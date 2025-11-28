11 855 164
Ермак уволен с должности главы ОП, - Зеленский
Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Дополняется...
Ну, всі попередні ж "лягли і просють". Щоправда, роки зо два-три для цього знадобилося...
а оно от воно як намалювалося...
паслом в кудись на тепле море поїде, тим паче шо англійську знає шо ******* як!
Те саме загрожує і "Блазню"...
єрмак наша "ядерна зброя", без нього дрони не літають, вибухівка не вибухає, автомати не стріляють
Думати? Хто, чим?
Та нічого абсолютно не зміниться! Буде те саме, лиш якийсь зіц-голова опи буде тупо виконувати вказівки того самого дєрмака. А той собі, як коломойша, десь в Буковелі, або взагалі, в якісь Каталонії...
Дивна якась операція . Чому її провели аж через 4 роки війни , вбивши більше мільйона своїх орків , поховавши фактично - ЧФ , довівши економіку до передінфарктного стану і тд. , а не на початку вторгнення , за трі дня .?