Новости Миндичгейт
491 3

Фигуранты "Миндичгейта" не посещали здание НАПК, - руководитель Агентства Павлущик

В НАПК прокомментировали дело Миндичгейт: что известно?

В НАПК сообщили, что фигуранты дела о коррупции в энергетике не посещали здание Агентства.

Об этом во время заседания комитета ВР заявил глава НАПК Виктор Павлущик, передает Цензор.НЕТ.

На комитете напомнили, что на обнародованных НАБУ записях один из фигурантов упоминал НАПК и то, как туда "отдал 20".

"Отдел внутреннего контроля НАПК начал служебную проверку причастности сотрудников к совершению правонарушения. 19.11 в НАПК поступила дополнительная информация от НАБУ, которая позволила на данном этапе частично сузить круг исследуемых вопросов", - сказал Павлущик.

"Фигуранты или их близкие лица (в 2025 году. - Ред.) не посещали административное здание НАПК.  

В видеозаписи, обнародованной НАБУ, упоминается справка. Единственным документом, который имеет форму справки и утверждается уполномоченными лицами НАПК, является справка о результатах проведения полной проверки декларации. 

Справки по результатам проведения полной проверки декларации в отношении фигурантов расследования и в отношении должностных лиц Минэнерго или должностных лиц, которые могут быть связаны с деятельностью в сфере энергетики за период, не принимались", - добавил он.

Я не здивуюсь, якщо очільники НАБУ та САП в кінцевому підсумку вийдуть самі на себе і міндіча між ними.
25.11.2025 14:23 Ответить
віриш голові НАЗК? напиши чому
25.11.2025 14:30 Ответить
Хоче доповісти,що сам до них їздив
25.11.2025 15:43 Ответить
 
 