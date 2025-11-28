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Новини Обшук у Єрмака
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НАБУ підтвердило обшуки у Єрмака: Слідчі дії проводять в межах розслідування

Обшуки у Єрмака: НАБУ офіційно підтвердило

Антикорупційні органи підтвердили, що проводять обшуки у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це йдеться в заяві Бюро, передає Цензор.НЕТ.

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"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України.

Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі – згодом", - йдеться в повідомленні.

Обшуки у Єрмака: НАБУ офіційно підтвердило

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Обшуки у Єрмака

Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

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НАБУ (5743) обшук (2062) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
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28.11.2025 09:07 Відповісти
+8
А взуття зняли, коли заходили???
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28.11.2025 09:07 Відповісти
+8
НАБУ і САП це ті органи яких намагалися знищити Зеленський і Єрмак. Навіть вказівку виконали "зелені" депутати, їх брати ОПЗЖ і депутати партії"Родіни" Юлі Володимирівни. А потім, коли вийшли студенти і обурилися західні партнери - переголосували і зробили вигляд, що нічого не відбулося. І сьогодні єлдак давав вказівки порушувати справи проти НАБУ і САП, лити на них бруд і любими способами гальмувати справи проти мінідічів і цукерманів. Бо там сліди ведуть до Зеленського і Єрмака. Як би громадянин Ізраїлю без посади міг заходити в любе міністерство і давати вказавки на махінації і сумками вивозив звідки мільярди?
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28.11.2025 09:28 Відповісти
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28.11.2025 09:07 Відповісти
А взуття зняли, коли заходили???
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28.11.2025 09:07 Відповісти
бахіли взяли із собою!
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28.11.2025 09:20 Відповісти
Ти плутаєш НАБУ з Малюковськими клоунами.
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28.11.2025 09:21 Відповісти
Якщо би справді велось слідство й міндіча затримали - я би в це повірив...
Вангую, що в дєрьмака не знайдуть ніяких ознак причетномті до корупції.
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28.11.2025 09:48 Відповісти
А в Україні НАБУ контролює кордони?

Чи арештовувати можна коли завгодно без всяких процедур?

Не неси відвертої *****. До втечі Міндіча НАБУ не має ніякого відношення.
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28.11.2025 10:00 Відповісти
Якщо велось слідство і є підозра, то оголошується розшук та повідомляють прикордонників.
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28.11.2025 10:04 Відповісти
Так він втік до оголошення підозри.
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28.11.2025 10:07 Відповісти
Угу...
Так сталось...
Обходь циганок за сто метрів, бо гроші до дому не донесеш.
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28.11.2025 10:16 Відповісти
НАБУ і САП це ті органи яких намагалися знищити Зеленський і Єрмак. Навіть вказівку виконали "зелені" депутати, їх брати ОПЗЖ і депутати партії"Родіни" Юлі Володимирівни. А потім, коли вийшли студенти і обурилися західні партнери - переголосували і зробили вигляд, що нічого не відбулося. І сьогодні єлдак давав вказівки порушувати справи проти НАБУ і САП, лити на них бруд і любими способами гальмувати справи проти мінідічів і цукерманів. Бо там сліди ведуть до Зеленського і Єрмака. Як би громадянин Ізраїлю без посади міг заходити в любе міністерство і давати вказавки на махінації і сумками вивозив звідки мільярди?
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28.11.2025 09:28 Відповісти
Він ні дочого не причетний - такими будуть висновки НАБУ та САП...😁
Чергова серія "слуги народу".
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28.11.2025 09:54 Відповісти
Таємна кімната...
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28.11.2025 09:09 Відповісти
а там кучка днк зе
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28.11.2025 09:36 Відповісти
Це фото з бункера, де дерьмак з своїм міньойном, по сумісництву - сонцесяйним лідором **********, проводять ночі в палких державотворчих звершеннях?
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28.11.2025 09:46 Відповісти
Верхівка прогнила і страх загубила
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28.11.2025 09:09 Відповісти
👍
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28.11.2025 09:10 Відповісти
Прикметно, що предмет розслідування не вказали.
Можливо, що збирають докази причетності Червінського щодо вимагання ним хабаря.
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28.11.2025 09:11 Відповісти
Шось у лісі здохло...
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28.11.2025 09:11 Відповісти
в квітні 19-го
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28.11.2025 09:18 Відповісти
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28.11.2025 09:23 Відповісти
Зе поки що увесь у білому, точніше - у зеленому. Але й він не безсмертний.
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28.11.2025 09:12 Відповісти
так і до зебіла доберуться, ой вей, ой гевальт
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28.11.2025 09:14 Відповісти
А не постановка це аля "Квартал"?
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28.11.2025 09:16 Відповісти
ЗЕсрань лише виглядає як впоротий дебіл, бо так за сценарієм в нього так. Ну так в Омані домовились, щоб здати, щоб капітуляція, щоб побільше жертв і руйнувань.
ФБР активувало міндічгейт, на плівках натяк на єрмака, а воно тупо його в перемовники з американцями. Здавалось б дебілізм повний, зашкварених єрмаків чи умєрових, щоб що? Щоб здатись?
Ні, вони, типу, горою стоять, а тут бац, обшук, а там і арест...
От вийде завтра сонцесяйний, опустить голову (за сценарієм) і прохрипить - виходу нема... Воно й дійсно вже до краю дійшло, бо ж так він мав за сценарієм ту справу довести: сотні тисяч трупів, зруйновані вжент сотні міст і сіл, втрачені території, обвал економіки... і повний хаос в державному управлінні.
Ну все, як 73% дебіли в квітні 19-го замовляли. От нарешті вони й поржуть...
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28.11.2025 09:19 Відповісти
Козирь вже встиг здриснути за кордон?
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28.11.2025 09:18 Відповісти
А він звідти і не повертався. 😁
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28.11.2025 09:23 Відповісти
Повернеться. Його запевнили Малюки і інші слуги, що ситуацію розрулять і пересаджають всіх дитективів НАБУ і прокурорів САП.
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28.11.2025 09:31 Відповісти
Я взагалі здивований, що спецназ НАБУ не зустрівся в урядовому кварталі з спецназом СБУ у запеклій перестрілці.

Чи то Малюк порозумнішав, чи дали команду сидіти рівно.
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28.11.2025 09:36 Відповісти
СБУ Малюка (не плутати з тими, що на фронті), робили коридор для "двушки" на москву і проспали цю спецоперацію.
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28.11.2025 09:41 Відповісти
Зарийте цього крота та поглибше щоб не вибрався.
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28.11.2025 09:18 Відповісти
Піаніста посадили на шпагат і готують клізму.
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28.11.2025 09:19 Відповісти
Це палєтічєскає прєслєдаваніє)))
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28.11.2025 09:20 Відповісти
Свіжі забористі таблетки хоробрості ФБР передало НАБУ. Респект безстрашним.
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28.11.2025 09:20 Відповісти
Там було тільки одне слово "можна"
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28.11.2025 09:39 Відповісти
Чекаю з нетерпівнням, коли САП і НАБУ по рішенню ВАКС будуть проводити обшуки в помешкані і в кабінеті Зеленського. Рано чи пізно, але це відбудеться, як би там не хотіли Зебіли 73%. Там злочинів дуже багато і половина лежить на поверхні. Подивимося як шакали і заражені зеленою отрутою пси будуть намагатися втакати з України.
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28.11.2025 09:23 Відповісти
Очевидне , але неймовірне ?
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28.11.2025 09:25 Відповісти
На нари Алі бабу
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28.11.2025 09:27 Відповісти
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28.11.2025 09:28 Відповісти
Кров'ю українці платять за свій вибір 2019р.
І ще не до всіх дійшло...
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28.11.2025 09:42 Відповісти
А агент "козирь" вже повернувся?
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28.11.2025 09:43 Відповісти
Залишилось дочекатись фіналу цієї історії, коли НАБУ добереться до хрипатого ублюдка пахана цієї банди мародеров та державних зрадників.
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28.11.2025 09:56 Відповісти
 
 