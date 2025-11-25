Фигуранты "Миндичгейта" не посещали здание НАПК, - руководитель Агентства Павлущик
В НАПК сообщили, что фигуранты дела о коррупции в энергетике не посещали здание Агентства.
Об этом во время заседания комитета ВР заявил глава НАПК Виктор Павлущик, передает Цензор.НЕТ.
На комитете напомнили, что на обнародованных НАБУ записях один из фигурантов упоминал НАПК и то, как туда "отдал 20".
"Отдел внутреннего контроля НАПК начал служебную проверку причастности сотрудников к совершению правонарушения. 19.11 в НАПК поступила дополнительная информация от НАБУ, которая позволила на данном этапе частично сузить круг исследуемых вопросов", - сказал Павлущик.
"Фигуранты или их близкие лица (в 2025 году. - Ред.) не посещали административное здание НАПК.
В видеозаписи, обнародованной НАБУ, упоминается справка. Единственным документом, который имеет форму справки и утверждается уполномоченными лицами НАПК, является справка о результатах проведения полной проверки декларации.
Справки по результатам проведения полной проверки декларации в отношении фигурантов расследования и в отношении должностных лиц Минэнерго или должностных лиц, которые могут быть связаны с деятельностью в сфере энергетики за период, не принимались", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
