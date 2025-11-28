2 217 9
Туск об увольнении Ермака: "Политический кризис в Киеве"
Глава правительства Польши Дональд Туск прокомментировал перезагрузку в Офисе президента Украины, связанную с увольнением Андрея Ермака и следственными действиями в отношении него со стороны НАБУ.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявил Туск
"Орбан едет к Путину, Навроцкий к Орбану. В переговорах по "плану Уиткоффа" хаос, а в Киеве политический кризис. Роковая комбинация", - написал Туск.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- ВпоследствииАндрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса президента.
