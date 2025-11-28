РУС
Увольнение Ермака
11 855 164

Ермак уволен с должности главы ОП, - Зеленский

єрмак

Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется...

 

Зеленский Владимир (22750) увольнение (2728) Ермак Андрей (1373)
Топ комментарии
+24
Оп-а...
Зеневтік на черзі.

28.11.2025 17:24 Ответить
+22
Не може бути!! Коли гундосий напишезаяву про звільнення за власним бажанням?

28.11.2025 17:23 Ответить
+21
Це вже цікавіше - ЗЕблазень має бути наступним тільки в такому випадку ще буде шанс врятувати Україну!!!

28.11.2025 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Володимире Олександровичу, на вихід

https://censor.net/ua/news/3202568/ya_pryyishov_iz_zelenskym_i_z_nym_pidu_yermak

28.11.2025 17:40 Ответить
Послом в Сербію?

28.11.2025 17:40 Ответить
Швидше ослом на россію.

28.11.2025 17:42 Ответить
Чекаємо наказу на призначення пана Ермака регентом.

28.11.2025 17:41 Ответить
треба тоді перзидента визнати офіційно недієзданим , щоб призначити регента.

28.11.2025 17:44 Ответить
От же с...а татарін.Здав все таки Борісовну...)

28.11.2025 17:41 Ответить
Міцно Зеленського за яйця схопили НАБУ/ФБР, накрався гніда так, що змушений здавати своїх спільників в обмін на гарантії особистої індульгенції. Не здивуюсь, що там ще й повний кошик за 111 ст.

28.11.2025 17:42 Ответить
Миколая ж наче 6го грудня? Чи подарунки почали насипати за тиждень?

28.11.2025 17:43 Ответить
Простроченого також у відставку. Разом прийшли, разом йдіть на куй

28.11.2025 17:43 Ответить
Надо не дать фидеру , сбежать на историческую родину . Там Миндич ему уже место в Хайфе на пляже занял.

28.11.2025 17:43 Ответить
Татусь Єрмака в москві.

28.11.2025 17:55 Ответить
А квартирка у ленінграді.

28.11.2025 18:03 Ответить
"З нашого боку помилок не буде". Це каже той, хто сам - величезна помилка, чья банда, нібито, "має права на помилку", в кого "НІ ДНЯ БЕЗ ЗАШКВАРУ!"

28.11.2025 17:43 Ответить
Дерьмака на пожитеве заключення цього виродка. Ця **** не має звалити. Тепер курву татарова.

28.11.2025 17:44 Ответить
не пройшло і три роки ...

28.11.2025 17:44 Ответить
Нарешті. Тепер переможемо стовідсотково. Ще не сгінела

28.11.2025 17:44 Ответить
Чого ви радієте, вони крутять як хочуть. Ну буде якийсь фунт головою ОП, що з того.

28.11.2025 17:45 Ответить
Думаю, Лисий чудово підійде...

28.11.2025 17:47 Ответить
Понимаете в чем дело. Должность главы ОПы сама по себе не дает власти, ни по Закону - ни по понятиям. Сначала власть давала близость к Найпотужнишому, потом Ермак просто начал грести всех под себя. Но по факту эта власть ни на чем не держалась, хотя если бы летом удалось сломать НАБУ и САП то Ермаку бы ничего не угрожало. А сейчас любая новая фигура которая придет - во первых на сможет опираться для собственного укрепления на авторитет Найвелычнишого, а во вторых ей снова придется пробовать ломать всех об колено и заставлять лечь под себя. А они согласятся, а им это надо?

28.11.2025 17:52 Ответить
"А они согласятся, а им это надо?"
Ну, всі попередні ж "лягли і просють". Щоправда, роки зо два-три для цього знадобилося...

28.11.2025 17:56 Ответить
Так, ти ж казав, що він піде разом з тобою... І знову збрехав...

28.11.2025 17:45 Ответить
Коли це падло буде затримано і запроторено до СІЗО?

28.11.2025 17:46 Ответить
Зараз черга Умерова.

28.11.2025 17:51 Ответить
Зеленський ТИ найвеличніше лайно зі всіх скажемо президентів ТИ гандон Зеленський

28.11.2025 17:46 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28.11.2025 17:54 Ответить
Ось,що Хрест Животворящий робить!!!

28.11.2025 17:47 Ответить
Это лучший поступок в его жизни, это его Лебединная Песня, Джоконда. Теперь, если хватит ума, нужно требовать ухода его самого, а временно исполняющего (выборов сейчас быть не может) требовать Залужного. Тогда, быть может, появится у нас если уж не надежда, то хотя бы какая-то последовательность. Будем крепкими.

28.11.2025 17:48 Ответить
Залужний не може. Тільки спікер ВР вибраний з числа депутатів.

28.11.2025 17:56 Ответить
Кто то из депутатов слагает мандат. И на его место заходит по партийным спискам следующий. Тот же Залужный. А дальше депутат может стать спикером ВР.

28.11.2025 18:06 Ответить
Ти ж обяцяв що у.3.14здуете разом...Тримай слова пацана....

28.11.2025 17:48 Ответить
він і на один срок обіцяв,
а оно от воно як намалювалося...

28.11.2025 17:51 Ответить
ніхто нікого не здав, не на Лукьяновкі же він? - перевели в тінь.
паслом в кудись на тепле море поїде, тим паче шо англійську знає шо ******* як!

28.11.2025 17:49 Ответить
І що далі? Замість нього Стефанчука чи Кошового призначити? Як я і казав, мало хто може перемогти Україну на полі бою. Зате українці завжди перемагають самі себе, а ворогу достатньо просто поспостерігати в тіньку

28.11.2025 17:50 Ответить
Кого бы ни назначили - это не будет той величины фигура, которая могла бы узурпировать власть так как это сделал Ермачина. Ему просто никто не позволит уже так укрепиться, и он не сможет снова вокруг себя консолидировать и силовиков и зелень.

28.11.2025 17:55 Ответить
Можу нагадать гарний приклад з історії... Про короля Англії, Едуарда ІІ, "Будівельника", чув? Він був пасивним гомосексуалістом. Його "місителем глинки" був такий собі Г"ю Диспенсер. Саме він та його батько, "рулили" державою. Коли знать збунтувалася, від цього самоправства, обоє були страчені, а Едуарда ІІ усунули від влади і заперли в одному з замків... А потім, вставивши в сраку коров"ячий ріг, з обрізаним кінцем, запхнули крізь нього, розпечений залізний шкворень...
Те саме загрожує і "Блазню"...

28.11.2025 18:07 Ответить
о так, без єрмака Україна паде

єрмак наша "ядерна зброя", без нього дрони не літають, вибухівка не вибухає, автомати не стріляють

28.11.2025 18:06 Ответить
А мені шкода Зе, тепер йому прийдеться самому думати й видумувати! А це ж "непосильний труд"!

28.11.2025 17:51 Ответить
Що, що?!
Думати? Хто, чим?
Та нічого абсолютно не зміниться! Буде те саме, лиш якийсь зіц-голова опи буде тупо виконувати вказівки того самого дєрмака. А той собі, як коломойша, десь в Буковелі, або взагалі, в якісь Каталонії...

28.11.2025 17:55 Ответить
А шо, разом з АБ Зє звільнив і всіх авторів своїх текстів?

28.11.2025 17:59 Ответить
Гнида пархата своєю корупцією і збагаченням знищила Україну і народ!

28.11.2025 17:51 Ответить
Цікава новина, 120 коментів за '30.

28.11.2025 17:51 Ответить
Тепер головне щоб після звільнення цієї падли ЗЕвилупок не влаштував його в який небудь бек-офіс звідки він і надали буде рулити процесами, але вже неофіційно

28.11.2025 17:52 Ответить
А шо, сюлушне зауваження. "Будинків Захарченка", які пустують, зараз багато...

28.11.2025 18:01 Ответить
вова, час на вихід і тобі......

28.11.2025 17:52 Ответить
і як тепер Оманська Гнида без мамкиної сісі

28.11.2025 17:53 Ответить
Народ не переживайте, Маркарова вже стартує, готова в понеділок лєнточку порвати.

28.11.2025 17:53 Ответить
Лєніна свалілі, фашисти!

28.11.2025 17:53 Ответить
Не розумію- чим Єрмак був поганий?

28.11.2025 17:54 Ответить
Давно з палати ?

28.11.2025 17:56 Ответить
до чєбурєка рустемова зауважень нема, носате чьмо з 4ма паспортами готується до перемовин?

28.11.2025 17:54 Ответить
Від серця відірвав.

28.11.2025 17:55 Ответить
А чому лише тепер ?
Дивна якась операція . Чому її провели аж через 4 роки війни , вбивши більше мільйона своїх орків , поховавши фактично - ЧФ , довівши економіку до передінфарктного стану і тд. , а не на початку вторгнення , за трі дня .?

28.11.2025 18:05 Ответить
Дєрьмака типу звільнили, а от для татарова необхідний квиток до дружбана портнова. В іншому випадку ніхто із зебратії не постраждає.

28.11.2025 17:56 Ответить
НАБУ впевнено може оголосити :"Я *** Алі-Бабу"

28.11.2025 18:00 Ответить
Володимир Олександрович, не думав, що ви здатні на такий мужній вчинок!

28.11.2025 18:02 Ответить
Два варіанти, обидва погані. Або він простачок і його дурять всі кому не лінь. Або він теж в темі в долі.

28.11.2025 18:04 Ответить
А як же "З Єрмаком прийшов і з Єрмаком піду?"

28.11.2025 18:04 Ответить
тепер єрмак не має броні, коли його мобілізують?

28.11.2025 18:04 Ответить
Black Friday. Найбільше у вартості впав Єрмак. Але в мене погані новини для тих, хто вважає, що він зовсім йде з влади. Він буде керувати з тіні, через своїх маріонеток. І зараз він жадає помсти. Як і Володимир Зеленський. Більше подробиць у вечірньому ефірі з Олегом Саакяном Обговоримо це та інше о 19-00 на моєму YouTube-каналі.

28.11.2025 18:06 Ответить
Кіма з Миколаївської ОВА треба ставити

28.11.2025 18:06 Ответить
Всеодно за клоуном буде смотрящий, а ця хуцпа для 73% ненормальних зайде чудово

28.11.2025 18:06 Ответить
