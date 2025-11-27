Дело нардепа Христенко передали в суд. Возможно, идет подготовка к новой атаке на НАБУ и САП, - ЦПК

В суд направлено дело нардепа ОПЗЖ Федора Христенко.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Христенко сообщили о подозрении 21 июля, в тот же день, когда правоохранители провели десятки обысков у сотрудников НАБУ, чем начали атаку на антикоррупционные органы.



То есть, с момента начала дела до направления его в суд прошло менее пяти месяцев", - говорится в сообщении.

В ЦПК считают, что такое быстрое направление дела в суд связано с тем, что Христенко, вероятно, заключил соглашение о признании вины.

Это подтверждают и источники ЦПК в правоохранительных органах.

Там отметили, что это может быть подготовкой к новой атаке на НАБУ и САП.

Что предшествовало?

Напомним, 6 сентября 2025 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал в направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным СМИ, Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по политической договоренности.

