ось-ось готова запустити свій небезпечний рахунок.
Підтвердженням цього, наприклад, може бути епізод з нашої історії, коли начебто сильні особистості ********* світу стверджували про можливі швидкі рішення і довгоочікуваний мир.
Мир, який і досі не настав.
З повними текстами статей можна вже зараз ознайомитися тут:
https://www.liga.net/ua/politics/opinion/polityka-i-viyna-realnist-proty-ochikuvannia
і тут:
https://www.telegraph.co.uk/gift/acd8dc8b8508344e
Потом я всегда этих мужиков боялся почему-то, хотя они на следующем годе как-то и убрались.
А вот осадочек остался: почему мои соседи до д.Вити не дотянулись, хйзн-ет?
История могла закончиться на 4пузыре ... , но Бог не позволил