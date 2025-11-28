НАБУ подтвердило обыски у Ермака: Следственные действия проводятся в рамках расследования

Антикоррупционные органы подтвердили, что проводят обыски у главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом говорится в заявлении Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины.

Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали – позже", – говорится в сообщении.

Обыски у Ермака

Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

