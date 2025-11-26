Умєров дав свідчення НАБУ у справі "Міндічгейту", - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро допитало секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова як свідка у справі про бек-офіс, організований співвласником "Кварталу-95" Тімуром Міндічем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба секретаря РНБО у коментарі "Українській правді"

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Умєров в НАБУ

"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що ця процесуальна дія мала місце 25 листопада. Інших деталей не повідомляється.

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