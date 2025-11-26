"Міндічгейт": за матеріалами Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заяву до НАБУ щодо можливого зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів та причетності Умєрова до схем
Представники Громадської антикорупційної ради при Міноборони подали заяву до НАБУ про вчинення злочину посадовими особами Міністерства оборони. Йдеться про можливе зловживання посадовцями під час проведення тендерів щодо закупівлі бронежилетів.
Про це йдеться у заяві ГАР МОУ в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Подано заяву до НАБУ
"Заяву про вчинення злочину посадовими особами Міноборони в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України до НАБУ сьогодні подали представники ГАР МОУ — голова ради Юрій Гудименко та його заступниця Тетяна Ніколаєнко. У документі йдеться про можливе зловживання посадовими особами Міністерство оборони України — зокрема DOT - Державний оператор тилу, під час проведення тендерів щодо закупівлі бронежилетів. Йдеться про контракти із компаніями ТОВ "Фортеця захисту" та ТОВ "Мілікон ЮА"", - сказано в повідомленні.
У ГАР зазначили, що ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ і САП "плівок Міндіча", була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами у межах "Міндічгейту". Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони Рустем Умєров.
Ніколаєнко зазначила, що в заяві викладені всі відомі натепер ГАР МОУ деталі щодо закупівлі бронежилетів у компанії "Мілікон". Зокрема зловживань, котрі були виявлені під час дослідження тендерів Незалежна антикорупційна комісія - НАКО - NAKO.
"Нагадаю, що ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер", — наголосила Ніколаєнко.
Вдруге ДОТ визнав переможцями "Мілікон" навіть без власного зразка бронежилета. Підписання контракту не зупинив навіть припис Державна аудиторська служба України і програний суд. Збіги такої кількості порушень в одного постачальника занадто нечасто трапляються, щоб вважати це випадковістю.
"Також ми передали інформацію, яку члени Громадської антикорупційної ради здобули при аналізі можливих зв'язків компанії із громадянином Ізраїлю Хаїмом Бренігом. Ми розраховуємо на те, що Національне антикорупційне бюро розгляне належним чином надані документи і це сприятиме об'єктивному вивченню цієї закупівлі в межах операції "Мідас"", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Як Умєров у Міндіча бронежилети купував, і що задля цього порушив ДОТ" йдеться про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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