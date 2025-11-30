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Орбан виправдав напад РФ та заявив, що Україна має стати "буферною зоною": Європейці хочуть війни заради грошей

Мета візиту Орбана до США. Хоче організувати зустріч з Путіним

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що припинення війни можливе лише за умови повернення України до ролі "буферної зони". Він також стверджує, що деякі європейські керівники нібито зацікавлені у затягуванні конфлікту через фінансові мотиви.

Про це він сказав під час висловлювання на антивоєнному з’їзді в місті Ньїредьгаза, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Позиція щодо війни

Угорський глава уряду заявив, що Європа нібито займає "войовничу позицію", оскільки вірить у можливість військової перемоги України. За його словами, війна вигідна західним країнам, а "брюссельська еліта" розраховує отримати прибутки в разі поразки РФ.

Європейці хочуть війни. Ми хочемо миру, припинення вогню і безпеки. А за їхнім бажанням війни стоять гроші", - заявив Орбан.

Він також звинуватив європейських і американських лідерів у тому, що вони нібито готові "платити за це українською кров’ю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекладачка Орбана некоректно переклала низку заяв Путіна, зокрема і щодо України, під час зустрічі в Кремлі, - ЗМІ

Допомога Україні

Орбан також розкритикував еволюцію західної підтримки Києва - від фінансування до постачання озброєнь, а також додав, що зараз звучать заяви про можливу відправку військових, натякнувши на слова президента Франції Емманюеля Макрона.

"Спочатку дали гроші, потім зброю, а тепер з’являються французькі та інші заяви про можливість відправки солдатів", - сказав він.

Також читайте: Угорщина має "суверенну зовнішню політику", - Сійярто про візит до Путіна

Виправдання дій РФ

Значну частину виступу Орбан присвятив виправданню дій РФ, повторивши наратив про те, що розширення НАТО та прагнення України інтегруватися до ЄС і Альянсу нібито порушують "історичні угоди" та становлять загрозу Москві.

Орбан заявив, що українська державність після розпаду СРСР начебто суперечила інтересам РФ, оскільки "наближала сучасну зброю НАТО до російських кордонів".

"Україна має міжнародні права, але й росіяни мають право на власну безпеку і не хочуть бути сусідами членів НАТО", - заявив глава уряду Угорщини.

Також читайте: Орбан перебуває в Москві без європейського мандата, - Мерц

Безпека Європи

Орбан підкреслив, що Будапешт обирає "третій шлях", який передбачає створення нового європейського безпекового балансу. За його словами, це має усунути "військову загрозу" для Угорщини та створити економічні переваги.

Він також повторив тезу про те, що час нібито працює на користь Росії й що затягування переговорів призведе до більших втрат України.

"Буферна держава" 

На завершення Орбан послався на "американський мирний план із 28 пунктів" і заявив, що, на його думку, єдиним реалістичним шляхом є повернення України до статусу "буферної держави".

Читайте: Орбан закликав ЄС підтримати новий мирний план та заявив, що Угорщина блокуватиме подальшу допомогу Україні, - Рolitico

Автор: 

перемовини (3819) допомога (9207) Орбан Віктор (947)
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Топ коментарі
+43
Хряк смердючій, забийся в свинарник
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30.11.2025 07:56 Відповісти
+23
Незважаючи на це,поставки рашистських нафти до уйобщини нафтопроводом "Дружба" йдуть цілодобово.
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30.11.2025 08:03 Відповісти
+22
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30.11.2025 08:06 Відповісти
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Хряк смердючій, забийся в свинарник
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30.11.2025 07:56 Відповісти
Бидло воно, продажна політична шлюха!*? Бальшой палітік-"Коня кують, а жаба ногу підставляє...!"
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30.11.2025 10:20 Відповісти
прийшов час зіпсувати стосунки з угорщиною
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30.11.2025 13:14 Відповісти
Можеш наступного разу плюнуть на екран свого смартфону, як побачеш слово Угорщина. А краще ***** по екрану чимось гострим.
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30.11.2025 15:59 Відповісти
"Мал клоп, да вонюч"

.
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30.11.2025 13:42 Відповісти
Їбанат!
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30.11.2025 07:57 Відповісти
*****.
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30.11.2025 07:58 Відповісти
Набір слів. Жовтий, гарячий, трава, поліестер. Просто чувак щось говорить що забивати ефір, щоб потім не червоніти перед БОСОМ Путіним мов " я гроші дав де результати"
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30.11.2025 08:00 Відповісти
Незважаючи на це,поставки рашистських нафти до уйобщини нафтопроводом "Дружба" йдуть цілодобово.
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30.11.2025 08:03 Відповісти
Трамп дав добро - на 1 рік
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30.11.2025 08:34 Відповісти
І от чому туди не впаде некерована українська ракета, чи що там у нас ще залишилось
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30.11.2025 08:50 Відповісти
Три рази Мадяр бив по нафтопроводу - хотів накласти санкції - кацапи за два дні відновляються
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30.11.2025 08:55 Відповісти
The pipeline is not running at full capacity and supplies have resumed in smaller volumes.
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30.11.2025 09:56 Відповісти
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30.11.2025 08:06 Відповісти
Угорська державність ще з часів після 2СВ суперечила інтересам есесера. У 1956 році Угорщина здійснила акт віроломного нападу на інтереси руzzкіх, що призвело до масового ущємлєнія прав останніх. І лише факт розпаду есесесера зміг врятувати рузкаґаварящіх від підступних співучасників злочинів німецького фашизму.
надо павтаріть!
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30.11.2025 08:11 Відповісти
Ворог знищує Україну ,ворог знищує нашу енергетику ,а тим часом ворог експортує свою нафту через територію України в угорщину і словачину ,заробляючи при цьому 7 мільярдів євро ,влада навіть не намагаєтся щось змінити.
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30.11.2025 08:15 Відповісти
У липні 2024 року Україна зупинила постачання нафти «Лукойлу» через трубопровід «Дружба» до Угорщини та Словаччини.
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30.11.2025 08:19 Відповісти
От шо ти мелеш?!!

"Російський нафтопровід «Дружба» відновив роботу після удару Сил оборони України в ніч на 18 серпня 2025 по станції «Нікольське». Постачання нафти до Угорщини також відновилося"

Київ пояснив, чому транзит російської нафти має тривати (10.01.2025)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Він пояснив, що порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема, в Угорщину, Словаччину та Чехію, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу.
Як відомо, "Дружба" проходить з РФ до міста Мозир у Білорусі, там він розгалужується на північну й південну гілки - через Білорусь і Польщу в Німеччину та через Україну в Словаччину та Угорщину. Після початку повномасштабної війни Росії проти України транспортування по північній його гілці припинилося, оскількиhttps://www.dw.com/uk/zahidni-sankcii-proti-rosii-ta-iranu-naskilki-voni-efektivni2-a-68946844/a-68946844 ЄС наклав санкції на постачання трубопровідної нафти з РФ. Проте для Угорщини, Чехії та Словаччини зробили виняток - ці країни продовжують качати нафту нафтогоном.



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30.11.2025 08:50 Відповісти
напад на Україну спричинив вступ в НАТО Швеції та Фінляндії , Орбан ти дурак ?
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30.11.2025 08:17 Відповісти
Ні, він пд@р@с!
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30.11.2025 08:21 Відповісти
Одне другому не заважає бо різні частини тіла
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30.11.2025 08:38 Відповісти
вступ в НАТО Швеції та Фінляндії виправданий
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30.11.2025 08:23 Відповісти
Позиція пристосуванців залежить від подій що відбуваються на фронті.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров зробив заяву у зв'язку з нападом на консорціум Каспійського трубопроводу, повідомляє Nur.kz.

У заяві Міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест «у зв'язку з іншою цілеспрямованою атакою на критичну інфраструктуру міжнародного консорціуму Каспійського трубопроводу у водній зоні порту Новоросійськ».

Видання підкреслює, що те, що сталося, є «третім актом агресії проти виключно цивільного об'єкта, функціонування якого гарантоване нормами міжнародного права. Казахстан, як відповідальний учасник світового енергетичного ринку, незмінно виступає за збереження стабільності та безперебійного постачання енергетичних ресурсів.»
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30.11.2025 08:19 Відповісти
хто це зробив ?
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30.11.2025 08:22 Відповісти
членів одкб разом з мад'ярами - *****! Це - союзники касапів!
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30.11.2025 08:23 Відповісти
Як тільки косоокі припинять через свою територію сірі схеми поставок та допомогу *********** в обході санкцій,Україна розгляне це питання!
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30.11.2025 09:18 Відповісти
Жабур квакнув. Будуть дощі.
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30.11.2025 08:23 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/60589 Борислав Береза:
Вийшла нова стаття Посла України у Великій Британії Генерала Валерія Залужного. Вийшла одночасно в Україні та Великій Британії. В ній підіймається глобальне питання - Чому у війні критично важливо сформулювати політичну мету? І Залужний дає відповідь:
Політична мета війни - ось що дає відповіді на всі запитання. Саме цей термін дає можливість побачити не тільки, що робить противник, а і як рухатися самим далі. І якщо за тим самим Клаузевіцом, війна - це "трійця": населення, збройні сили та державне управління, тоді ці аспекти є трьома різними кодексами законів і серед цих сторін саме населення є найчутливішою стороною в сенсі підтримки війни.
Без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства, перш за все, до мобілізації, яка стрімко почала давати збої.
Клаузевіц наголошував: щоб мати підтримку населення, важливо, щоб громадськість була добре поінформована, могла відрізнити "правильне" від "неправильного", "своє" від "чужого". Природно, що підтримка населення найбільш сильна та відчутна до "свого" і "правильного", тобто національного - на практиці вона стає безумовною, коли воно безпосередньо наражається на небезпеку. Небезпекою може бути будь-яка загроза, що сприймається як пряма загроза незалежності держави.
Отже, очевидно, що скільки б не намагалося військове командування сформувати військову стратегію на певний період, усе це не матиме жодного результату без політичної волі, яка якраз і формується через політичну мету.
Повертаючись до Клаузевіца, в основі його теорії лежить те, що війни зазвичай ведуться з політичними, а не військовими цілями, і приводяться в дію не стільки фізичними, скільки ідеологічними силами.
Сьогодні, станом на кінець 2025 року, війна в Україні триває вже дванадцятий рік. І з абсолютною впевненістю можна сказати, що вона дедалі більше має ознаки світової. Так, за кількістю своїх жертв вона все ще не набрала обсягів світової, проте за рівнем глобального впливу та наслідків - вже ось-ось готова запустити свій небезпечний рахунок.
Підтвердженням цього, наприклад, може бути епізод з нашої історії, коли начебто сильні особистості ********* світу стверджували про можливі швидкі рішення і довгоочікуваний мир.

Мир, який і досі не настав.

З повними текстами статей можна вже зараз ознайомитися тут:

https://www.liga.net/ua/politics/opinion/polityka-i-viyna-realnist-proty-ochikuvannia

і тут:
https://www.telegraph.co.uk/gift/acd8dc8b8508344e
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30.11.2025 08:25 Відповісти
Залужний ніколи не розмовляв у "військово-казарменому" стилі, він освічена людина якщо що.
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30.11.2025 10:05 Відповісти
Ясна річ,у "Підрахуя" дисертацію захистив.
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30.11.2025 11:41 Відповісти
Це і бабушки української корупції танки стоять в казармах.
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30.11.2025 10:31 Відповісти
Хто тепер замість Єрмака отримує кривавий гешефт за прокачку кацапської нафти по Дружбі? Лишився лише зрадливий безрідний Віслюк. Пора прикривати цю срану лавочку ще позавчора.
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30.11.2025 08:29 Відповісти
Пора мочити гада! 🤬
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30.11.2025 08:40 Відповісти
Прикольненько, в якщо в України не вийде бути буферною зоною, то автоматично буферною зоною стануть всі країни варшавського договору, так виходить
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30.11.2025 08:48 Відповісти
Довбойоб! А то, що рашка вже є сусідом держав членів НАТО Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, то це нічого?
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30.11.2025 08:50 Відповісти
Промашка - Норвегії і Польщі
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30.11.2025 09:12 Відповісти
І ця країна досі у 'Євросоюзі,бо Орбана їзда до Світового агресора та терориста в гості,як до себе додому....
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30.11.2025 08:52 Відповісти
Буде вітя орбан "буферною зоною" між двома дебелими арабами при увімкненій камері.
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30.11.2025 08:57 Відповісти
Не миру ти хочеш, а нашого Закарпаття.
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30.11.2025 08:57 Відповісти
****** смердючі, ви ще за Корюківку-1943 відповідати будете. Треба у них східні області анексувати, тому що "наближення НАТО загрожує" Україні за логікою цього Квазімоди...
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30.11.2025 08:58 Відповісти
Мудак мудаком але розуміє фібрами що впаде Україна, буфером буде Угорщина.Якби цей хряк знав історію,бо в 1956 році його ще в проєкті не було,коли на вулицях Будапешта лилась угорська кров,яку випускала москва.Сам орбан спить і бачить Закарпаття в своїх кордонах На футбольні матчі виходить з шарфом з мапою Закарпаття в складі Угорщини
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30.11.2025 08:59 Відповісти
Знає ще як. На початку своєї політичної кар'єри добре на цьому попіарився. Він просто цинічна сволота.
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30.11.2025 16:33 Відповісти
Європейський лібералізм до таких ось внутрішніх ворогів-"орбанів" рано чи пізно поховає Євросоюз.
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30.11.2025 09:02 Відповісти
Лібералізм і не таких нациків пережовував і висрав. Цей півень в наступному році сяде після виборів.
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30.11.2025 09:58 Відповісти
Хтось цього виродка відправить до кобзона? Не можна допускати щоб ця мразота виграла вибори ще і в наступному році.
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30.11.2025 09:07 Відповісти
Останні опитування свідчать,що у цього хряка зросли рейтинги, завдяки регулярним зустрічам з ******
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30.11.2025 09:11 Відповісти
Він ці опитування малює, а шансів на виборах в нього нуль.
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30.11.2025 10:00 Відповісти
У цієї жаби ростуть рейтинги тому що кацапська нафта по ''дружбі'' знову пішла в Вугорщину. Воно ще й переманить на сторону Сосії половину европейських політиків. Мовляв, дивіться хто буде з )(уйлом той отримає дешеву нафту і чемодан грошей в вигляді відкату лічно для себе
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30.11.2025 10:07 Відповісти
Треба звернутися до НАТО з проханням, призупинити дію 5-ї статті що до цієї циганви на пару місяців. Я думаю,що цьго терміну нам вистачить для приветення до тями цього хряка, разом з його табором!
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30.11.2025 09:08 Відповісти
Zдохни падло просто здохни
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30.11.2025 09:22 Відповісти
"Вот что крест животворящий делает!" (В даному випадку - "криваві" нафтодолари Путіна). "Чорне" можна "білим" назвать, І навпаки...
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30.11.2025 09:23 Відповісти
По логике орбана, потом на севере Финляндия должна стать буферной зоной
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30.11.2025 09:25 Відповісти
Є всі підстави розривати дипломатичні відносини та закривати посольство.
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30.11.2025 09:30 Відповісти
До речі, чому досі працює іранське посольство мені також незрозуміло.
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30.11.2025 09:32 Відповісти
Стогіном ******* - уйобіка ЗАДОВОЛЕН
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30.11.2025 09:36 Відповісти
Єдиним нормальним і дієвим планом для спасіння планети - є повернення торбана і пуйла в буверну зону вглиб землі під товстий шар хлорки!
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30.11.2025 09:36 Відповісти
ГНИДО!!! Хто ти такий щоби ти вирішував долю України?!
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30.11.2025 09:43 Відповісти
З чого ви взяли, що він взагалі щось вирішує? Це звичайний правопівень-пропагандист.
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30.11.2025 10:02 Відповісти
Орбану витерти рота після візиту до ху.ла.
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30.11.2025 09:56 Відповісти
Навіщо, він цим гордиться, неділю не миє і не їсть в нього
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30.11.2025 10:38 Відповісти
Вже приглянув собі будиночок на рубльовці? В 2026 переізд.
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30.11.2025 10:01 Відповісти
Років що до рубльовці не дотягує, десь до ростова, но зато біля яника
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30.11.2025 10:36 Відповісти
Поки
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30.11.2025 10:37 Відповісти
"Україна має міжнародні права, але й росіяни мають право на власну безпеку і не хочуть бути сусідами членів НАТО", - заявив глава уряду Угорщини. мадярський сраколиз куйла.Так Україна і її народ .маючи міжнародні права .теж не хоче бути сусідами собачих ворогів мадярщини і 3,14дерації.але ж сусідів не вибирають.а куйовими сусіди стають тоді.коли в них до влади приходить КУЙЛО.АБО В ІНШИХ СУСІДІВ (МАДЯРСЬКИХ) ЧЛЕНОСОС КУЙЛА....
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30.11.2025 10:05 Відповісти
Дебіл, який ліпить дічь. Він не може не знати, що НАТО вже давно межує з рашкою й нічого катастрофічного не сталось, а самому путіну не потрібна буферна зона, а потрібна Україна у складі московської імперії.
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30.11.2025 10:16 Відповісти
Вдає, що "Бухарєстская область" має власну думку?
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30.11.2025 10:22 Відповісти
Я сопляком был, но помню странную пьянку соседей : три пузыря раздавили за 56 год - вот этими руками я их давил...
Потом я всегда этих мужиков боялся почему-то, хотя они на следующем годе как-то и убрались.
А вот осадочек остался: почему мои соседи до д.Вити не дотянулись, хйзн-ет?
История могла закончиться на 4пузыре ... , но Бог не позволил
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30.11.2025 10:31 Відповісти
Дебільна тварина, біля корита ху...ла. Гроші не пахнуть
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30.11.2025 10:32 Відповісти
Шкурок пообіцяв своєму фронтмена Вітюші віддати Закарпаття і пробити коридор для єднання болотних угрофінських племен.
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30.11.2025 10:33 Відповісти
Стара паскуда.
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30.11.2025 11:41 Відповісти
Орбан має здохнути і накмога швидше.
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30.11.2025 11:43 Відповісти
Між Україною та ЄС також тоді потрібна буферна зона, і зробити її треба з Угорщини: припинити грошові надходження з ЄС, перекрити нафтопровід і нехай собі й далі "дружать" з рф
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30.11.2025 12:08 Відповісти
Орбан як був кдб-ешною прокладкою, так і залишився.
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30.11.2025 12:13 Відповісти
А йому на думку не спадало,що якщо Україна впаде,то "буферною зоною" стане Угорщина!
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30.11.2025 12:37 Відповісти
Дивно, бо коли тобі той жеш «брюссель» вимикає подсос, то ти ниєш і стаєш ласковим
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30.11.2025 13:09 Відповісти
Нацизм та фашизм,мабуть ,у мадяр та словаків передається з генами. Так підтримувати нацистського байстрюка-потвору тютіна!
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30.11.2025 18:20 Відповісти
і це Європа?
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30.11.2025 19:23 Відповісти
все они ********-орбан,фицо,си,трамп,кто поддерживает ***** и рашку!в аду гореть будут вечно!
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30.11.2025 19:24 Відповісти
Не понимаю, почему его, вместе с теми кто навыберал его, еще не кикнули с ЕС
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30.11.2025 23:41 Відповісти
Якщо угорці це підтримують та обирають у владу таких як Орбан то вони не кращі за гнилих кацапів!
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01.12.2025 19:52 Відповісти
 
 