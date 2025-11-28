3 164 41
НАБУ подтвердило обыски у Ермака: Следственные действия проводятся в рамках расследования
Антикоррупционные органы подтвердили, что проводят обыски у главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом говорится в заявлении Бюро, передает Цензор.НЕТ.
"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины.
Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали – позже", – говорится в сообщении.
Обыски у Ермака
Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.
Вангую, що в дєрьмака не знайдуть ніяких ознак причетномті до корупції.
Чи арештовувати можна коли завгодно без всяких процедур?
Не неси відвертої *****. До втечі Міндіча НАБУ не має ніякого відношення.
Так сталось...
Обходь циганок за сто метрів, бо гроші до дому не донесеш.
Чергова серія "слуги народу".
Можливо, що збирають докази причетності Червінського щодо вимагання ним хабаря.
ФБР активувало міндічгейт, на плівках натяк на єрмака, а воно тупо його в перемовники з американцями. Здавалось б дебілізм повний, зашкварених єрмаків чи умєрових, щоб що? Щоб здатись?
Ні, вони, типу, горою стоять, а тут бац, обшук, а там і арест...
От вийде завтра сонцесяйний, опустить голову (за сценарієм) і прохрипить - виходу нема... Воно й дійсно вже до краю дійшло, бо ж так він мав за сценарієм ту справу довести: сотні тисяч трупів, зруйновані вжент сотні міст і сіл, втрачені території, обвал економіки... і повний хаос в державному управлінні.
Ну все, як 73% дебіли в квітні 19-го замовляли. От нарешті вони й поржуть...
Чи то Малюк порозумнішав, чи дали команду сидіти рівно.
І ще не до всіх дійшло...