"Миндичгейт": по материалам Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заявление в НАБУ о возможном злоупотреблении в Минобороны при закупке бронежилетов и причастности Умерова к схемам

Представители Общественного антикоррупционного совета при Минобороны подали заявление в НАБУ о совершении преступления должностными лицами Министерства обороны. Речь идет о возможном злоупотреблении должностными лицами при проведении тендеров на закупку бронежилетов.

Подано заявление в НАБУ

"Заявление о совершении преступления должностными лицами Минобороны в порядке статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины в НАБУ сегодня подали представители ГАР МОУ — председатель совета Юрий Гудыменко и его заместитель Татьяна Николаенко. В документе говорится о возможном злоупотреблении должностными лицами Министерства обороны Украины — в частности DOT — Государственный оператор тыла, при проведении тендеров на закупку бронежилетов. Речь идет о контрактах с компаниями ООО "Фортеця захисту" и ООО "Мілікон ЮА", — говорится в сообщении.

В ГАР отметили, что это дело, как следует из опубликованных НАБУ и САП "пленок Миндича", было составной частью махинаций, которые расследуются антикоррупционными органами в рамках "Миндичгейта". В частности, на пленках фигурирует бывший министр обороны Рустем Умеров.

Николаенко отметила, что в заявлении изложены все известные на данный момент ГАР МОУ детали относительно закупки бронежилетов у компании "Миликон". В частности, злоупотребления, которые были выявлены в ходе исследования тендеров Независимой антикоррупционной комиссией - НАКО - NAKO.

"Напомню, что ДОТ сначала признал компанию "Крепость защиты" победителем без наличия лицензии, а затем, по непонятным причинам, отменил тендер", - подчеркнула Николаенко.

Во второй раз ДОТ признал победителями "Миликон" даже без собственного образца бронежилета. Подписание контракта не остановило даже предписание Государственной аудиторской службы Украины и проигранный суд. Совпадения такого количества нарушений у одного поставщика слишком редко случаются, чтобы считать это случайностью.

"Также мы передали информацию, которую члены Общественного антикоррупционного совета получили при анализе возможных связей компании с гражданином Израиля Хаимом Бренигом. Мы рассчитываем на то, что Национальное антикоррупционное бюро рассмотрит надлежащим образом предоставленные документы и это будет способствовать объективному изучению этой закупки в рамках операции "Мидас"", - говорится в сообщении.

Напомним, что в материале журналистки Татьяны Николаенко "Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ДОТ" говорится о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.

Миндичгейт

