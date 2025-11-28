РУС
Новости Обыск у Ермака
3 164 41

НАБУ подтвердило обыски у Ермака: Следственные действия проводятся в рамках расследования

Обыски у Ермака: НАБУ официально подтвердило

Антикоррупционные органы подтвердили, что проводят обыски у главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом говорится в заявлении Бюро, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины.

Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали – позже", – говорится в сообщении.

Читайте: 70% украинцев поддерживают отставку Ермака с поста главы ОП, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Обыски у Ермака

Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

Читайте также: Дело нардепа Христенко передали в суд. Возможно, идет подготовка к новой атаке на НАБУ и САП, - ЦПК

НАБУ (4751) обыск (1966) Ермак Андрей (1373)
Топ комментарии
+9
28.11.2025 09:07 Ответить
+6
Таємна кімната...
28.11.2025 09:09 Ответить
+6
Верхівка прогнила і страх загубила
28.11.2025 09:09 Ответить
28.11.2025 09:07 Ответить
А взуття зняли, коли заходили???
28.11.2025 09:07 Ответить
бахіли взяли із собою!
28.11.2025 09:20 Ответить
Ти плутаєш НАБУ з Малюковськими клоунами.
28.11.2025 09:21 Ответить
Якщо би справді велось слідство й міндіча затримали - я би в це повірив...
Вангую, що в дєрьмака не знайдуть ніяких ознак причетномті до корупції.
28.11.2025 09:48 Ответить
А в Україні НАБУ контролює кордони?

Чи арештовувати можна коли завгодно без всяких процедур?

Не неси відвертої *****. До втечі Міндіча НАБУ не має ніякого відношення.
28.11.2025 10:00 Ответить
Якщо велось слідство і є підозра, то оголошується розшук та повідомляють прикордонників.
28.11.2025 10:04 Ответить
Так він втік до оголошення підозри.
28.11.2025 10:07 Ответить
Угу...
Так сталось...
Обходь циганок за сто метрів, бо гроші до дому не донесеш.
28.11.2025 10:16 Ответить
НАБУ і САП це ті органи яких намагалися знищити Зеленський і Єрмак. Навіть вказівку виконали "зелені" депутати, їх брати ОПЗЖ і депутати партії"Родіни" Юлі Володимирівни. А потім, коли вийшли студенти і обурилися західні партнери - переголосували і зробили вигляд, що нічого не відбулося. І сьогодні єлдак давав вказівки порушувати справи проти НАБУ і САП, лити на них бруд і любими способами гальмувати справи проти мінідічів і цукерманів. Бо там сліди ведуть до Зеленського і Єрмака. Як би громадянин Ізраїлю без посади міг заходити в любе міністерство і давати вказавки на махінації і сумками вивозив звідки мільярди?
28.11.2025 09:28 Ответить
Він ні дочого не причетний - такими будуть висновки НАБУ та САП...😁
Чергова серія "слуги народу".
Чергова серія "слуги народу".
28.11.2025 09:54 Ответить
Таємна кімната...
28.11.2025 09:09 Ответить
а там кучка днк зе
28.11.2025 09:36 Ответить
Це фото з бункера, де дерьмак з своїм міньойном, по сумісництву - сонцесяйним лідором **********, проводять ночі в палких державотворчих звершеннях?
28.11.2025 09:46 Ответить
Верхівка прогнила і страх загубила
28.11.2025 09:09 Ответить
👍
28.11.2025 09:10 Ответить
Прикметно, що предмет розслідування не вказали.
Можливо, що збирають докази причетності Червінського щодо вимагання ним хабаря.
28.11.2025 09:11 Ответить
Шось у лісі здохло...
28.11.2025 09:11 Ответить
в квітні 19-го
28.11.2025 09:18 Ответить
28.11.2025 09:23 Ответить
Зе поки що увесь у білому, точніше - у зеленому. Але й він не безсмертний.
28.11.2025 09:12 Ответить
так і до зебіла доберуться, ой вей, ой гевальт
28.11.2025 09:14 Ответить
А не постановка це аля "Квартал"?
28.11.2025 09:16 Ответить
ЗЕсрань лише виглядає як впоротий дебіл, бо так за сценарієм в нього так. Ну так в Омані домовились, щоб здати, щоб капітуляція, щоб побільше жертв і руйнувань.
ФБР активувало міндічгейт, на плівках натяк на єрмака, а воно тупо його в перемовники з американцями. Здавалось б дебілізм повний, зашкварених єрмаків чи умєрових, щоб що? Щоб здатись?
Ні, вони, типу, горою стоять, а тут бац, обшук, а там і арест...
От вийде завтра сонцесяйний, опустить голову (за сценарієм) і прохрипить - виходу нема... Воно й дійсно вже до краю дійшло, бо ж так він мав за сценарієм ту справу довести: сотні тисяч трупів, зруйновані вжент сотні міст і сіл, втрачені території, обвал економіки... і повний хаос в державному управлінні.
Ну все, як 73% дебіли в квітні 19-го замовляли. От нарешті вони й поржуть...
28.11.2025 09:19 Ответить
Козирь вже встиг здриснути за кордон?
28.11.2025 09:18 Ответить
А він звідти і не повертався. 😁
28.11.2025 09:23 Ответить
Повернеться. Його запевнили Малюки і інші слуги, що ситуацію розрулять і пересаджають всіх дитективів НАБУ і прокурорів САП.
28.11.2025 09:31 Ответить
Я взагалі здивований, що спецназ НАБУ не зустрівся в урядовому кварталі з спецназом СБУ у запеклій перестрілці.

Чи то Малюк порозумнішав, чи дали команду сидіти рівно.
28.11.2025 09:36 Ответить
СБУ Малюка (не плутати з тими, що на фронті), робили коридор для "двушки" на москву і проспали цю спецоперацію.
28.11.2025 09:41 Ответить
Зарийте цього крота та поглибше щоб не вибрався.
28.11.2025 09:18 Ответить
Піаніста посадили на шпагат і готують клізму.
28.11.2025 09:19 Ответить
Це палєтічєскає прєслєдаваніє)))
28.11.2025 09:20 Ответить
Свіжі забористі таблетки хоробрості ФБР передало НАБУ. Респект безстрашним.
28.11.2025 09:20 Ответить
Там було тільки одне слово "можна"
28.11.2025 09:39 Ответить
Чекаю з нетерпівнням, коли САП і НАБУ по рішенню ВАКС будуть проводити обшуки в помешкані і в кабінеті Зеленського. Рано чи пізно, але це відбудеться, як би там не хотіли Зебіли 73%. Там злочинів дуже багато і половина лежить на поверхні. Подивимося як шакали і заражені зеленою отрутою пси будуть намагатися втакати з України.
28.11.2025 09:23 Ответить
Очевидне , але неймовірне ?
28.11.2025 09:25 Ответить
На нари Алі бабу
28.11.2025 09:27 Ответить
28.11.2025 09:28 Ответить
Кров'ю українці платять за свій вибір 2019р.
І ще не до всіх дійшло...
28.11.2025 09:42 Ответить
А агент "козирь" вже повернувся?
28.11.2025 09:43 Ответить
Залишилось дочекатись фіналу цієї історії, коли НАБУ добереться до хрипатого ублюдка пахана цієї банди мародеров та державних зрадників.
28.11.2025 09:56 Ответить
 
 