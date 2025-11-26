УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Оборонні закупівлі Міндічгейт
4 748 18

"Міндічгейт": за матеріалами Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заяву до НАБУ щодо можливого зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів та причетності Умєрова до схем

ГАР МОУ.

Представники Громадської антикорупційної ради при Міноборони подали заяву до НАБУ про вчинення злочину посадовими особами Міністерства оборони. Йдеться про можливе зловживання посадовцями під час проведення тендерів щодо закупівлі бронежилетів.

Про це йдеться у заяві ГАР МОУ в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подано заяву до НАБУ

"Заяву про вчинення злочину посадовими особами Міноборони в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України до НАБУ сьогодні подали представники ГАР МОУ — голова ради Юрій Гудименко та його заступниця Тетяна Ніколаєнко. У документі йдеться про можливе зловживання посадовими особами Міністерство оборони України — зокрема DOT - Державний оператор тилу, під час проведення тендерів щодо закупівлі бронежилетів. Йдеться про контракти із компаніями ТОВ "Фортеця захисту" та ТОВ "Мілікон ЮА"", - сказано в повідомленні.

У ГАР зазначили, що ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ і САП "плівок Міндіча", була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами у межах "Міндічгейту". Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте також: "Мілкон ЮА" прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів

Ніколаєнко зазначила, що в заяві викладені всі відомі натепер ГАР МОУ деталі щодо закупівлі бронежилетів у компанії "Мілікон". Зокрема зловживань, котрі були виявлені під час дослідження тендерів Незалежна антикорупційна комісія - НАКО - NAKO.

"Нагадаю, що ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер", — наголосила Ніколаєнко.

Вдруге ДОТ визнав переможцями "Мілікон" навіть без власного зразка бронежилета. Підписання контракту не зупинив навіть припис Державна аудиторська служба України і програний суд. Збіги такої кількості порушень в одного постачальника занадто нечасто трапляються, щоб вважати це випадковістю.

"Також ми передали інформацію, яку члени Громадської антикорупційної ради здобули при аналізі можливих зв'язків компанії із громадянином Ізраїлю Хаїмом Бренігом. Ми розраховуємо на те, що Національне антикорупційне бюро розгляне належним чином надані документи і це сприятиме об'єктивному вивченню цієї закупівлі в межах операції "Мідас"", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Як Умєров у Міндіча бронежилети купував, і що задля цього порушив ДОТ" йдеться про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.

Читайте також: Як Умєров у Міндіча бронежилети купував, і що задля цього порушив ДОТ

Міндічгейт

Читайте також: Умєров дав свідчення НАБУ у справі "Міндічгейту", - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5743) Міноборони (7861) Бронежилет (168) Ніколаєнко Тетяна (459) Громадська антикорупційна рада при Міноборони (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Зермакі будуть красти навіть у себе на похоронах.
показати весь коментар
26.11.2025 19:33 Відповісти
+11
Навіть не сумніваюсь що зловживання були
показати весь коментар
26.11.2025 19:14 Відповісти
+4
ГАР МОУ не бачили корупційної складової, коли "ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер" ??? а коли плівки почули - то до них дійшло, що це ж корупція!
показати весь коментар
26.11.2025 19:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля Умєрова нікуди не пошле?
показати весь коментар
26.11.2025 19:14 Відповісти
Напевно послом в занзібар пошле
показати весь коментар
26.11.2025 19:17 Відповісти
Навіть не сумніваюсь що зловживання були
показати весь коментар
26.11.2025 19:14 Відповісти
ГАР МОУ не бачили корупційної складової, коли "ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер" ??? а коли плівки почули - то до них дійшло, що це ж корупція!
показати весь коментар
26.11.2025 19:14 Відповісти
І шо?)) Вовка своіх відмаже
показати весь коментар
26.11.2025 19:24 Відповісти
Та не може такого бути наговорюєте на "св'яту" свиню умерова - ЗЕблазень сказав!!!
показати весь коментар
26.11.2025 19:24 Відповісти
Я голосовала за этих людей
Не подведите,панове!
показати весь коментар
26.11.2025 19:32 Відповісти
Зермакі будуть красти навіть у себе на похоронах.
показати весь коментар
26.11.2025 19:33 Відповісти
Цікаво, що без заяви, «можливе» зловживання не можна було виявити безпосередньо із плівок.
показати весь коментар
26.11.2025 19:33 Відповісти
"Чебурек" - другий захід! За результатами першого заходу НАБУ по плівках "Міндіча" вислизнув як вуж як "Алі баба"
показати весь коментар
26.11.2025 19:41 Відповісти
А Ердоган дозволить??? Отож...
показати весь коментар
26.11.2025 19:41 Відповісти
Пока чиновники, их жены, родители, дети, любовницы и комовья не перестанут быть "талантливыми бизнесменами", толку в стране не будет. Любой из этих признаков должен быть волчьим билетом для госслужащего.
показати весь коментар
26.11.2025 19:47 Відповісти
Як це може бути корупція в армії і без керівництва
показати весь коментар
26.11.2025 19:47 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2025 19:55 Відповісти
рєзніков, умєров - уже в прізвищах та походженні чується пограбування України!
показати весь коментар
26.11.2025 20:15 Відповісти
Підтримка та надія, що робота НАБУ - це не постанвий виступ коміка, де "тут граєм, а тут..." бабло заварачівалі...
показати весь коментар
26.11.2025 20:43 Відповісти
Подивився сьогодні розмову Б.Берези з Генералом Марченко. - Всю зелену свору треба тримати у бочках з гівном і яничар щоб мечем над головами махав...
https://www.youtube.com/live/xRsxyAQgFB0?si=waB2rgzk2vk0ivOa
показати весь коментар
26.11.2025 21:15 Відповісти
Жиди, кругом жиди.... Навіть не євреї...
показати весь коментар
26.11.2025 21:18 Відповісти
 
 