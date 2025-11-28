НАБУ підтвердило обшуки у Єрмака: Слідчі дії проводять в межах розслідування

Антикорупційні органи підтвердили, що проводять обшуки у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це йдеться в заяві Бюро, передає Цензор.НЕТ.

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"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України.

Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі – згодом", - йдеться в повідомленні.

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Обшуки у Єрмака

Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

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