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Новини Міндічгейт
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Умєров дав свідчення НАБУ у справі "Міндічгейту", - ЗМІ

умєров

Національне антикорупційне бюро допитало секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова як свідка у справі про бек-офіс, організований співвласником "Кварталу-95" Тімуром Міндічем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба секретаря РНБО у коментарі "Українській правді"

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Умєров в НАБУ

"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що ця процесуальна дія мала місце 25 листопада. Інших деталей не повідомляється.

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Міндічгейт

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Автор: 

НАБУ (5743) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+13
Рустємчік не заарештований за мародерство? Тоді не зараховано.
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26.11.2025 16:13 Відповісти
+13
Пропустили курську аферу
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26.11.2025 16:18 Відповісти
+5
Свідчення злочинців стандартні в таких справах.
Моя хата з краю, я нічого не знаю.
Не чув, не бачив, не приймав участь.
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26.11.2025 16:17 Відповісти
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Рустємчік не заарештований за мародерство? Тоді не зараховано.
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26.11.2025 16:13 Відповісти
Так він жеж прлходить по справі як "державний діяч", в роботу якого втручалися.
" Державних діячів" не арештовують, - вони пам'ятники.
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26.11.2025 16:24 Відповісти
Свідчення умерова дуже нагадують по свої суті свідчення кучми в свій час. І особисто в мен викликають просто іронічну посмішку...
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26.11.2025 17:11 Відповісти
Пропустили курську аферу
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26.11.2025 16:18 Відповісти
Яка капітуляція ти забув за януковича ?народ винесе з ОП.
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26.11.2025 16:27 Відповісти
І занесе на цвинтар.
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26.11.2025 17:09 Відповісти
І що він засвідчив, чи може засвітив?
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26.11.2025 16:14 Відповісти
Свідчення злочинців стандартні в таких справах.
Моя хата з краю, я нічого не знаю.
Не чув, не бачив, не приймав участь.
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26.11.2025 16:17 Відповісти
слова до сраки
будуть вивчати підписи
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26.11.2025 17:04 Відповісти
Єта всьо зінка (Порошенко)
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26.11.2025 16:19 Відповісти
А судьи кто ?
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26.11.2025 16:20 Відповісти
Радий його бачити без петлі на шиї
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26.11.2025 16:20 Відповісти
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26.11.2025 16:23 Відповісти
Один з тих хто тісно пов'язаний на корупції при воєних закупівлях ,а там суми мільярди доларів.
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26.11.2025 16:25 Відповісти
рауфік крауйнєй стєпені неувіновен
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26.11.2025 16:35 Відповісти
Рафік нєвєновєн
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26.11.2025 16:35 Відповісти
Організоване злочинне угруповання Мінідча збирало розстрільні списки про опозиційних депутатів, детективів НАБУ, журналістів.

Знайдено 527 файлів, серед яких - 16 нардепів, критиків влади і тих, хто спеціалізувався на боротьбі з корупцією.

Інформація не лише на опозиціонерів , слідчих, журналістів, а на членів родин, дітей, подружжя, батьків.
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26.11.2025 16:41 Відповісти
Які потім передавалися пулу інформаційних кілерів Банкової - для дискредитації в соцмережах, знищення репутації, брехні.

Не секрет, що всі ці петрови-іванови зайшли навіть на канал Рада разом з Кінокіт Міндіча в 2021 році і оголосили вендету всім, хто публічно критикував владу за корупцію, авторитаризм і монополізацію інфо простору.
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26.11.2025 16:43 Відповісти
Інформація про те, що члени ОПГ Міндіча мали ретельно зібрані файли на 527 осіб, прозвучала на відкритому засіданні антикорупційного комітету ВР.

Дані в файлах - конфіденційна інформація з закритих реєстрів Міністерства юстиції.

От чому банді так потрібен був свій міністр юстиції.
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26.11.2025 16:44 Відповісти
16/527 - доволі поганий %
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26.11.2025 17:05 Відповісти
Зараз ці данні ативно використовуе малюк по вказівке зтварі, якравий приклад це тримання під вартою детектива НАБУ та його батька і фабрикування проти них справи.
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26.11.2025 18:12 Відповісти
Цікаво, "віп-таксі" уже замовив ? На перепустці через кордон уже стоїть буква "К"?
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26.11.2025 16:51 Відповісти
Зторгувалися?!
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26.11.2025 16:52 Відповісти
А мав би не дати, а - отримати, принаймні підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави...
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26.11.2025 16:59 Відповісти
Не в тій справі допитали. Швидше ха все до еннргетики він справи не мав. Про оборонку треба було допитувати. Ну і про державну зраду (правда це мала б робити СБУ).
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26.11.2025 17:11 Відповісти
Сказав - Нічого не знаю, моя хата в Маямі.
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26.11.2025 17:15 Відповісти
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26.11.2025 19:05 Відповісти
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26.11.2025 19:46 Відповісти
 
 