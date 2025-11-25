Директор НАБУ Кривонос прогнозує появу нового бек-офісу, як в "Енергоатомі"

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос попередив про небезпеку появи нового бек-офісу, подібного до того, який раніше викрили в "Енергоатомі".

Про це він повідомив під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради 25 листопада.

"Без інституційної незалежності правоохоронної системи ‒ це питання часу, коли виросте такий самий бек-офіс. Ми можемо нескінченно говорити про вибір наглядових рад, але це питання часу, коли буде знайдена чи сфабрикована історія про найнезалежнішого члена наглядової ради і з нього буде зроблена маріонетка. Ризик величезний", ‒ заявив Кривонос.

Він пояснив, що така загроза виникає через можливість використовувати правоохоронну систему в чиїхось інтересах - давати незаконні вказівки людям без повноважень, змушувати їх діяти певним чином, а також збирати чи навіть фабрикувати справи. За його словами, подібні практики вже мають місце.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кривонос уточнив, що викритий НАБУ бек-офіс діяв не тільки в енергетичній сфері, але саме енергетика, за оцінкою детективів, була для нього пріоритетною, оскільки це галузь, яка "найбільш темна в частині регулювання, як виявилося". Також він зазначив, що під час розслідування НАБУ зіткнулося з серйозною протидією.

"Що нам перешкоджало? Та все перешкоджало: від звинувачень в роботі на русню до збирання конфіденційної інформації з закритих баз даних та збирання даних про пересування наших оперативників. Ми встановимо всіх, хто ці дані збирав", ‒ підсумував Кривонос.

Як повідомлялося, через офіс фігурантів справи про корупцію в енергетиці пройшло близько $100 млн.