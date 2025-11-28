РУС
Новости Увольнение Ермака
2 217 9

Туск об увольнении Ермака: "Политический кризис в Киеве"

Туск

Глава правительства Польши Дональд Туск прокомментировал перезагрузку в Офисе президента Украины, связанную с увольнением Андрея Ермака и следственными действиями в отношении него со стороны НАБУ. 

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявил Туск 

"Орбан едет к Путину, Навроцкий к Орбану. В переговорах по "плану Уиткоффа" хаос, а в Киеве политический кризис. Роковая комбинация", - написал Туск.

Обыски и увольнение Ермака 

Читайте также: Зеленский уволил Ермака с должности главы Офиса президента, - указ

Автор: 

Туск Дональд (844) Ермак Андрей (1373)
Дурнуватий висновок. Яка ще криза? Криза була з дерьмаком в жОПі.
28.11.2025 19:46 Ответить
Мабуть дело таки не в поганих боярах.
28.11.2025 20:02 Ответить
Навроцький, як і його попередник, дружбан кремлівського Вітюші. Хресний всіх педофілів в Угорщині.
28.11.2025 19:50 Ответить
Так і є
28.11.2025 19:58 Ответить
Ніякої кризи немає,- держава очищується від гівна
28.11.2025 20:05 Ответить
"Орбан їде до Путіна, Навроцький до Орбана."

Так погоди, если цепочку выстроить то получится Навроцкий тоже едет к путину
28.11.2025 20:18 Ответить
Криза. Начальника скрепок_кнопок звільнено.

Держава зупиняється...

Як там казала одна львіська гадина: ...якщо "овоч" стоятиме на червоне світло, то стане вся Україна...

До речі, а де ця соска зараз?
28.11.2025 20:39 Ответить
 
 