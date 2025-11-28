Єрмака звільнено з посади голови ОП, - Зеленський. ВIДЕО
Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, він хоче, щоб "ні в кого не було питань до України", тож він анонсував перезавантаження Офісу президента.
Завтра, 29 листопада, Зеленський проведе консультації з тими, хто може замінити Андрія Єрмака на посту голови ОП.
Він також подякував Єрмаку за те, що під час переговорів той представляв українську позицію "саме так, як і має бути": "Завжди це була патріотична позиція, але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій".
"Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває. Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритись. Втратимо єдність – ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратися. Мусимо триматись. Іншого вибору в нас немає. Іншої України в нас не буде. Захищаємо Україну", - додав він.
Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дивна якась операція . Чому її провели аж через 4 роки війни , вбивши більше мільйона своїх орків , поховавши фактично - ЧФ , довівши економіку до передінфарктного стану і тд. , а не на початку вторгнення , за трі дня .?
2. Відкупиться
3. Втече в Росію.
і так далі...
"Блазень" зараз саме в такому положенні: або його "заб"ють камінням", з цілими яйцями (д"Єрмаком), а бо він д"Єрмака "відріже", і залишиться живим...
От і ВСЯ "мужність"...
Але Вовка і тут ступив - пізно...
Немає нікого, хто б зараз міг рівноцінно замінити Єрмака - для цього потрібно в один день розстріляти у внутрішньому дворі на Банковій керівництво ОП, прокуратури, БЕБ, СБУ, керівництво самого гуманоідного суду і Кабмін разом зі Стефанчуком.
І шо залишиться - Порошенко із прапором Батька Махна і лозунгом "Бей зельоних поки нас не прибили"? Чи Юлька в кожанке с маузером і Турчином з максімом, який пулемьот?
Здається мені, що просто Єрмак поміняє кабінет... І може вже у якусь ВІП камеру у Лукʼянівці проводять президенську пряму вертушку...
ну і як далі жити?
2. Різка зміна міміки Зеленського коли згадав СБУ - він не вміє приховувати емоції - підтвердження напружених зіпсованих стосунків з Малюком.
3. Багато обнадійливої риторики Зеленського щодо Гнатова - між ними точно з'явилась якась ''хімія'' - Зєля на нього серйозно розраховує.
4. Єрмак - швидше всього тепер буде позаштатним радником Зеленського - себто величезний вплив на рішення президента в нього залишиться.
5. Зеленський раніше заявляв - що він прийшов до влади разом з Єрмаком - разом вони і підуть.
Зеленський не йде - вчергове вже кілька тисяч раз Збрехав Зєля.
Завдання короткострокове - по манелях надавати патріотам (кримінальним гаманцям) - і не допустити їх до ЛЮБОЇ з гілок влади.
Завдання максимум - і не мрію - щоб в державі Україна з'явились ХОЧА Б проукраїнські (націоналістичні - НЕ вірю ) партії.
Тільки на такій базі можна ЩОСь говорити про спротив російській (і не тільки) агресії і геноциду етнічних українців.
УСЕ решта - немає сенсу.
скотиняка не менша і достойна на стирити все що бачить!
https://x.com/13Hellis_13
Hellis@13Hellis_13
https://x.com/13Hellis_13/status/1994366159278202918
одночасно з обшуками у Єрмака проведено обшуки у адміна "незалежного" ТГ каналу "Карточний офис", якій контролюється саме Єрмаком. Хто перший обіссявся з цих "незалежних": Іванов, або Петров? Роблю ставку на Петрова.
Аллилуйя,
Алли-луй-я-я!
Єрмака послом в Росію.
1. Зє збрехав як завжди.
2. В зє "затримка". (Мабуть ручку і папЕр шукає!). Як йому,бідосі,без Єрмака ці речі знайти?! Ну ЯК?!
Таааак тяжко працює бідоносець.
100% ще десь "вспливе" , в "адвокати" як злодій Боканов може піти чи ще кудись.