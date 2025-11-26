РУС
НАБУ допрашивало Умерова, но пока он "не является подозреваемым" по делу "Миндичгейта", - Кривонос

В НАБУ подтвердили допрос Умерова

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос подтвердил факт допроса секретаря СНБО Рустема Умерова по делу "Мидас", в котором фигурирует совладелец студии "Квартал-95", друг президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Об этом он сообщилна церемонии вручения премии УП 100, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В НАБУ не раскрыли статус Умерова

"(Умеров) действительно допрошен... Не могу раскрыть его статус. Могу сказать только, что он в настоящее время не является подозреваемым или обвиняемым. Далее воздержусь от каких-либо комментариев, потому что это может навредить досудебному расследованию", - сказал директор НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП перешли к следующей стадии расследования "Миндичгейта", - Кривонос

Напомним, днем в СНБО сообщили, что Умерова допросили в НАБУкак свидетеля по делу об организованном Миндичем бэк-офисе.

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": по материалам Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заявление в НАБУ о возможном злоупотреблении в Минобороны при закупке бронежилетов и причастности Умерова к схемам

НАБУ (4747) Кривонос Семен (87) Умеров Рустем (684)
