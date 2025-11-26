316 14
НАБУ допрашивало Умерова, но пока он "не является подозреваемым" по делу "Миндичгейта", - Кривонос
Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос подтвердил факт допроса секретаря СНБО Рустема Умерова по делу "Мидас", в котором фигурирует совладелец студии "Квартал-95", друг президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.
Об этом он сообщилна церемонии вручения премии УП 100, информирует Цензор.НЕТ.
В НАБУ не раскрыли статус Умерова
"(Умеров) действительно допрошен... Не могу раскрыть его статус. Могу сказать только, что он в настоящее время не является подозреваемым или обвиняемым. Далее воздержусь от каких-либо комментариев, потому что это может навредить досудебному расследованию", - сказал директор НАБУ.
Напомним, днем в СНБО сообщили, что Умерова допросили в НАБУкак свидетеля по делу об организованном Миндичем бэк-офисе.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Саме з цієї справи зіскочив Умєров у крісло золотояйценосного Резнікова
ось ні разу не судимий Резніков шушкає щось Міністру Оборони Умєрову - 2024 рік МЮНХЕН
Красномордозіпрівшого на вулиці Мюнхена ( конференція РАМШТАЙН ) бігшому на цей контакт Умєрову журналісти запитали - заради чого біжите до зали Конфернції?
Рєзніков - "ЗАРАДИ СПРАВ УКРАЇНИ "
.
початок ...
НАБУ працює!
Бо усі вони головним назвуть БУРАТІНУ ? А он жє ... як можна його !!!