"Миндичгейт": по материалам Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заявление в НАБУ о возможном злоупотреблении в Минобороны при закупке бронежилетов и причастности Умерова к схемам
Представители Общественного антикоррупционного совета при Минобороны подали заявление в НАБУ о совершении преступления должностными лицами Министерства обороны. Речь идет о возможном злоупотреблении должностными лицами при проведении тендеров на закупку бронежилетов.
Об этом говорится в заявлении ГАР МОУ в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Подано заявление в НАБУ
"Заявление о совершении преступления должностными лицами Минобороны в порядке статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины в НАБУ сегодня подали представители ГАР МОУ — председатель совета Юрий Гудыменко и его заместитель Татьяна Николаенко. В документе говорится о возможном злоупотреблении должностными лицами Министерства обороны Украины — в частности DOT — Государственный оператор тыла, при проведении тендеров на закупку бронежилетов. Речь идет о контрактах с компаниями ООО "Фортеця захисту" и ООО "Мілікон ЮА", — говорится в сообщении.
В ГАР отметили, что это дело, как следует из опубликованных НАБУ и САП "пленок Миндича", было составной частью махинаций, которые расследуются антикоррупционными органами в рамках "Миндичгейта". В частности, на пленках фигурирует бывший министр обороны Рустем Умеров.
Николаенко отметила, что в заявлении изложены все известные на данный момент ГАР МОУ детали относительно закупки бронежилетов у компании "Миликон". В частности, злоупотребления, которые были выявлены в ходе исследования тендеров Независимой антикоррупционной комиссией - НАКО - NAKO.
"Напомню, что ДОТ сначала признал компанию "Крепость защиты" победителем без наличия лицензии, а затем, по непонятным причинам, отменил тендер", - подчеркнула Николаенко.
Во второй раз ДОТ признал победителями "Миликон" даже без собственного образца бронежилета. Подписание контракта не остановило даже предписание Государственной аудиторской службы Украины и проигранный суд. Совпадения такого количества нарушений у одного поставщика слишком редко случаются, чтобы считать это случайностью.
"Также мы передали информацию, которую члены Общественного антикоррупционного совета получили при анализе возможных связей компании с гражданином Израиля Хаимом Бренигом. Мы рассчитываем на то, что Национальное антикоррупционное бюро рассмотрит надлежащим образом предоставленные документы и это будет способствовать объективному изучению этой закупки в рамках операции "Мидас"", - говорится в сообщении.
Напомним, что в материале журналистки Татьяны Николаенко "Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ДОТ" говорится о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не подведите,панове!
як вужяк "Алі баба"