Фігуранти "Міндічгейту" не відвідували будівлю НАЗК, - керівник Агентства Павлущик
У НАЗК повідомили, що фігуранти справи про корупцію в енергетиці не відвідували будівлю Агентства.
Про це під час засідання комітету ВР заявив керівник НАЗК Віктор Павлущик, передає Цензор.НЕТ.
На комітеті нагадали, що на оприлюднених НАБУ записах один із фігурантів згадував НАЗК та те, як туди "віддав 20".
"Відділ внутрішнього контролю НАЗК розпочав службову перевірку щодо причетності працівників до вчинення правопорушення. 19.11 до НАЗК надійшла додаткова інформація від НАБУ, яка дозволила на даному етапі частково звузити коло досліджуваних питань", - сказав Павлущик.
"Фігуранти чи їхні близькі особи (у 2025 року. - Ред.) не відвідували адміністративну будівлю НАЗК.
У відеозаписі, оприлюдненому НАБУ згадується довідка. Єдиним документом, який має форму довідки та затверджується уповноваженими особами НАЗК є довідка про результати проведення повної перевірки декларації.
Довідки за результатами проведення повної перевірки декларації щодо фігурантів розслідування та щодо посадових осіб Міненерго чи посадових осіб, що можуть бути пов'язані з діяльністю у сфері енергетики за період не ухвалювалися", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль