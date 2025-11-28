Єрмака звільнено з посади голови ОП, - Зеленський. ВIДЕО

Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, він хоче, щоб "ні в кого не було питань до України", тож він анонсував перезавантаження Офісу президента.

Завтра, 29 листопада, Зеленський проведе консультації з тими, хто може замінити Андрія Єрмака на посту голови ОП.

Він також подякував Єрмаку за те, що під час переговорів той представляв українську позицію "саме так, як і має бути": "Завжди це була патріотична позиція, але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій".

"Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває. Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритись. Втратимо єдність – ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратися. Мусимо триматись. Іншого вибору в нас немає. Іншої України в нас не буде. Захищаємо Україну", - додав він.

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