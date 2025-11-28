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Новини Звільнення Єрмака
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Єрмака звільнено з посади голови ОП, - Зеленський. ВIДЕО

Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, він хоче, щоб "ні в кого не було питань до України", тож він анонсував перезавантаження Офісу президента.

Завтра, 29 листопада, Зеленський проведе консультації з тими, хто може замінити Андрія Єрмака на посту голови ОП.

Він також подякував Єрмаку за те, що під час переговорів той представляв українську позицію "саме так, як і має бути": "Завжди це була патріотична позиція, але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій".

"Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває. Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритись. Втратимо єдність – ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратися. Мусимо триматись. Іншого вибору в нас немає. Іншої України в нас не буде. Захищаємо Україну", - додав він.

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Обшуки у Єрмака

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Автор: 

Зеленський Володимир (28000) звільнення (2768) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+47
Не може бути!! Коли гундосий напишезаяву про звільнення за власним бажанням?
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28.11.2025 17:23 Відповісти
+43
Оп-а...
Зеневтік на черзі.
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28.11.2025 17:24 Відповісти
+43
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28.11.2025 17:25 Відповісти
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А чому лише тепер ?
Дивна якась операція . Чому її провели аж через 4 роки війни , вбивши більше мільйона своїх орків , поховавши фактично - ЧФ , довівши економіку до передінфарктного стану і тд. , а не на початку вторгнення , за трі дня .?
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28.11.2025 18:05 Відповісти
потому что не было ограничений на продажу энергоресурсов. Сейчас санкции против Лукойл ставят под угрозу существования рашки..
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28.11.2025 18:26 Відповісти
Дєрьмака типу звільнили, а от для татарова необхідний квиток до дружбана портнова. В іншому випадку ніхто із зебратії не постраждає.
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28.11.2025 17:56 Відповісти
НАБУ впевнено може оголосити :"Я *** Алі-Бабу"
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28.11.2025 18:00 Відповісти
Не "швиди"... Ще може виплить маса "різних варіантів"...
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28.11.2025 19:08 Відповісти
?
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28.11.2025 19:24 Відповісти
1. Дадуть "задню" ініціатори, і накажуть "звернуть" розслідування.
2. Відкупиться
3. Втече в Росію.
і так далі...
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28.11.2025 19:27 Відповісти
Зелена ковдра у клітину..
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29.11.2025 08:10 Відповісти
Володимир Олександрович, не думав, що ви здатні на такий мужній вчинок!
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28.11.2025 18:02 Відповісти
У середньовічному Львові (читав у аналах "Історії держави і права"), було цікаве покарання для насильника. Його за ноги, шию, та одну руку, прив"язували, голим, до дерев"яного щита, на ринковій площі. . Калитку прибивали цвяхом. Поряд ставили охорону. А неподаоік клали купу каміння. І кожний прохожий зобов"язаний був кинуть в нього каменем. Він міг звільниться в один момент - власноручно відрізавши собі яйця, та залишить калитку прибитою до щита. В протилежному випадку його за день могли забить до смерті, камінням...
"Блазень" зараз саме в такому положенні: або його "заб"ють камінням", з цілими яйцями (д"Єрмаком), а бо він д"Єрмака "відріже", і залишиться живим...
От і ВСЯ "мужність"...
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28.11.2025 21:21 Відповісти
Це коли Залужного звільнив?
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29.11.2025 02:34 Відповісти
Два варіанти, обидва погані. Або він простачок і його дурять всі кому не лінь. Або він теж в темі в долі.
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28.11.2025 18:04 Відповісти
Друге... Подробиці "варіанту" - крадуть навкруги нього, а він "закриває очі",т злодїв "прикриває"... А вони "кладуть у тумбочку, йому, "конверти"...
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28.11.2025 23:34 Відповісти
А як же "З Єрмаком прийшов і з Єрмаком піду?"
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28.11.2025 18:04 Відповісти
Набрехав, як й завжди
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28.11.2025 18:27 Відповісти
тепер єрмак не має броні, коли його мобілізують?
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28.11.2025 18:04 Відповісти
Black Friday. Найбільше у вартості впав Єрмак. Але в мене погані новини для тих, хто вважає, що він зовсім йде з влади. Він буде керувати з тіні, через своїх маріонеток. І зараз він жадає помсти. Як і Володимир Зеленський. Більше подробиць у вечірньому ефірі з Олегом Саакяном Обговоримо це та інше о 19-00 на моєму YouTube-каналі.
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28.11.2025 18:06 Відповісти
Кіма з Миколаївської ОВА треба ставити
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28.11.2025 18:06 Відповісти
Всеодно за клоуном буде смотрящий, а ця хуцпа для 73% ненормальних зайде чудово
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28.11.2025 18:06 Відповісти
Вчасно зрадити - це не зрадити це передбачити! 😁

Але Вовка і тут ступив - пізно...
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28.11.2025 18:12 Відповісти
Хуцпа пошушукала і виріщила - хай відпочине у тіньочку. Портнов теж рулив сидячи в тіньочку, в іспанському апельсиновому садочку.
Немає нікого, хто б зараз міг рівноцінно замінити Єрмака - для цього потрібно в один день розстріляти у внутрішньому дворі на Банковій керівництво ОП, прокуратури, БЕБ, СБУ, керівництво самого гуманоідного суду і Кабмін разом зі Стефанчуком.
І шо залишиться - Порошенко із прапором Батька Махна і лозунгом "Бей зельоних поки нас не прибили"? Чи Юлька в кожанке с маузером і Турчином з максімом, який пулемьот?
Здається мені, що просто Єрмак поміняє кабінет... І може вже у якусь ВІП камеру у Лукʼянівці проводять президенську пряму вертушку...
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28.11.2025 18:13 Відповісти
Ото вже мабуть американці викрутили яйця...
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28.11.2025 18:13 Відповісти
Мабуть вашингтонськи кулаки на фаберже зє виявились міцніше кремлівських!
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28.11.2025 21:45 Відповісти
такі собитія - ларьочника звільнили!
ну і як далі жити?
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28.11.2025 18:15 Відповісти
поставте казла на місцє, смітуни!
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28.11.2025 18:16 Відповісти
Єрмак виконав свою брудну справу, єрмак може піти поки в тінь не більше, головне що погодив від імені зе. капітуляцію, не дарма Трамп з ****** так спішать прорпхати "мирний план" а ішак ним підіграє
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28.11.2025 18:18 Відповісти
і відразу поміняв громадянство?
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28.11.2025 18:19 Відповісти
єрмаку ще краще,тепер буде як портнов керувати дестанційно,і хер докажеш і превличеш до відповідальності,не для того він 6 років свою імперію будував та своїх шісток на ключові посади ставив щоб так просто владу втратити. Хоча новина гарна. Питання кого замість нього поставлять.
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28.11.2025 18:21 Відповісти
А як же слова, що вони підуть тільки разом? Й тут шмаркля соврамши.
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28.11.2025 18:25 Відповісти
Може в зє "затримка"?
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28.11.2025 21:47 Відповісти
1. Стилістика виступу - текст на 90% написаний Литвином (його стилістика) - Зеленський без папірця так не говорить.
2. Різка зміна міміки Зеленського коли згадав СБУ - він не вміє приховувати емоції - підтвердження напружених зіпсованих стосунків з Малюком.
3. Багато обнадійливої риторики Зеленського щодо Гнатова - між ними точно з'явилась якась ''хімія'' - Зєля на нього серйозно розраховує.
4. Єрмак - швидше всього тепер буде позаштатним радником Зеленського - себто величезний вплив на рішення президента в нього залишиться.
5. Зеленський раніше заявляв - що він прийшов до влади разом з Єрмаком - разом вони і підуть.
Зеленський не йде - вчергове вже кілька тисяч раз Збрехав Зєля.
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28.11.2025 18:28 Відповісти
Цікаво, що такого має НАБУ на Андрійборісича, що Вова вирішив його позбутися?
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28.11.2025 18:30 Відповісти
А він його і не позбувся.Просто в тінь сховав і звідти Єрмак так само буде тримати всіх за фаберже.
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28.11.2025 19:36 Відповісти
Але є одне АЛЕ! Тепер будуть "мати" зє без "прокладок"!
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28.11.2025 21:49 Відповісти
Буде новий єрмак.Не пропадати ж вертикалі влади ним побудованої?Та й за зе потрібно комусь турбуватися
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28.11.2025 18:31 Відповісти
розпоясалися! 😂
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28.11.2025 18:35 Відповісти
Він тепер вийде у вікно погуляти? Чи вишневою кісточкою вдавиться?
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28.11.2025 18:37 Відповісти
гіднісь вспом'ятали?
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28.11.2025 18:39 Відповісти
Неочікувано, але хай буде. Подивимося як далі будуть розвиватися події
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28.11.2025 18:40 Відповісти
Ще трошки - ще пр РЕЗИДЕНТА ГРУ ГШ рфії достати - і завдання мінімум підіння на ДНо буде виконано.
Завдання короткострокове - по манелях надавати патріотам (кримінальним гаманцям) - і не допустити їх до ЛЮБОЇ з гілок влади.
Завдання максимум - і не мрію - щоб в державі Україна з'явились ХОЧА Б проукраїнські (націоналістичні - НЕ вірю ) партії.
Тільки на такій базі можна ЩОСь говорити про спротив російській (і не тільки) агресії і геноциду етнічних українців.
УСЕ решта - немає сенсу.
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28.11.2025 18:46 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, тиж обіцяв шо підеш разом з Єрмаком!!!
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28.11.2025 18:47 Відповісти
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28.11.2025 22:27 Відповісти
«Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель»
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28.11.2025 18:49 Відповісти
А далі? Єрмак сяде до тюрми? Чи ні?
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28.11.2025 18:50 Відповісти
хау їбаут серельщя на звільнену посаду?
скотиняка не менша і достойна на стирити все що бачить!
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28.11.2025 18:56 Відповісти
Піде в ліс погуляє? Де вкрадені гроші?
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28.11.2025 18:58 Відповісти
https://x.com/13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13

Hellis@13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13/status/1994366159278202918

одночасно з обшуками у Єрмака проведено обшуки у адміна "незалежного" ТГ каналу "Карточний офис", якій контролюється саме Єрмаком. Хто перший обіссявся з цих "незалежних": Іванов, або Петров? Роблю ставку на Петрова.
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28.11.2025 19:03 Відповісти
Тепер Андрушці потрібно вчасно стати на "лижі", в певний момент вильнути хвостом і стартанути до фінішу. Куди, куди? Це тайна зеленого двору на Банковій.
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28.11.2025 19:04 Відповісти
Агент "Буратіно" в студії на фоні хромакєя прочитав написаний кимось текст (глазкі бігають туди-сюди при читанні)
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28.11.2025 19:12 Відповісти
Що це змінить? міндіч взагалі посади не мав, а призначав міністрів. потрібне усунення зеленського, а тоді всебічне розслідування щодо держзради і співпрацю з кремлем
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28.11.2025 19:16 Відповісти
Не бачив його років 5, що у нього з обличчям?
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28.11.2025 19:17 Відповісти
Гарант, не вздумай назначить на место главы ОП опять какого-нибудь знакомого еврея из Квартала или из Кривого рога…. А новый глава офиса пусть знает, что он на этой посаде ненадолго или до «первого свистка». Я думаю что перед назначением зеля всё-таки поинтересуется движимостью и недвижимостью а также статками семьи нового «Ермака»? А то вдруг окажется что у него жена, сестра, брат, племянники, дети или внуки, теща или тесть, пока не миллионеры, но как только отпрыск на посаде, так сразу становятся ими автоматически…. Интересно куда самого ермака послом пошлют???
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28.11.2025 19:21 Відповісти
"Гарант"
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28.11.2025 19:32 Відповісти
Я тоді не втік, а зараз тим паче не втічу! - заявив найпотужніший Лідор, танцюючи під рука ляльководів.
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28.11.2025 19:35 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
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28.11.2025 19:36 Відповісти
Оновлюємось, значить живі: Клітини організму оновлюються з різною швидкістю, залежно від типу тканини, тому не існує єдиного терміну для всього тіла. Наприклад, клітини слизової оболонки шлунка оновлюються кожні 3-5 днів, а клітини шкіри - кожні 14-35 днів. Проте, є клітини, які живуть набагато довше, як-от червоні кров'яні тільця (близько 120 днів) або клітини кісткової тканини (до 10 років (два терміни)).
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28.11.2025 19:38 Відповісти
А як же 'зі мною піде'. Перзидент теж збира манатки ?
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28.11.2025 19:40 Відповісти
А гандон зеленський не звільнильнився9
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28.11.2025 19:41 Відповісти
Потрібно стежити аби це ***** не втік в Європі!!!
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28.11.2025 19:43 Відповісти
Це вже дуже запізнілий крок з боку Зеленського , тепер він сам має подати у відставку
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28.11.2025 20:24 Відповісти
Гарна новина! Хто є хто будемо бачити відзавтра, але двіж починається! Нації завдання "на часі": викидати, хоч по одному, мафіозі, але швидко! Спасати Батьківщину Україну і наших героїчних вояків. Поможи народу України з Кримом і Донбасом, Святий Боже наш!
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28.11.2025 20:31 Відповісти
А як же воно без дорослих?
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28.11.2025 20:46 Відповісти
важко повірити що зьо відірвалося від своєї ходячої цицьки, або зьо дізналося, що дєрьмак щось приховало від нього... щось нечисто там "в сємьє"
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28.11.2025 21:02 Відповісти
Аллилуйя,
Аллилуйя,
Алли-луй-я-я!

Єрмака послом в Росію.
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28.11.2025 22:04 Відповісти
Є 2 варіанти на тему "Я з ним прийшов,Я з ним і піду!"
1. Зє збрехав як завжди.
2. В зє "затримка". (Мабуть ручку і папЕр шукає!). Як йому,бідосі,без Єрмака ці речі знайти?! Ну ЯК?!
Таааак тяжко працює бідоносець.
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28.11.2025 22:17 Відповісти
Коли вже зеленський подасть у відставку?
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28.11.2025 22:28 Відповісти
Нехай доведе, що він єрмак.
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28.11.2025 23:18 Відповісти
Ерамак был никто, стал никто... Просто кабинет поменял?
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28.11.2025 23:18 Відповісти
Слідкуйте за "рукам" (с)
100% ще десь "вспливе" , в "адвокати" як злодій Боканов може піти чи ще кудись.
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29.11.2025 00:02 Відповісти
зеЛайно казало що з єрмаком прийшло з єрмаком піде,чекаємо блд.
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29.11.2025 05:39 Відповісти
Не будьмо наївні - все тільки починається. Мається на увазі, чергова серія квартальців.Ми ще побачимо грандіозне шоу...
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29.11.2025 06:22 Відповісти
Єрмак це глиба, якої не просто буде позбутися. Буде і надалі давати вказівки зебілу, але вже по телефону
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29.11.2025 07:14 Відповісти
Звідки в його батька Таврія? Хіба може то Ока?
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29.11.2025 20:20 Відповісти
єрмак подав в подставку
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29.11.2025 09:12 Відповісти
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29.11.2025 09:33 Відповісти
Встигли врятувати дєрьмака, ще трохи і рєпа би тріснула
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29.11.2025 11:43 Відповісти
Зібрались якось у верховному ЗООСАДІ всі ті, в кого одночасно закінчились епохи бідності та гідності: Алі-Баба, 230 розбійників, 95 квартальщиків, декілька тисяч в'єтнамських «українок», Інтелектуальний клуб (імені Че Гевари №1 і Че Гевари №2), зейнаб, карлсон, шугармен, двушка-на-москву, сигізмунд, руда, веселий, кучерявий, сухач, шифер, тенісист, електронік, че гевара, дума, мідас, литвин, ботофермер, брекет, два професора різної статі, котигорошко, мисливець, пінгвін, «дарование», палички, термос, порноактриса, рейган, черчилль, голобородько, портрет, вирок, мівіна, скумбрія, алла борисівна, тимофєєв, діти кгбшників та грушників, брати фсбшників, чоловіки расіянок, піддуті робочі баби даа, кувшин, стюардеса, бублик, тенор, рокет, шлагбаум, антишлагбаум, рьошик (важко нести), тиса, фото рожевої фламінгі, безумна, авоська (гойко мітіч), мері поппінс, дуб, колима, буратіно, мос*кабєєва-чук, травневі шашлики, котлети, хачапурі, чебуреки і золоті яйця, товсті пачки кешу (в депут.конвертах, багажниках, скляних банках, незручних важких сумках і коробках, на диванах, столах і підлогах, в зливних бачках та спа-салонах, в медкабінетах і на універс.кафедрах тощо), декілька мільйонів 4-тисячідоларових вчителів, мільярд дерев, хламідія, цахес, мілікон, мецгер, ватрас, халімон, трухін, трубіцин, юрченко (що точно сидить ще з 2020р.!), щипач гусаків, чубакка-а-табу, лісапед, віслюк, одна мадам низької якості, багато вовків і тимошенків, один хряк, декілька бегемотів та з десяток кораб.сосен і вирішили заснувати в Україні нову НАЙВЕЛИЧНІШУ правлячу династію, щоби царювати вічно. Хотіли назватися «озеро», але передумали і назвалися «ДИНАСТІЯ». Для початку породичались з. і ч. і почали «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» 4-х великих козинських палаців для соправителів (за зразком геленджика). Але щось пішло не так…
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29.11.2025 13:43 Відповісти
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