Фигуранты "Миндичгейта" не посещали здание НАПК, - руководитель Агентства Павлущик

В НАПК сообщили, что фигуранты дела о коррупции в энергетике не посещали здание Агентства.

Об этом во время заседания комитета ВР заявил глава НАПК Виктор Павлущик, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На комитете напомнили, что на обнародованных НАБУ записях один из фигурантов упоминал НАПК и то, как туда "отдал 20".

"Отдел внутреннего контроля НАПК начал служебную проверку причастности сотрудников к совершению правонарушения. 19.11 в НАПК поступила дополнительная информация от НАБУ, которая позволила на данном этапе частично сузить круг исследуемых вопросов", - сказал Павлущик.

Читайте также: Фигуранты "Миндичгейта" собрали более 500 "справок" о нардепах, детективах НАБУ и журналистах, - детектив Абакумов

"Фигуранты или их близкие лица (в 2025 году. - Ред.) не посещали административное здание НАПК.

В видеозаписи, обнародованной НАБУ, упоминается справка. Единственным документом, который имеет форму справки и утверждается уполномоченными лицами НАПК, является справка о результатах проведения полной проверки декларации.

Справки по результатам проведения полной проверки декларации в отношении фигурантов расследования и в отношении должностных лиц Минэнерго или должностных лиц, которые могут быть связаны с деятельностью в сфере энергетики за период, не принимались", - добавил он.

Читайте: Директор НАБУ Кривонос прогнозирует появление нового бэк-офиса, как в "Энергоатоме"

Что предшествовало?

Читайте также: Синюк уволился не из САП, а вообще из органов прокуратуры, по собственному желанию, - Клименко