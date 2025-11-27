Дело нардепа Христенко передали в суд. Возможно, идет подготовка к новой атаке на НАБУ и САП, - ЦПК
В суд направлено дело нардепа ОПЗЖ Федора Христенко.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Христенко сообщили о подозрении 21 июля, в тот же день, когда правоохранители провели десятки обысков у сотрудников НАБУ, чем начали атаку на антикоррупционные органы.
То есть, с момента начала дела до направления его в суд прошло менее пяти месяцев", - говорится в сообщении.
В ЦПК считают, что такое быстрое направление дела в суд связано с тем, что Христенко, вероятно, заключил соглашение о признании вины.
Это подтверждают и источники ЦПК в правоохранительных органах.
Там отметили, что это может быть подготовкой к новой атаке на НАБУ и САП.
Что предшествовало?
Напомним, 6 сентября 2025 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.
Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал в направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
По данным СМИ, Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по политической договоренности.
