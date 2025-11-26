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Умєров дав свідчення НАБУ у справі "Міндічгейту", - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро допитало секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова як свідка у справі про бек-офіс, організований співвласником "Кварталу-95" Тімуром Міндічем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба секретаря РНБО у коментарі "Українській правді"
Умєров в НАБУ
"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі уточнили, що ця процесуальна дія мала місце 25 листопада. Інших деталей не повідомляється.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+13 Gary Grant
показати весь коментар26.11.2025 16:13 Відповісти Посилання
+13 Ольга Пелле
показати весь коментар26.11.2025 16:18 Відповісти Посилання
+5 svojak70
показати весь коментар26.11.2025 16:17 Відповісти Посилання
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" Державних діячів" не арештовують, - вони пам'ятники.
Моя хата з краю, я нічого не знаю.
Не чув, не бачив, не приймав участь.
будуть вивчати підписи
Знайдено 527 файлів, серед яких - 16 нардепів, критиків влади і тих, хто спеціалізувався на боротьбі з корупцією.
Інформація не лише на опозиціонерів , слідчих, журналістів, а на членів родин, дітей, подружжя, батьків.
Не секрет, що всі ці петрови-іванови зайшли навіть на канал Рада разом з Кінокіт Міндіча в 2021 році і оголосили вендету всім, хто публічно критикував владу за корупцію, авторитаризм і монополізацію інфо простору.
Дані в файлах - конфіденційна інформація з закритих реєстрів Міністерства юстиції.
От чому банді так потрібен був свій міністр юстиції.