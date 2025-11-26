РУС
"Миндичгейт": по материалам Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заявление в НАБУ о возможном злоупотреблении в Минобороны при закупке бронежилетов и причастности Умерова к схемам

ГАР МОУ.

Представители Общественного антикоррупционного совета при Минобороны подали заявление в НАБУ о совершении преступления должностными лицами Министерства обороны. Речь идет о возможном злоупотреблении должностными лицами при проведении тендеров на закупку бронежилетов.

Об этом говорится в заявлении ГАР МОУ в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подано заявление в НАБУ

"Заявление о совершении преступления должностными лицами Минобороны в порядке статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины в НАБУ сегодня подали представители ГАР МОУ — председатель совета Юрий Гудыменко и его заместитель Татьяна Николаенко. В документе говорится о возможном злоупотреблении должностными лицами Министерства обороны Украины — в частности DOT — Государственный оператор тыла, при проведении тендеров на закупку бронежилетов. Речь идет о контрактах с компаниями ООО "Фортеця захисту" и ООО "Мілікон ЮА", — говорится в сообщении.

В ГАР отметили, что это дело, как следует из опубликованных НАБУ и САП "пленок Миндича", было составной частью махинаций, которые расследуются антикоррупционными органами в рамках "Миндичгейта". В частности, на пленках фигурирует бывший министр обороны Рустем Умеров.

Читайте также: "Милкон ЮА" прокомментировал скандал вокруг производства бронежилетов

Николаенко отметила, что в заявлении изложены все известные на данный момент ГАР МОУ детали относительно закупки бронежилетов у компании "Миликон". В частности, злоупотребления, которые были выявлены в ходе исследования тендеров Независимой антикоррупционной комиссией - НАКО - NAKO.

"Напомню, что ДОТ сначала признал компанию "Крепость защиты" победителем без наличия лицензии, а затем, по непонятным причинам, отменил тендер", - подчеркнула Николаенко.

Во второй раз ДОТ признал победителями "Миликон" даже без собственного образца бронежилета. Подписание контракта не остановило даже предписание Государственной аудиторской службы Украины и проигранный суд. Совпадения такого количества нарушений у одного поставщика слишком редко случаются, чтобы считать это случайностью.

"Также мы передали информацию, которую члены Общественного антикоррупционного совета получили при анализе возможных связей компании с гражданином Израиля Хаимом Бренигом. Мы рассчитываем на то, что Национальное антикоррупционное бюро рассмотрит надлежащим образом предоставленные документы и это будет способствовать объективному изучению этой закупки в рамках операции "Мидас"", - говорится в сообщении.

Напомним, что в материале журналистки Татьяны Николаенко "Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ДОТ" говорится о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.

Читайте также: Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ДОТ

Миндичгейт

Читайте также: Умеров дал показания НАБУ по делу "Миндичгейта", - СМИ

НАБУ (4747) Минобороны (9662) Бронежилет (136) Николаенко Татьяна (406) Общественный антикоррупционный совет при Минобороны (16)
Топ комментарии
+9
Зермакі будуть красти навіть у себе на похоронах.
26.11.2025 19:33 Ответить
+8
Навіть не сумніваюсь що зловживання були
26.11.2025 19:14 Ответить
+3
ГАР МОУ не бачили корупційної складової, коли "ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер" ??? а коли плівки почули - то до них дійшло, що це ж корупція!
26.11.2025 19:14 Ответить
Зеля Умєрова нікуди не пошле?
26.11.2025 19:14 Ответить
Напевно послом в занзібар пошле
показать весь комментарий
Навіть не сумніваюсь що зловживання були
26.11.2025 19:14 Ответить
ГАР МОУ не бачили корупційної складової, коли "ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер" ??? а коли плівки почули - то до них дійшло, що це ж корупція!
26.11.2025 19:14 Ответить
І шо?)) Вовка своіх відмаже
26.11.2025 19:24 Ответить
Та не може такого бути наговорюєте на "св'яту" свиню умерова - ЗЕблазень сказав!!!
показать весь комментарий
Я голосовала за этих людей
Не подведите,панове!
26.11.2025 19:32 Ответить
Зермакі будуть красти навіть у себе на похоронах.
26.11.2025 19:33 Ответить
Цікаво, що без заяви, «можливе» зловживання не можна було виявити безпосередньо із плівок.
показать весь комментарий
"Чебурек" - другий захід! За результатами першого заходу НАБУ по плівках "Міндіча" вислизнув як вуж як "Алі баба"
показать весь комментарий
А Ердоган дозволить??? Отож...
показать весь комментарий
Пока чиновники, их жены, родители, дети, любовницы и комовья не перестанут быть "талантливыми бизнесменами", толку в стране не будет. Любой из этих признаков должен быть волчьим билетом для госслужащего.
показать весь комментарий
Як це може бути корупція в армії і без керівництва
показать весь комментарий
26.11.2025 19:55 Ответить
рєзніков, умєров - уже в прізвищах та походженні чується пограбування України!
показать весь комментарий
Підтримка та надія, що робота НАБУ - це не постанвий виступ коміка, де "тут граєм, а тут..." бабло заварачівалі...
показать весь комментарий
