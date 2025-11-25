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Новини Міндічгейт
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Фігуранти "Міндічгейту" не відвідували будівлю НАЗК, - керівник Агентства Павлущик

У НАЗК прокоментували справу Міндічгейт: що відомо?

У НАЗК повідомили, що фігуранти справи про корупцію в енергетиці не відвідували будівлю Агентства.

Про це під час засідання комітету ВР заявив керівник НАЗК Віктор Павлущик, передає Цензор.НЕТ.

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На комітеті нагадали, що на оприлюднених НАБУ записах один із фігурантів згадував НАЗК та те, як туди "віддав 20".

"Відділ внутрішнього контролю НАЗК розпочав службову перевірку щодо причетності працівників до вчинення правопорушення. 19.11 до НАЗК надійшла додаткова інформація від НАБУ, яка дозволила на даному етапі частково звузити коло досліджуваних питань", - сказав Павлущик.

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"Фігуранти чи їхні близькі особи (у 2025 року. - Ред.) не відвідували адміністративну будівлю НАЗК.  

У відеозаписі, оприлюдненому НАБУ згадується довідка. Єдиним документом, який має форму довідки та затверджується уповноваженими особами НАЗК є довідка про результати проведення повної перевірки декларації. 

Довідки за результатами проведення повної перевірки декларації щодо фігурантів розслідування та щодо посадових осіб Міненерго чи посадових осіб, що можуть бути пов'язані з діяльністю у сфері енергетики за період не ухвалювалися", - додав він.

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Що передувало?

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Автор: 

НАЗК (1686) Павлущик Віктор (14)
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Я не здивуюсь, якщо очільники НАБУ та САП в кінцевому підсумку вийдуть самі на себе і міндіча між ними.
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25.11.2025 14:23 Відповісти
віриш голові НАЗК? напиши чому
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25.11.2025 14:30 Відповісти
Хоче доповісти,що сам до них їздив
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25.11.2025 15:43 Відповісти
Міндичу ,,об'явили в розшук,,- ЦИРК!!!! не треба його шукати,він відпочине в Ізраїлі і через рік- два сам приїде на нову високу посаду в Україні - нічого нового!
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26.11.2025 12:45 Відповісти
 
 