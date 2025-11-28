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НАБУ підтвердило обшуки у Єрмака: Слідчі дії проводять в межах розслідування
Антикорупційні органи підтвердили, що проводять обшуки у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це йдеться в заяві Бюро, передає Цензор.НЕТ.
"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України.
Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі – згодом", - йдеться в повідомленні.
Обшуки у Єрмака
Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.
Топ коментарі
+12 Старый зольдат
показати весь коментар28.11.2025 09:07 Відповісти Посилання
+8 Leonid Mefodovskiy
показати весь коментар28.11.2025 09:07 Відповісти Посилання
+8 Поділля16
показати весь коментар28.11.2025 09:28 Відповісти Посилання
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Вангую, що в дєрьмака не знайдуть ніяких ознак причетномті до корупції.
Чи арештовувати можна коли завгодно без всяких процедур?
Не неси відвертої *****. До втечі Міндіча НАБУ не має ніякого відношення.
Так сталось...
Обходь циганок за сто метрів, бо гроші до дому не донесеш.
Чергова серія "слуги народу".
Можливо, що збирають докази причетності Червінського щодо вимагання ним хабаря.
ФБР активувало міндічгейт, на плівках натяк на єрмака, а воно тупо його в перемовники з американцями. Здавалось б дебілізм повний, зашкварених єрмаків чи умєрових, щоб що? Щоб здатись?
Ні, вони, типу, горою стоять, а тут бац, обшук, а там і арест...
От вийде завтра сонцесяйний, опустить голову (за сценарієм) і прохрипить - виходу нема... Воно й дійсно вже до краю дійшло, бо ж так він мав за сценарієм ту справу довести: сотні тисяч трупів, зруйновані вжент сотні міст і сіл, втрачені території, обвал економіки... і повний хаос в державному управлінні.
Ну все, як 73% дебіли в квітні 19-го замовляли. От нарешті вони й поржуть...
Чи то Малюк порозумнішав, чи дали команду сидіти рівно.
І ще не до всіх дійшло...