Туск об увольнении Ермака: "Политический кризис в Киеве"

Глава правительства Польши Дональд Туск прокомментировал перезагрузку в Офисе президента Украины, связанную с увольнением Андрея Ермака и следственными действиями в отношении него со стороны НАБУ.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявил Туск

"Орбан едет к Путину, Навроцкий к Орбану. В переговорах по "плану Уиткоффа" хаос, а в Киеве политический кризис. Роковая комбинация", - написал Туск.

Обыски и увольнение Ермака

