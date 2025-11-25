Фігуранти "Міндічгейту" не відвідували будівлю НАЗК, - керівник Агентства Павлущик

У НАЗК повідомили, що фігуранти справи про корупцію в енергетиці не відвідували будівлю Агентства.

Про це під час засідання комітету ВР заявив керівник НАЗК Віктор Павлущик, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На комітеті нагадали, що на оприлюднених НАБУ записах один із фігурантів згадував НАЗК та те, як туди "віддав 20".

"Відділ внутрішнього контролю НАЗК розпочав службову перевірку щодо причетності працівників до вчинення правопорушення. 19.11 до НАЗК надійшла додаткова інформація від НАБУ, яка дозволила на даному етапі частково звузити коло досліджуваних питань", - сказав Павлущик.

Також читайте: Фігуранти "Міндічгейту" зібрали понад 500 "довідок" про нардепів, детективів НАБУ та журналістів, - детектив Абакумов

"Фігуранти чи їхні близькі особи (у 2025 року. - Ред.) не відвідували адміністративну будівлю НАЗК.

У відеозаписі, оприлюдненому НАБУ згадується довідка. Єдиним документом, який має форму довідки та затверджується уповноваженими особами НАЗК є довідка про результати проведення повної перевірки декларації.

Довідки за результатами проведення повної перевірки декларації щодо фігурантів розслідування та щодо посадових осіб Міненерго чи посадових осіб, що можуть бути пов'язані з діяльністю у сфері енергетики за період не ухвалювалися", - додав він.

Читайте: Директор НАБУ Кривонос прогнозує появу нового бек-офісу, як в "Енергоатомі"

Що передувало?

Читайте також: Синюк звільнився не із САП, а загалом з органів прокуратури, за власним бажанням, - Клименко